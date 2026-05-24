미국과 이란의 종전 양해각서 체결 임박과 핵 및 호르무즈 해협을 둘러싼 갈등

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 체결 가능성이 제기되었으나, 핵 프로그램 중단 여부와 호르무즈 해협의 통제권 및 항행 자유를 놓고 양국 언론과 당국 간의 해석이 극명하게 엇갈리고 있습니다.

미국과 이란 양국이 오랜 갈등의 종지부를 찍기 위한 종전 양해각서 인 MOU 체결에 매우 근접했다는 소식이 전해지면서 전 세계의 이목이 쏠리고 있습니다. 하지만 이러한 긍정적인 전망 속에서도 정작 핵심적인 쟁점인 이란의 핵 프로그램 문제와 전략적 요충지인 호르무즈 해협 의 재개방 방안을 놓고 양측의 시각 차이가 극명하게 드러나고 있어 실제 합의까지는 여전히 험난한 과정이 남아있음을 시사하고 있습니다.

미국의 주요 매체인 악시오스와 뉴욕타임스는 미국 당국 관계자들의 말을 인용하여 이번 양해각서 초안에 이란이 핵무기를 절대적으로 개발하지 않겠다는 약속과 함께 우라늄 농축 프로그램을 중단하고 이미 확보한 고농축 우라늄 비축분을 폐기하기 위한 구체적인 협상에 임하겠다는 내용이 포함되었다고 보도했습니다. 이는 미국이 이란의 핵 능력을 실질적으로 무력화시키는 것을 이번 합의의 최우선 과제로 삼았음을 보여주는 대목입니다. 그러나 이란의 강경 성향 매체인 파르스통신과 타스님뉴스는 이러한 서방 언론의 보도를 정면으로 반박하며 전혀 다른 주장을 펼치고 있습니다.

이란 측은 양해각서 초안의 최종본 어디에도 이란이 핵 비축분을 줄이거나 핵 시설 운영을 중단하겠다는 약속은 포함되지 않았다고 강조했습니다. 특히 핵폭탄을 만들지 않겠다는 기본 원칙조차 이번 문서에는 명시되지 않았으며, 핵 문제와 관련된 모든 쟁점은 양해각서에 서명한 이후 별도로 진행될 60일간의 후속 협상으로 미뤄졌다는 입장입니다. 즉, 현재 단계의 양해각서는 전쟁을 멈추기 위한 일차적인 틀을 짜는 것이지 핵 문제에 대한 최종 합의를 담고 있는 것이 아니라는 설명입니다.

특히 60% 농도의 고농축 우라늄을 어떻게 처리할 것인지나 해외로 반출할 것인지에 대한 세부 사항은 종전 합의가 완전히 이루어진 뒤에나 논의할 수 있는 사안이라고 선을 그었습니다. 물류와 에너지 안보의 핵심인 호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 갈등 또한 심각한 수준입니다. 미국 매체인 악시오스는 이란이 휴전 기간인 60일 동안 호르무즈 해협을 모든 선박에 대해 통행료 없이 개방하고, 해협 내에 설치된 기뢰를 제거하여 항행의 자유를 완전히 보장한다는 내용이 초안에 담겼다고 전했습니다.

반면 이란 언론들은 호르무즈 해협의 통행량을 전쟁 전 수준으로 회복시키는 것에는 동의하지만, 그것이 곧 서방이 주장하는 무조건적인 항행의 자유를 의미하는 것은 아니라고 주장합니다. 이란은 항로의 결정권, 통행 시간과 방법의 설정, 그리고 통행 허가증 발급과 같은 실질적인 관리 권한을 여전히 유지하며 주권을 행사하겠다는 의지를 분명히 하고 있습니다. 이는 이란이 해협의 통제권을 일종의 전략적 지렛대로 활용하려는 계산이 깔려 있음을 보여줍니다. 양국의 갈등은 단순히 조건의 차이를 넘어 합의의 성격과 일정에 대해서도 평행선을 달리고 있습니다.

미국 측은 60일간의 휴전 연장 기간을 설정하고 그 기간 내에 이란이 해협을 개방하고 기뢰를 제거하면 그에 대한 반대급부로 해상 봉쇄를 풀고 일부 경제 제재를 해제하겠다는 단계적 접근 방식을 제시했습니다. 하지만 이란은 이를 대가성 거래가 아닌 동시 행동으로 보아야 한다고 주장하며, 양해각서 체결 후 30일 이내에 미국의 해상 봉쇄가 완전히 해제되어야 한다는 강경한 입장을 고수하고 있습니다.

더욱이 이란은 이번 합의가 단순히 60일간의 휴전 연장이 아니라, 레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁을 완전히 종식시키는 포괄적인 종전 선언이 되어야 한다고 강조하며 미국의 제안과 정면으로 충돌하고 있습니다. 결과적으로 이번 양해각서 추진 과정은 겉으로는 합의에 근접한 것처럼 보이지만, 내부적으로는 주권과 안보라는 핵심 가치를 놓고 치열한 수 싸움이 벌어지고 있는 형국입니다





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미국-이란 관계 호르무즈 해협 핵 합의 양해각서 종전 협상

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