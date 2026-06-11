미국과 이란의 군사적 긴장, 인공지능(AI) 반도체와 기술 관련 주식에 대한 수익납세, 뉴욕 증시 전반의 하락이 이어지는 가운데, 10일(현지시간) 뉴욕 증시가 전반적으로 하락했습니다. DOW 존스 산업 평균 지수는 953.33점(1.87%)으로 49,918.78점으로 떨어졌고, S&P 500 지수는 119.66점(1.62%)으로 7,266.99점으로 떨어졌으며, 기술 중심인 나스닥 증시는 509.32점(1.98%)으로 25,169.50점으로 떨어졌습니다. 인공지능(AI) 반도체와 기술 관련 종목들이 강세 주도 종목이던 상황에서 다시 강하게 떨어졌고, 인덱스 전반에 영향을 미쳤습니다. 특히 AI 서버 업체인 Super Micro Computer (SMCI)는 23.1% 하락했습니다.

트레이더들은 뉴욕 증시에 10일(현지시간) 작업하고 있습니다. AFP-Yonhap에서 제공한 뉴스의 일부입니다. 미군과 이란의 군사적 긴장이 다시 높아지고 인공지능(AI) 반도체와 기술 관련 주식에 대한 수익납세 가 일어났습니다.

뉴욕 증시 전체가 10일(현지시간) 닫을 때, DOW 존스 산업 평균 지수는 953.33점(1.87%)으로 49,918.78점으로 떨어졌습니다. S&P 500 지수는 119.66점(1.62%)으로 7,266.99점으로 떨어졌고, 기술 중심인 나스닥 증시는 509.32점(1.98%)으로 25,169.50점으로 떨어졌습니다. 최근의 강세 주도 종목인 반도체와 AI 관련 종목들이 다시 강하게 떨어졌고, 인덱스 전반에 영향을 미쳤습니다. NVIDIA는 3.4% 하락했고, Micron Technology는 4.7% 하락했습니다.

필라델피 반도체 지수는 3.6% 하락했습니다. 특히 AI 서버 업체인 Super Micro Computer (SMCI)는 23.1% 하락했습니다. 이스라엘에 대한 미국의 대응에 대한 우려와 함께, SPAC의 IPO가 예정된 12일에 투자자들이 기술 주식을 매수하는 것을 중단하고 있다는 분석도 있었습니다. 중동의 불안정도 투자자들의 심리에 영향을 미쳤습니다.

트럼프 대통령은 '트루스 소셜'을 통해 이란과의 대화를 언급하고 '가치'를 지불해야 한다고 말했고, '더 강하게'라고 말했습니다. 이란의 대통령도 '강력한 대항'을 약속했습니다. 중동의 긴장이 높아지면서 국제유가가 상승했습니다. 벤트 유닛의 8월 인도유가 선물은 1.80% 상승했고, 서부 테크사이 유닛의 7월 인도유가는 2.07% 상승했습니다.

또한, 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 가능성에 대한 우려가 커졌습니다. 미 연방준비제도(Fed)는 5월 미 소비자물가 지수를 발표했습니다. 5월 미 소비자물가 지수는 전년 대비 4.2% 상승했고, 1년 전 대비 2.9% 상승했습니다. 이는 시장 예상치와 일치했지만, 오일 가격 상승으로 인해 불확실성이 커졌습니다. 일부 분석가들은 연말에 최소한의 기준금리 인상 가능성을 예측하고 있습니다





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미국과 이란의 군사적 긴장 인공지능(AI) 반도체와 기술 관련 주식에 대한 수익납세 뉴욕 증시 전반의 하락 AI 서버 업체인 Super Micro Computer (SMCI)의 23.1% 하 중동의 불안정 국제유가 상승 Fed의 기준금리 인상 가능성

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