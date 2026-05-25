미국과 이란, 호르무즈 해협 정상화 및 핵 포기 담은 전격적 합의 추진

미국과 이란이 호르무즈 해협의 통행량을 전쟁 전 수준으로 회복하고 핵무기 보유를 영구히 포기하는 내용을 골자로 한 양해각서(MOU) 초안을 검토하며 중동 지역의 전면적인 긴장 완화를 꾀하고 있다.

세계 에너지 공급의 핵심 혈맥인 호르무즈 해협 을 둘러싸고 미국과 이란이 전격적인 긴장 완화 조치에 나섰다는 소식이 전해졌다. 최근 미국 일간 워싱턴포스트의 보도에 따르면, 양국은 호르무즈 해협 의 통행량을 전쟁 이전 수준으로 신속하게 되돌리기 위한 구체적인 방안을 담은 양해각서(MOU) 초안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

이번 합의의 핵심은 단순한 일시적 휴전을 넘어, 지정학적 갈등의 중심지인 호르무즈 해협의 정상화를 통해 글로벌 물류 및 에너지 안보를 회복하는 데 있다. 보도된 MOU 초안에는 서명 즉시 이란이 해협을 재개방하고, 향후 30일 이내에 모든 통행량을 전쟁 전 상태로 복구하기 위한 실질적인 조치를 취해야 한다는 강제성 있는 일정이 명시되어 있다. 이는 국제 사회가 가장 우려했던 해상 봉쇄 리스크를 빠르게 해소하겠다는 미국의 전략적 의도가 반영된 것으로 풀이된다. 이번 협상은 단순히 해협의 개방에만 그치지 않고 중동 지역 전체의 군사적 긴장 상태를 해소하는 포괄적인 성격을 띠고 있다.

미국과 이란, 그리고 관련 동맹국들이 레바논을 포함한 모든 전선에서 진행 중인 군사 작전을 즉각적으로 종료한다는 선언이 이번 MOU에 포함될 예정이다. 도널드 트럼프 행정부의 고위 관계자에 따르면, 양측은 이란 내에서의 전쟁을 영구적으로 종식시키기 위한 최종 합의에 도달하기 위해 우선 60일간의 휴전을 연장하는 프레임워크를 마련했다. 이 60일의 유예 기간 동안 양국은 단순한 정전 상태를 넘어, 서로의 신뢰를 구축하고 최종적인 평화 협정으로 나아가기 위한 세부 메커니즘을 논의하게 된다.

특히 이번 프레임워크는 과거의 합의들과는 궤를 달리하는 더욱 강력하고 구속력 있는 형태로 설계될 가능성이 크다. 가장 민감한 쟁점인 핵 문제에 대해서도 파격적인 조건이 제시되었다. 미국 측 관계자는 이번 MOU에 이란이 소위 '핵 먼지'조차 보유하지 않겠다는 확약, 즉 핵무기 개발 및 보유 가능성을 완전히 포기하는 내용이 포함되어 있다고 밝혔다. 이는 과거 오바마 행정부 시절의 이란 핵합의(JCPOA)와는 완전히 다른 접근 방식이다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어인 '트루스 소셜'을 통해 현재 진행 중인 합의가 과거의 합의와는 정반대되는 성격임을 강조하며, 아직 협상이 완전히 마무리되지 않았음을 시사했다. 그러면서도 협상이 질서 있고 건설적인 방향으로 흐르고 있다고 평가하며, 미국 협상단에 시간은 우리 편이므로 서둘러 합의에 뛰어들지 말라는 신중한 지침을 내렸다. 이는 이란으로부터 최대한의 양보를 끌어내려는 트럼프 대통령 특유의 협상 전략으로 보인다. 반면 이란 측은 해협의 개방이 일방적인 양보가 아닌 단계적인 상호 조치로 이루어져야 한다는 입장을 고수하고 있다.

익명을 요구한 이란 정부 관계자는 호르무즈 해협의 정상화가 단계별로 진행될 것이라고 설명했다. 그 첫 번째 단계로서 미국이 현재 동결해 둔 이란 자산 약 120억 달러(한화 약 18조 원)를 우선적으로 해제해야 하며, 이에 따라 해협 내의 기뢰 제거 작업이 시작되고 미국의 해상 봉쇄가 풀리는 순서로 진행되어야 한다고 주장했다. 이란은 경제적 제재 완화와 자산 회복이 선행되어야만 실질적인 군사적 조치에 나설 수 있다는 실리적 계산을 하고 있는 셈이다. 양측은 오는 25일경 추가적인 세부 사항이 포함된 공식 발표를 통해 구체적인 이행 계획을 공개할 것으로 예상된다.

결과적으로 이번 협상은 '신뢰하되 검증하라'는 미국의 전통적인 안보 원칙이 극단적으로 적용된 사례라고 볼 수 있다. 미국은 이란의 핵 포기와 해협 개방이라는 실질적인 성과를 얻기 위해 강력한 검증 시스템을 도입할 예정이며, 이를 위해 매우 강도 높은 조치들을 병행할 것으로 보인다. 만약 이번 MOU가 성공적으로 체결되고 이행된다면, 세계 유가 안정은 물론 중동 지역의 고질적인 분쟁 구조에 획기적인 변화가 생길 수 있다. 하지만 여전히 상호 불신이 깊은 상황에서 자산 해제 시점과 핵 검증 범위 등을 둘러싼 세부 조율 과정에서 진통이 예상된다.

국제 사회는 이번 합의가 단순한 일시적 봉합에 그치지 않고, 중동의 영구적인 평화 체제 구축으로 이어질 수 있을지 주목하고 있다





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호르무즈 해협 미국-이란 협상 핵무기 포기 도널드 트럼프 중동 평화

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