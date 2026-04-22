미국 행정부의 과도한 사법 개입 논란, 한미 외교 관계의 새로운 시험대 되나

미국 행정부가 쿠팡과 하이브 등 한국 내 수사 중인 기업 문제에 개입하려 하면서 한국 정부의 외교적 부담이 커지고 있다. 국내 사법 절차를 존중해야 한다는 한국 정부의 입장과 외교적 무리수를 두는 미국의 행보가 충돌하는 양상이다.

미국 행정부가 쿠팡과 하이브 등 한국 내에서 수사 중인 민간 기업의 문제에 대해 지속적으로 개입하려는 움직임을 보이면서 한국 정부의 외교적 부담이 가중되고 있다. 최근 미국 측은 자국 기업인 쿠팡이 한국에서 부당한 대우를 받아서는 안 된다는 입장을 반복적으로 피력하고 있으며, 나아가 자본시장법 위반 혐의를 받는 하이브 방시혁 의장의 출국금지 조치를 해제해달라는 무리한 요청까지 전달한 것으로 확인됐다. 이러한 사태는 사법 주권에 대한 외부의 간섭이라는 비판을 낳고 있으며, 양국 간의 신뢰 관계에도 미묘한 파장을 일으키고 있다. 특히 JD 밴스 미국 부통령이 한국 국무총리와의 면담 자리에서 쿠팡 문제를 직접 언급한 점은 이 사안이 단순한 기업 논란을 넘어 외교적 의제로 격상되었음을 시사한다. 우리 정부는 쿠팡의 개인정보 유출 및 김범석 의장의 수사 건이 철저히 국내법과 적법 절차에 따라 진행될 것이라는 원칙적인 입장을 고수하고 있다.

외교부 당국자는 쿠팡 이슈가 한미 간의 안보 협의나 기타 외교적 진전에 부정적인 영향을 미치지 않도록 관리하겠다는 의지를 보이고 있으나, 미국 측의 집요한 요구가 지속될 경우 향후 양국 관계의 잠재적 뇌관이 될 수 있다는 우려가 끊이지 않는다. 일각에서는 이러한 미국 측의 태도를 두고 사실상 무기한 요구에 가까운 과도한 간섭이라는 지적도 제기된다. 하이브 방시혁 의장의 경우 미국 독립 250주년 기념행사 참석을 이유로 출국금지 해제를 요청한 점은 더욱 논란이 되고 있다. 경찰은 이에 대해 구속영장을 신청하는 등 원칙 대응을 택했으나, 외교당국 입장에서는 미국의 국가적 행사를 앞둔 시점에서 무작정 거절하기 어려운 난처한 상황에 놓여 있다. 특히 최근 한미 양국이 공공외교 분야에서 협력각서를 체결하는 등 우호적인 관계를 유지하려 노력해온 상황에서 이러한 사법 사안의 충돌은 외교적 균형을 흔드는 요소가 될 수 있다. 전문가들은 미국이 국내 수사 절차에 과도하게 개입하려는 것은 사법 주권 침해 소지가 다분하다고 지적한다. 경찰 및 관련 당국이 외압에 흔들리지 않고 수사 본연의 목적에 충실해야 하며, 정부 차원에서도 사법 절차와 외교 이슈를 엄격히 분리하여 대응해야 한다는 목소리가 높다. 만약 이러한 사안들이 해결되지 않고 장기화할 경우, 안보 협의나 핵 관련 논의 등 핵심적인 양국 현안에도 걸림돌이 될 수 있다는 분석이 나온다. 결론적으로 한국 정부는 법치주의의 기틀 위에서 국내 사법 질서를 확립하는 동시에, 미국과의 외교적 소통 창구를 유지하며 이 문제가 국익을 훼손하지 않도록 정교한 관리 역량을 발휘해야 할 시점이다. 미국 측의 반복적인 요구를 단호하게 거부하되, 양국 관계의 파국을 막기 위한 외교적 지혜가 어느 때보다 절실한 상황이다. 향후 정부가 사법 정의와 외교적 실익이라는 두 가지 목표를 어떻게 조화롭게 달성해 나갈지 귀추가 주목된다





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