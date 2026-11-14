미국 FAA 항공관제 통신 장애로 전국 항공편 수백 편 결항

미국 연방항공청(FAA) 관제센터 통신 시스템 장애로 인해 13일부터 항공편 운항이 중단되며, 최소 600편이 회항하고 8천편 이상 지연되는 대형 마비가 발생했다.

미국 연방항공청 (FAA)의 관제 통신 시스템에 심각한 장애가 발생하며 미국 전역의 항공 운항이 마비되었다. 현지 시각 13일 오후 4시부터 이륙이 중단된 이 사안은 최소 600편 이상의 항공편이 회항하거나 착륙을 변경하도록 만들었으며, 8천편 이상의 항공편이 지연되는 대형 공중 교통 사태를 유발했다.

연방항공청 이륙 중단 조치와 현황

미 연방항공청은 예외적인 상황과 안전상 이유를 들어 모든 출발 항공편의 추가 공지가 있을 때까지 이륙을 중단할 것을 명령했다. 이 긴급 조치는 미국 내공항뿐만 아니라 미국행 항공편을 운항하던 유럽 항공당국에도 영향을 미쳐 유럽에서 미국으로 향하는 항공편들의 운항도 일시적으로 중단되었다.

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다만 알래스카 항공과 하와이안 항공은 알래스카 내부 노선이나 서부 해안에서 하와이로 가는 항공편 등 미국 본토와 인접하지 않은 지역에서의 국제선 운항은 계속 유지될 수 있다고 밝혔다. 또한 샌프란시스코 국제공항은 태평양행 항공편의 출발을 허용했다고 시엔엔이 보도한 바 있다.

시스템 소프트웨어 문제 가능성 집중

이번 항공편 운항 중단은 관제센터 통신 문제 때문으로 보이지만, 고의적인 사이버 공격보다는 시스템 소프트웨어 문제 발생 가능성이 주로 거론되고 있다. 미 연방수사국(FBI)도 사이버 공격이나 범죄 행위에 의해 통신 문제가 발생한 것으로 보고 있지 않다고 블룸버그 통신이 보도했다.

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마크웨인 멀린 미 국토안보부 장관 역시 이번 문제가 연방항공청이 도입 중인 인공지능 기반의 새로운 시스템이나 테러 공격과 연관됐다는 징후는 없다고 밝혔다. 이는 사보타주나 해킹보다는 기술적 결함에 기인한 우발적 사건임을 시사하는 대목이다.

역대급 대기성 항공 마비 사태 재연

이번과 같은 전국적 단위의 항공기 운항 중단 사태는 2023년 1월 연방항공청의 조종사 통신 시스템 전산 장애 이후 약 3년10개월 만이다. 그 이전의 주요 사례로는 2001년 9·11 테러 당시 항공기 운항이 중단된 경우가 있으며, 이번 사태는 미국 항공 역사에서 유례없는 규모로 기록될 전망이다.

갑작스러운 항공편 중단으로 많은 승객이 공항에 발이 묶이게 되었다. 시카고에서 덴버로 향할 예정이었던 오스틴 커티스는 비행기에서 내리라는 지시를 받았으며, 다른 비행기에서도 짐을 내리는 모습을 봤다고 에이피 통신에 전했다. 그는 상당한 지연이 발생할 것 같다고 우려했다.

시카고에서 비행을 기다리던 션 캐리는 가족들의 연락을 받고 운항 중단 소식을 알게 되었다고 말했다. 그는 모두에게 안전한 여행이 될 수 있기를 바란다고 소감을 전했으며, 현재 승객들은 불확실성 속에서의 대기 기간이 길어짐에 따라 혼란스러운 상황을 겪고 있다.