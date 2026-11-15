미국 AI 투자 조정 경고, 빅테크 잉여현금 84% 폭감

현대경제연구원이 미국 AI 투자 열풍의 조정 가능성을 경고했다. 빅테크의 잉여현금이 84% 급감하고 고금리와 규제 악화로 투자 여건이 악화되고 있어 향후 반도체 등 산업에 큰 파장이 예상된다.

현대경제연구원 은 미국 인공지능(AI) 시장이 2028년을 전후로 조정 국면에 진입할 위험이 크다고 진단했다. 주요 기업들의 현금 여력이 급격히 축소되고 있고, 고금리와 데이터센터 건설 규제 등 투자 환경을 어렵게 하는 요인들이 복합적으로 작용하고 있기 때문이다. 이는 과도한 설비투자가 장기적인 수익성 확보로 이어지지 못할 경우 시장 전체의 성장이 예상보다 빠르게 둔화될 수 있음을 시사한다.

투자 여력 급감, 빚으로 막는 AI 열풍

시장은 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 5대 하이퍼스케일러의 설비투자가 올해 7896억달러에서 2029년 1조3079억달러로 급증할 것으로 전망했다. 하지만 이러한 막대한 투자는 기업들의 내부 자금으로 감당하기 어려운 수준에 도달했다. 최근 4개 분기를 기준으로 이들 기업의 영업현금흐름 대비 설비투자 비율은 무려 95.5%에 달했다. 즉, 기업이 벌어들인 현금의 거의 전부를 AI 관련 설비 투자에 쏟아붓고 있는 상황이다.

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이로 인해 빅테크 기업들의 잉여현금흐름은 급감했다. 같은 기간 잉여현금흐름은 327억달러로 기록되어 전년 대비 84%라는 충격적인 폭락을 기록했다. 자금 사정이 나빠지자 주요 기업들은 외부 자금을 통해 투자 여력을 확보하는 전략을 취하고 있다. 5대 기업의 회사채 발행액은 올해 1월부터 10월까지 1820억달러로 집계되어, 작년 연간 발행액의 2배에 달하는 막대한 규모의 차입이 이루어졌다.

고금리와 저효율, 수익성에 대한 의문

채무 발행을 통한 자금 조달은 높은 이자 비용 부담으로 이어질 우려가 있다. 미국의 10년물 국채금리가 5% 수준으로 상승하면서 빌린 돈에 대한 금리 부담이 커지고 있다. 특히 AI 인프라 구축은 초기 투자 비용이 매우 크고 회수 기간이 길기 때문에, 금리 변동성에 민감한 대기업들의 재무 안정성에 직접적인 타격을 줄 수 있는 요인으로 작용한다.

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투자 대비 기대수익이 충족되지 않고 있다는 분석도 있다. 미국 인구조사국 자료에 따르면 10월 기준 AI를 활용하는 미국 기업 비율은 24.6%에 그쳤다. 또한 맥킨지의 조사에서 AI가 영업이익 증가에 기여했다고 답한 기업은 37%로 전년 수준에서 보합세를 유지하고 있다. 이는 AI 투자 증가세에 상응하는 즉각적인 수익성 개선이 나타나지 않고 있음을 보여주며, 투자 증가세가 예상보다 큰 폭으로 둔화할 가능성을 배제할 수 없다는 연구원의 진단을 뒷받침한다.

지역별 규제 강화와 반도체 파장

물리적 인프라 확장에도 제약이 생기고 있다. 이달 초 미국 중간선거에서 데이터센터 신규 건설을 제한하는 공약을 제시한 후보들이 텍사스, 조지아, 오하이오 주지사 선거에서 승리했다. 10개 주에서 실시된 데이터센터 관련 주민투표 41건 중 40건에서 개발 제한에 유리한 결과가 나왔을 만큼 지역사회의 반발과 규제가 강화되는 추세다. 이는 확장 속도를 낮추는 직접적인 변수로 작용할 것이다.

현대경제연구원은 이러한 미국의 AI 투자 조정 국면이 글로벌 반도체 산업에 미칠 영향을 주시해야 한다고 강조했다. 미국의 투자 규모 축소나 규제 강화는 반도체 수출 감소로 직결될 수 있으며, 이는 국내 생산, 설비투자, 고용 시장에도 직접적인 영향을 미칠 것이다. 연구원은 미국 AI 투자 조정의 강도별로 반도체 수출과 국내 생산·설비투자·고용에 미치는 영향을 미리 점검해야 한다고 당부했다.