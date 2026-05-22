미국과 이란 간 종전협상을 중재한 파키스탄과 카타르 측 인사들이 테헤란에 도착

미국과 이란 간 종전협상을 중재하기 위해 파키스탄과 카타르 측 인사들이 테헤란에 도착해 이란과 의견 조율에 나섰습니다. 중재국 대표들이 이란에 도착해 회담에 나섰다는 소식이 전해졌는데요, 이란 측은 일단 합의 가능성에서 한발 물러서는 모습이군요? 미- 이란 간 종전협상 핵심 인사인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관과 카타르 측 인사들이 모두 테헤란에 도착했는데요, 미국과의 1차 종전 협상에 나섰던 압바스 아라그치 이란 외무부 장관은 카타르 고위 인사와 회담했다고 ISNA 등 이란의 관영, 반관영 매체들이 전했습니다. 모든 전선에서 즉각 휴전에 돌입하고 호르무즈 해협을 개방하며 7일 안에 미해결 사안 협상 개시 등이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다.

미국과 이란 간 종전협상 을 중재하기 위해 파키스탄과 카타르 측 인사 들이 테헤란에 도착 해 이란과 의견 조율 에 나섰습니다. 중재국 대표 들이 이란에 도착해 회담에 나섰다는 소식이 전해졌는데요, 이란 측은 일단 합의 가능성에서 한발 물러서는 모습이군요?

미- 이란 간 종전협상 핵심 인사인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관과 카타르 측 인사들이 모두 테헤란에 도착했는데요, 미국과의 1차 종전 협상에 나섰던 압바스 아라그치 이란 외무부 장관은 카타르 고위 인사와 회담했다고 ISNA 등 이란의 관영, 반관영 매체들이 전했습니다. 모든 전선에서 즉각 휴전에 돌입하고 호르무즈 해협을 개방하며 7일 안에 미해결 사안 협상 개시 등이 담겨 있는 것으로 알려졌습니다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 '합의가 임박했다고 말할 수는 없다'며 '중재국들의 방문이 결정적 상황에 도달했다는 의미는 아니'라고 말했습니다.

쟁점은 여전히 이란이 보유한 60% 고농축 우라늄 440kg 처리 등 핵 문제로 보입니다. 이란은 핵확산금지조약(NPT) 가입국으로서 평화적 목적을 위한 핵에너지 사용 권리를 가진다고 강조했습니다. 미국 역시 비슷한 입장입니다. 트럼프 미 대통령은 이번 주말 열릴 예정인 장남 도널드 트럼프 주니어 결혼식에 불참한다면서 '중요한 시기에 백악관에 있어야 한다'고 말했는데요, 이란전 종전 협상 상황 등을 보고받으며 합의 가능성을 모색할 것으로 전망됩니다.

미국 정보당국의 총책임자인 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장이 사의를 표명했습니다. 트럼프 대통령은 소셜미디어에서 '털시는 놀라운 일을 해냈다'고 사의 소식을 직접 전했습니다. 개버드 국장은 이란전 이후 트럼프 대통령이 공습의 근거로 제시한 '임박한 핵 위협'에 대해 회의적인 입장을 보여 왔는데요, 관련 발언 잠시 들어보시죠. 또 미국과 이스라엘의 전쟁 목표가 완전히 일치하지는 않는다는 취지의 발언도 했습니다.

올해 들어 크리스티 놈 국토안보장관, 팸 본디 법무장관 등 여성장관 3명이 물러나면서, 트럼프 대통령이 오는 11월 중간선거를 앞두고 경질성 인사를 본격화하고 있다는 해석도 제기됩니다





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