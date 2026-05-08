미국과 이란 간 긴장 고조, 미군 추가 타격

미국과 이란 간 휴전이 유지되고 있는 가운데 미군이 8일 오만만에서 이란 국적의 유조선 2척을 추가 타격하면서 긴장이 다시 고조되고 있다. 미군이 8일 오만만의 이란 항구로 향하던 이란 국적 유조선 세브다호를 공격한 모습. 중부사령부에 따르면 미군은 현재 이란 항구로 향하려던 유조선 70여척과 1억6600만 배럴 규모의 이란산 원유 이동을 차단 중이다.

미국과 이란 간 휴전이 유지되고 있는 가운데 미군이 8일 오만만에서 이란 국적의 유조선 2척을 추가 타격하면서 긴장이 다시 고조되고 있다. 미군이 8일 오만만의 이란 항구로 향하던 이란 국적 유조선 세브다호를 공격한 모습.

사진 X(옛 트위터) 캡처 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 X(옛 트위터)를 통해 ‘오만만의 이란 항구로 향하던 이란 국적 유조선 시스타Ⅲ호와 세브다호를 무력화했다’고 발표했다. 중부사령부는 조지 H.W. 부시 항공모함에서 출격한 미 해군 F/A-18 수퍼호넷 전투기가 정밀유도탄으로 두 유조선의 연기 배출구를 타격해 항해를 차단했다고 설명했다. 공개된 영상에는 공격을 받은 유조선에서 검은 연기가 치솟는 장면이 담겼다.

폭스뉴스 역시 미 고위당국자를 인용해 ‘미군이 대이란 해상봉쇄를 뚫으려던 유조선 여러 척을 추가 공격했다’고 보도했다. 같은 날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 연계 매체인 파르스통신도 ‘호르무즈해협 인근에서 이란군과 미군 함정 간 산발적 충돌(sporadic clashes)이 수시간째 이어지고 있다’고 보도하며 미군의 추가 공격 상황을 전했다. 중부사령부에 따르면 미군은 현재 이란 항구로 향하려던 유조선 70여척과 1억6600만 배럴 규모의 이란산 원유 이동을 차단 중이다. 또 상선 50여척이 미군 유도로 항로를 변경했다고도 한다.

미군의 추가 공격 보도 이후 올라온 에스마일 바가이 이란 외무 대변인 X(옛 트위터) 글. 사진 X캡처 미군의 추가 공격 이후 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 X를 통해 ‘해충 같은 야간 음모(Vermin-like nocturnal scheming)’와 ‘‘가벼운 slap(light slap)’ 같은 완곡어법으로는 치욕을 지울 수 없다’고 비판했다. 이어 ‘망상적 트윗은 더 이상 현실을 바꾸지 못한다’고 주장했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 전날 교전을 두고 ‘툭 친 것뿐(love tap)’이라고 표현한 발언을 정면 겨냥한 것으로 해석된다.

양측은 전날에도 호르무즈해협을 둘러싸고 교전을 벌였다. 미 중부사령부는 호르무즈해협을 통과해 오만만으로 향하던 미 구축함 USS 트럭스턴호, 라파엘 페랄타호, 메이슨호를 향해 이란군이 미사일과 드론을 발사하고 소형정을 접근시켰으며, 이에 자위 차원에서 이란의 미사일·드론 발사기지와 지휘통제 시설 등을 타격했다고 주장했다. 반면 이란 측은 미국이 해상봉쇄를 뚫고 이동하던 이란 유조선들에 먼저 발포하며 휴전을 위반했고, 이에 대한 보복으로 이란 해군이 미군 군함들을 공격한 것이라고 반발했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US Tension Attack Hormuz Strait

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“대구 감귤 먹어봤나?”…기후변화에 아열대 과수 재배지 북상 심화사과 주산지로 불리던 대구지역에서 아열대 과일인 감귤 재배에 도전하는 농가가 속속 생겨나고 있다. 기후 변화로 과수 재배지가 점차 북상하고 있다는 분석이 나온다.

Read more »

오는 10월부터 영종대교 통행료 6600원→3200원오는 10월부터 영종대교 통행료(승용차 기준)가 기존 6600원에서 3200원으로 대폭 인하된다. 현재 3200원인 영종대교 '영종-북인천' 구간 통행료도 역시 오는 10월부터 1900원으로 낮아진다. 또, 인천대교 통행료는 ..

Read more »

통행료 인하…영종대교 6600원→3200원, 인천대교 5500원→2000원통행료 인하…영종대교 6600원→3200원, 인천대교 5500원→2000원 매주 금요일엔 JTBC의 문이 열립니다. 📌 '오픈 뉴스룸' 방청 신청하기 :

Read more »

자가용 끌고 인천공항 갈까...10월 1일부터 영종대교 통행료 절반 ‘뚝’상부도로 6600원→3200원 하부도로 3200원→1900원 영종도·인근 섬 주민 무료 통행 인천대교도 2025년 말 5500원→2000원

Read more »

“돈 쉽게 버는 알바할래?”…카페 면접갔는데 성매매 업소가 웬말 [방방콕콕]성매매 의심광고 5개월간 1만건↑ 알바천국 6600건·알바몬 5300건 사이트업체 못 걸러내도 처벌 안해 알바 미끼 성범죄 당한 뒤 목숨 끊어 “구직 사이트에 신고 의무 부과해야”

Read more »

“S&P500, 내년 말 7000 간다” 도이체방크도 낙관론RBC캐피털마켓츠는 6600 전망 기업활동·소비심리 회복에 기대

Read more »