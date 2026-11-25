미국 무역대표부가 한국 자동차, 반도체, 석유화학 산업 지원책을 과잉생산으로 지목하며 최대 15% 관세를 제시했다. 협의가 만족스럽지 않으면 관세율을 25%로 올릴 수 있다고 밝혔다.

워싱턴 특파원 백나리 기자의 보도에 따르면, 미국 무역대표부 (USTR)가 2026년 11월 25일(현지시간) 내놓은 과잉생산 관세 예고 보고서에는 한국의 전략산업 육성 정책이 시장경쟁을 왜곡하고 미국 경제에 피해를 준다는 미국의 인식이 상세하게 담겼다. USTR은 같은 날 한국과 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 14개 경제주체가 구조적 과잉생산을 일으키는 정책을 추진하고 있다며 국가별 조사 결과 보고서를 함께 공개했다.

이번 보고서는 USTR이 한국을 포함한 주요 무역 상대국의 산업 정책을 점검한 결과물이다. 보고서는 미국이 관세를 통해 과잉생산 문제에 대응할 수 있다는 입장을 담고 있으며, 한국의 정책이 그 대상 가운데 하나로 거론됐다.

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한국 자동차와 반도체, 석유화학이 지목된 이유

USTR은 한국의 자동차, 반도체, 석유화학을 과잉생산의 핵심 분야로 지목했다. 보고서는 최근 몇 년간 발표된 한국 정부의 첨단산업 육성과 지원책을 구체적으로 명시하며 문제 삼았다.

보고서에 거명된 정책은 2024년 발표된 '제1차 국가전략기술 육성 기본계획', 2021년의 'K-반도체 전략', 2019년 나온 '미래자동차 산업 발전전략' 등이다. USTR은 이들 정책이 한국 산업의 생산 능력을 키우는 근거로 작동했다고 판단했다.

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USTR은 수치를 들어 한국 경제 구조의 특징도 강조했다. 보고서에 따르면 한국 제조업이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 28.3%로, 미국의 9.9%에 비해 거의 3배에 이른다. 상품 수출이 GDP에서 차지하는 비중도 35.9%로 미국의 5배 이상이라고 밝혔다.

USTR은 이러한 구조 속에서 한국이 미국과의 무역에서 지속적으로 대규모 흑자를 기록해 왔다고 강조했다. 보고서는 이를 과잉생산 정책의 결과로 보고 있다.

정부 지원책과 공급망 위험을 둘러싼 미국의 주장

USTR은 한국 정부의 세제 혜택과 인프라 개발 등 막대한 지원이 글로벌 시장 점유율을 유지하는 바탕이 되고 있다고 주장했다. 이는 보고서가 제시한 핵심 논리 가운데 하나다.

USTR은 한국의 중국산 중간재 수입이 늘어난 점도 문제로 제기했다. 보고서는 이로 인해 공급망 차질에 따른 경제안보상 위험이 커졌고, 잠재적 강압에 대해서도 한국과 미국 모두 취약해졌다고 설명했다.

이 같은 주장에 대해 한국 정부가 보고서에 어떤 입장을 낼지는 이번 기사에 포함되지 않았다. 다만 보고서가 한국 산업 정책의 배경과 효과를 모두 문제 삼고 있다는 점은 분명하다.

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보고서는 한국을 상대로 한 관세 조치가 미국의 무역 불균형 인식과 직접 연결된다는 점을 분명히 했다. USTR은 한국의 정책이 미국 제조업과 공급망에 부담을 줬다는 점을 근거로 들었다.

최대 15%에서 25%까지 관세 인상 시나리오

USTR은 한국에 최대 15%의 관세를 제시했다. 협의 진행 등이 만족스럽지 않을 경우에는 관세율을 25%로 올리는 방안도 함께 내놨다.

미국은 한국뿐만 아니라 일본과 중국, 유럽연합(EU) 등에도 관세율 상향 가능성을 열어뒀다. 이는 과잉생산 문제를 제기한 14개 경제주체 전반에 걸친 대응 방향으로 해석된다.

이번 조치는 '미국우선주의'를 앞세우며 첨단산업 육성에 박차를 가하는 트럼프 행정부가 무역 파트너를 관세로 견제하는 흐름과 맞닿아 있다. 한국 기업의 수출 전략과 자동차, 반도체, 석유화학 분야의 대미 교역 환경에 영향을 줄 수 있는 사안이다.

한국은 USTR이 제시한 협의 과정에서 관세율이 최대 15%에 머물지, 25%로 올라갈지가 가장 중요한 쟁점이 될 전망이다. 보고서 발표 이후 양국 간 협의가 어떻게 진행될지가 관세 수준을 결정하는 핵심 변수다.