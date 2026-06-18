미국과 이란의 MOU 서명, 이란 경제에 '게임 체인저' 가능성과 구조적 과제

미국과 이란의 전쟁 종식 양해각서(MOU) 체결로 이란은 수천억 달러 규모의 경제적 이익(자산 동결 해제, 제재 완화, 재건 기금, 원유 판매 허용)을 확보하게 되었다. CNN은 이를 '게임 체인저'로 평가했으나, 부패와 구조적 문제로 전체 인구의 혜택 evenly 분배는 어려울 전망이다. WSJ은 연간 600억 달러 이상의 석유 수익을, IEA는 글로벌 원유 공급 증가를 전망했으며, 이미 수출 회복과 암시장 환율 변화 등 긍정적 신호가 나타나고 있다. 그러나 이슬람 혁명수비대(IRGC) 중심의 경제 구조, 84%의 인플레이션, 200만 명의 실업 등 심각한 내재적 문제와 외부 감독 부재로 인한 자금 유용 우려가 지적된다. 이코노미스트는 합의가 일반인에게는 너무 늦었으며, 중앙은관 추정으로 경제 재건에 최대 12년이 소요될 수 있다고 보도했다.

이란과 미국이 17일(현지시간) 공식적으로 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 서명함에 따라, 이란은 미국과 다른 당사자들로부터 수천억 달러 규모의 경제적 이익을 받게 될 전망이다. 이는 약 50년간의 국제 제재를 견뎌온 소위 '저항 경제'에 변화의 바람이 불어올 수 있다는 희망을 높이고 있다.

그러나 이해관계자들의 뿌리깊은 부패 문제 등으로 인해 전체 인구가 혜택을 고르게 나누기는 어렵을 것이라는 전망도 나온다. 이날 발표된 MOU의 14개 조항을 검토한 결과, 이란은 자산 동결 해제, 경제 제재 완화, 대규모 민간 투자, 원유 판매 허용 등 다양한 혜택을 확보한 것으로 나타났다. 최대 3000억 달러(약 450조 원) 규모로 조성될 재건 기금은 이란의 경제 회복에 불을 지필 수 있을 것이다. 이란 정부는 전쟁으로 인한 피해를 약 2700억 달러로 추산하고 있다.

미국은 이 기금이 미국 정부 자금이 아닌 해외 기업 등의 민간 자금으로 구성될 것이라고 밝혔다. 세계 은행에 동결된 이란 자산이 해제되면, 단절됐던 이란의 현금 흐름이 신속히 회복될 수 있다. 이란 매체는 동결 자산 규모를 1240억 달러에서 1670억 달러 사이로 추정하고 있다. 미국 방송 CNN은 미국과 이란 간 합의가 불안정하다는 한계를 지적하면서도 "이번 합의를 통해 이란 정부는 경제 재건을 위한 자금을 확보하고 해외 투자자와 관계 정상화의 발판을 마련했다"며 "이는 이란 경제의 '게임 체인저'가 될 수 있다"라고 분석했다.

원유 판매 허용 또한 이란 경제에 숨통을 트여줄 전망이다. 1979년 이슬람 혁명 이전 이란은 하루 500만~600만 배럴을 생산했으나, 그 이후 전쟁, 제재, 투자 부족으로 생산 능력이 크게 제한받았다. 월스트리트저널(WSJ)은 이란이 연간 600억 달러 이상의 석유 수익을 올릴 것으로 전망했다. 이란 원유 수출은 이미 회복 징후를 보이고 있다. 해운 데이터 업체 탱커트래커스에 따르면, 미국이 16일 해상 봉쇄 종료를 결정한 후 이란은 380만 배럴의 원유를 수출했다.

국제에너지기구(IEA)는 이란 원유 공급이 재개되고 호르무즈 해협 통과가 정상화되면, 향후 글로벌 원유 공급 증가가 수요 증가를 크게 앞지를 수 있다고 내다봤다. CNN은 "이란의 암시장 환율에 변화가 감지되고 있다"며 "이는 이란 경제에 긍정적 신호가 나타나기 시작했다는 것"이라고 말했다. 그러나 제재가 완화되고 재건 기금이 제공되더라도 실질적인 회복에는 상당한 시간이 필요할 것이라는 지적도 많다. 이는 엘리트층의 부패와 경제 전반에 널리 뿌리내린 구조적 문제 때문이다.

이란 경제는 석유, 국방, 건설, 식품 등 다양한 산업에서 800개 이상의 기업을 통제하는 이슬람 혁명수비대(IRGC)에 의해 주도되고 있다. 국제통화기금(IMF) 중동·중앙아시아 부국장을 지낸 금융 전문가 아드난 마자레이는 "제재는 문제이지만, 이란의 근본 문제는 경제 관리의 미숙과 부패"라며 "외부 감독이 없다면 자금이 경제 재건이 아닌 이란 지지 무장세력 지원에 사용될 수 있다"고 경고했다. 영국 주간지 이코노미스트는 "이란의 지난달 물가상승률이 전년 대비 84%에 달했고, 전쟁으로 인해 최대 200만 명이 일자리를 잃었다"며 "이번 합의는 일반 이란인들에게는 너무 늦었다.

이란 정권은 합의로부터 이익을 볼 수 있겠지만, 비참한 삶을 살아온 대부분 사람들은 혜택을 느끼지 못할 가능성이 높다"고 지적했다. 또한 이란 중앙은행이 전쟁으로 붕괴된 경제를 재건하려면 최대 12년이 걸릴 수 있다는 전문가 의견을 인용해 보도한 바 있다





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