미국 AI 데이터센터 규제 우려에 삼성전자·SK하이닉스 급락, 코스피 7개월 만 최저

미국 중간선거 결과로 인한 AI 데이터센터 규제 우려가 강세장을 깨뜨렸다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 폭락하며 코스피가 7개월 만에 최저치를 기록했다. 미국 연준의 금리 인하 기대와 맞물려 시장 변동성이 커진 배경을 분석했다.

미국발 인공지능(AI) 데이터센터 규제 우려가 한국 증시 강세를 송두리째 흔들며 주요 종목들이 대거 급락했다. 5일 한국거래소에 따르면 삼성전자 와 SK하이닉스 를 중심으로 한 반도체 주가 폭등세가 멈추며 한국 증시 전체가 급락세에 휩싸였다.

삼성전자는 전 거래일 대비 7.57% 하락한 종가 20만1500원에 거래를 마쳤으며, 장중에는 7월29일 이후 처음으로 장중 20만원선을 하회하는 19만9800원까지 떨어졌다. SK하이닉스 역시 9.46% 급락한 126만4000원에 장을 종료했다. 이 두 종목의 추락은 한국 증시 전체의 지수 하락을 촉발했다.

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미국 선거 결과, 데이터센터 규제 공포 확산

주가 급락의 직접적인 원인은 전날 치러진 미국 중간선거 결과에서 찾을 수 있다. 상·하원 주도권을 모두 장악한 민주당이 데이터센터 신축과 증설에 제동을 걸 것이라는 관측이 투자 심리를 얼어붙게 했다.

정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션의 보도에 따르면, 이번에 당선되거나 우세를 보인 36개 주 주지사 가운데 34명이 데이터센터 규제에 찬성하는 것으로 확인되었다. 이러한 정치적 분위기는 해외 시장에서도 즉각적인 반응을 이끌어냈다.

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뉴욕 증시에서는 마이크론이 7.00% 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수도 3.13% 급락했다. 이는 다우존스30지수 3.03% 상승과 나스닥 1.44% 상승 등 전체 시장의 상승세와 대비되는 현상이었다. 골드만삭스는 미국에서 계획된 데이터센터 증설 용량의 약 45%가 일시적인 사업 중단의 영향을 받을 수 있다고 분석했다.

코스피 42% 급락, 외국인 매도세 주도

이날 코스피는 전 거래일 대비 300포인트(5.28%) 하락한 5383.80에 장을 마감했다. 종가 기준으로 지난 4월3일(5377.30) 이후 가장 낮은 수준이다. 이는 지난 6월19일 기록한 코스피 장중 최고점 9385.59보다 42% 이상 급락한 수치로, 약세장(베어마켓) 분류 기준인 20%를 두 배 이상 넘어선 것이다.

외국인의 대규모 순매도가 지수 하락을 주도했다. 외국인은 이날 3조4324억원을 순매도하며 급락세에 기름을 넣었다. 코스닥도 36.54포인트(5.11%) 내린 678.41에 마감했으며, 장중 낙폭이 커지며 두 시장 모두 프로그램 매도 호가 효력을 일시 정지하는 매도 사이드카가 잇따라 발동되었다.

해외 시장에서도 반도체 업종 비중이 큰 대만 가권지수는 3%대, 일본 닛케이는 1%대 하락했다. 국내 주요 개인투자자 커뮤니티에서는 10월이 바닥인 줄 알았는데 지하 밑에 또 지하가 있었다는 탄식과 레버리지 투자로 인한 고립감이 드러났다.

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규제 장기화 vs 현금흐름 개선, 양면성 분석

시장 일부에서는 규제 강화가 단기적으로는 부담이 되지만, 장기적으로는 AI 기업들의 과잉 투자를 조정하는 숨고르기 기회가 될 수 있다는 시각도 제기된다. 최근 시장이 우려했던 가장 큰 이유는 막대한 데이터센터 설비투자(CAPEX)로 인한 출혈 경쟁이었다.

규제로 인해 건설이 늦어지면 당장 쏟아부어야 할 투자비가 굳어 기업들의 현금흐름이 개선될 수 있다는 것이다. 영국 파이낸셜타임스는 데이터센터 건설 제동이 일부 기업과 투자자들에게 뜻밖의 숨고르기 기회가 될 수 있다고 평가했다. 규제 강화가 AI 투자 축소를 직결하지는 않을 것이라는 분석도 나온다.

미래에셋증권은 규제 영향을 받을 수 있는 미국 데이터센터 용량을 최대 13GW로 추산했다. 이는 2035년까지 예상되는 신규 증설 용량의 약 8% 수준에 불과하여, 규제 영향이 제한적일 수 있음을 시사한다. 그러나 단기 전망은 신중한 편이다.

김대준 한국투자증권 수석연구원은 AI 규제 강화 우려에 앤트로픽 상장 전 수급 불안까지 겹치면서 약세가 이어지고 있다고 진단했다. 그는 앤트로픽 상장이 마무리되고 엔비디아의 실적과 가이던스(향후 실적 전망)가 좋아져야 시장의 방향이 바뀔 것이라고 내다봤다.