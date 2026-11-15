미국 FAA 통신망 장애로 1만8000편 이상 항공편 결항

미 연방항공청(FAA) 통신망 장애로 인한 전국 항공기 이륙 중단 조치가 사흘째 이어지며 1만8000편 이상의 항공편이 결항됐다. 주요 항공사들의 운항 상황과 피해 규모, 원인 조사를 확인하세요.

미국 연방항공청 ( FAA)의 통신망 장애로 인해 발생한 전국적인 항공기 이륙 중단 사태가 사흘째 계속되고 있다. 13일(현지시간) 미 전역에서 운항이 전면 중단된 이후, 15일 현재까지 누적 결항 편수는 1만8000편을 넘어섰다. 이는 2001년 9·11 테러 이후 미국에서 가장 오랜 시간 지속된 전국 단위 항공기 이륙 중단 조치로 기록되고 있다.

사흘간 1만8000편 결항, 승무원 인력 부족 심화

미 항공편 추적 서비스 플라이트어웨어(FlightAware)의 집계 결과, 15일 오후 3시 기준 미국 내에서 결항한 항공편은 2291편에 달한다. 지난 13일 9000편 이상, 14일 6600편의 항공편이 취소된 것을 합치면 총 3일간의 누적 결항 규모가 1만8000편을 넘어선 것이다. 전국적인 운항 중단으로 항공기와 승무원들이 예정된 위치로 제때 이동하지 못하는 상황이다.

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일부 항공편은 아예 출발하지 못했으며, 다른 편들은 공항 혼잡으로 인해 회항하거나 대체 공항으로 향하기도 했다. 조종사와 승무원들이 잇단 운항 지연으로 근무 시간 한도에 도달하면서 다음 운항에 즉시 투입되지 못하는 인력 부족 문제도 발생했다. 항공사들은 대체 인력을 확보하기 위해 일부 항공편에 추가 수당을 제시하고 승무원 숙소를 마련하는 등 운항 정상화에 안간힘을 쓰고 있다.

주요 항공사별 결항률 및 대응 방안

로이터통신에 따르면 15일 주요 항공사들의 운항 현황은 제트블루항공이 운항 예정 항공편의 27%를 취소했으며, 아메리칸항공은 13%가 결항됐다. 반면 사우스웨스트항공, 유나이티드항공, 델타항공의 결항률은 3~5% 수준으로 비교적 낮았다. 각 항공사는 승객의 피해를 최소화하기 위해 다양한 대응책을 내놓고 있다.

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아메리칸항공은 결항에 따른 대체 항공권 수요 급증으로 가격이 폭등하는 것을 막기 위해 항공권 가격에 상한선을 설정하고 추가 항공편을 편성했다. 또한 13일부터 16일까지 여행 예정자에게는 추가 비용 없이 항공편 변경을 허용했으며, 일정 변경이나 환불을 받을 수 있도록 고객 지원 조치를 연장했다.

통신망 장애 원인, L3해리스 설치 실수 가능성

미 연방항공청(FAA)은 지난 13일 항공관제 통신망에 장애가 발생하자 전국 항공편의 이륙을 4시간 넘게 중단시켰다. 이 같은 중대 사건과 관련해 숀 더피(Sean Duffy) 교통장관은 통신망 운영업체 L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies)의 설치 작업상 실수나 라우터 자체의 결함이 원인인지 조사 중이라고 밝혔다.

FAA와 교통부는 이번 통신망 장애가 어떤 구체적인 기계적 고장이나 인간 실수에서 비롯되었는지 철저히 규명할 계획이다. 이번 사태로 인해 미 전역의 항공 수송망이 마비되며 수많은 승객의 여정이 지연되고 경제적 피해가 확산되고 있어, 원인 규명과 재발 방지 대책 마련이 시급한 상황이다.