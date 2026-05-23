미국 행정부 회의 키워드: 대이란 수습에 미군, 이스라엘 대응하기 위해 대대적 공중급유기 배치

휴전 붕괴 시도 중재가 진행 중이지만, 트럼프 대통령이 협상에서 돌파구가 마련되지 않을 경우 새로운 공습을 명령할 것이라는 징조가 나타난 바 있다. 또한, 텅텅 공백이 줄 대란의 위협에도 대비해야 한다는 우려도 제기되고 있다. 공공연한 비판도 예상되나, 향후 대중에 궁금한 점은 무엇이고, '왜'라는 질문도 존재할 것이다. 그에 대한 답변을 위해 기자가 더욱 노력할 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 교착 속에 대이란 군사옵션 을 다시 검토하는 가운데, 이스라엘 의 핵심 민간공항 에 미군 공중급유기 50여대가 집결한 정황이 포착됐다. 휴전 붕괴를 막기 위한 막판 중재가 이어지고 있지만, 미국과 이스라엘 이 이란 공습 재개에 대비해 군사적 준비를 강화하고 있다는 관측이 나온다.

영국 일간 파이낸셜타임스는 22일(현지시각) 위성사진을 분석한 결과, 이스라엘 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에 이달부터 최소 50대 이상의 미군 공중급유기가 배치돼 있다고 보도했다. 벤구리온 공항은 이스라엘 대표적 민간 항공 관문이다. 이 공항에 배치된 미군 급유기는 미국과 이스라엘의 대이란 공격 직전인 2월 말부터 늘기 시작했다. 3월 초 30여대 수준이던 급유기는 4월 초 휴전 발효 시점 40여대로 증가했고, 이번 주에는 50대를 넘은 것으로 파악됐다. 미 공군 소속 회색 군용기들이 공항 계류장을 채우면서 민간 승객과 인근 도로에서도 쉽게 눈에 띄었다. 공중급유기는 장거리 공습 작전의 핵심 전력이다.





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