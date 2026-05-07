미국과 이란, 호르무즈해협 교전 속 휴전 유지 선언…트럼프 '합의 가능성' 강조

미국과 이란이 호르무즈해협에서 교전을 벌인 가운데, 트럼프 대통령은 휴전이 유효하다고 밝혔으며, 양국은 종전 협상 중인 것으로 알려졌다. 이란 매체도 교전 소식을 보도하며 미군 함정이 미사일 표적이 되었다고 전했다. 양국은 현재 14개항 양해각서 체결을 논의 중이며, 트럼프 대통령은 협상 진전을 이유로 해상 봉쇄 작전을 중단했다.

5일(현지시각) 이란 테헤란 발리아스르 광장에서 한 여성이 이란이 호르무즈해협 통제로 트럼프 대통령의 입을 다물게 했다는 내용의 반미선전물 앞에서 이란 국기를 흔들고 있다. AFP 연합뉴스 미국과 이란 간 종전 협상이 진전을 보인 지 하루 만에 미군과 이란군이 호르무즈해협 에서 교전을 벌였다.

휴전 상황이 불안해진 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 휴전은 여전히 유효하다고 밝혔다. 미군은 7일(현지시간) 호르무즈해협에서 이란의 공격에 대한 자위 차원에서 이란 군 시설을 타격했다고 밝혔다. 대이란 전쟁을 총괄 지휘해온 미 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X)에 올린 성명에서 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유 없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다고 밝혔다. 트럼프 대통령도 이날 소셜미디어 트루스소셜에 세계적 수준의 미국 구축함 3척이 포화 속에서도 호르무즈해협을 성공적으로 통과했다고 밝혔다.

미군 구축함 3척은 모두 손상되지 않았지만, 이란의 공격자들은 큰 피해를 입었다고 밝혔다. 다만, 이번 교전이 휴전 중단 등 최악의 상황으로 이어질지는 미지수다. 트럼프 대통령은 이날 미 에이비시(ABC)와 전화통화에서 휴전이 끝났냐는 질문에 아니다. 휴전은 아직 유효하다고 답했다.

미 중부사령부도 확전을 원하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다고 밝혔다. 미군에 따르면 이날 호르무즈해협을 통과한 구축함은 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 3척이다. 이란군은 미사일과 드론을 발사하고 소형 고속정을 출동시켜 미군 구축함을 공격했다. 중부사령부는 이란의 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다고 밝혔다.

이란 매체도 교전 관련 소식을 전했다. 준관영 메흐르 통신은 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈해협의 게슘섬 일대에서 폭발음이 들렸다고 보도했다. 또 반다르아바스에서 무인항공기 2기가 격추됐다고 전했다. 이란 국영 IRIB 방송은 미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다며 미군 함정이 미사일의 표적이었다고 전했다.

미국과 이란은 현재 전쟁 종식을 위한 1쪽짜리 14개항 양해각서(MOU) 체결을 논의 중이다. 미국이 제안한 양해각서에는 이란의 핵농축 일시 중단, 미국의 대이란 제재 완화 및 이란 동결 자산 일부 해제, 이란의 호르무즈해협 통행 제한 및 미국의 대이란 해상 봉쇄의 점진적 해제 등이 포함된 것으로 알려졌다. 다만 이 양해각서는 즉각적인 최종 합의라기보다, 향후 30일가량 추가 협상을 이어가기 위한 기본 틀로 논의되는 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 지난 5일 이란과의 협상 진전을 이유로 호르무즈해협 봉쇄를 풀기 위한 작전인 해방 프로젝트(프로젝트 프리덤)를 이틀 만에 중단했다.

전날 트럼프 대통령은 피비에스(PBS) 전화 인터뷰에서 일주일 안에 합의가 이뤄질 수 있다며 끝나지 않으면 우리는 다시 그들을 마구 폭격해야 한다고 말했다





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미국 이란 호르무즈해협 트럼프 휴전

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