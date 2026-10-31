미국 하원 민주당, 트럼프 행정부 부패 조사 소환장 발부 예고

다수당 지위 확보 이후 소환장을 발부할 수 있는 하원 민주당은 트럼프 행정부와 기업 간 유착, 가상화폐 거래, 해외 사업, 방위산업 계약 등 폭넓은 부패 사실을 조사할 준비가 됐다.

미국 하원 민주당이 전직 트럼프 행정부와 관련한 심층 청문회를 개시할 준비를 하고 있다. 이는 다수당 지위를 확정한 후 소환장을 발부할 권한이 부여되는 의회 절차에 따라 가능해진 것으로, 조사 대상은 트럼프 행정부와 민간기업 사이의 유착 관계, 특히 가상화폐 업체와 해외 사업 거래 등이 포함된다.

하원 감독위원회 소속 민주당 의원인 수하스 수브라마남은 "미국 납세자 세금이 부패로 빼돌려졌는지, 그리고 해당 자금이 올바르게 사용되고 있는지 확인하고자 한다"라며 조사 목적을 밝혔다. 이와 함께 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 해외에서 체결한 사업 거래와 카타르가 기증한 4억 달러 항공기 사용 사례 등 방위사업 계약도 조사 대상에 포함될 가능성이 있다고 전했다. 소환장은 증언을 요구하거나 문서를 제출하도록 명령하는 강력한 수단이다.

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이란 전쟁 개시 위법성 조사

민주당은 소환장을 통해 확보한 자료와 증인 진술을 바탕으로 트럼프 행정부가 의회 승인 없이 이란 전쟁을 개시했는지, 또한 헤그세스 재무 장관이 중대한 범죄를 저질렀는지 여부를 검증할 계획이다. 상원에서 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다고 밝혔지만, 하원에서 단순 과반 찬성만으로 탄핵 절차를 개시할 수 있다. 민주당은 이 과정에서 ICE(이민 및 국경보호국) 요원들의 부적절한 단속 행위와 ICE가 수행한 대규모 추방 정책이 공정성을 해쳤는지 여부도 조사를 확대할 방침이다.

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이는 트럼프 대통령이 내세운 "미국 내 도시에서의 ICE 단속"이 많은 유권자에게 불편을 주었다는 여론조사 결과를 현장 조사로 입증하려는 목적이다. 한편 백악관은 의회의 조사를 언제든 대응할 준비가 되어 있다며, 트럼프 대통령이 공화당 다수당 지위를 유지하면서 "가계 부담을 낮추는 성과를 이어가겠다"는 입장을 재확인했다. 동시에 백악관 관계자는 여론이 부정적이라면 해당 인사를 내차려도 괜찮다고 언급, 트럼프 대통령이 "내가 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다"는 발언이 유출되면서 민주당에 대한 정치적 압박이 가중되고 있다.

폭넓은 국정 문제 조사 전략

이런 상황에서 민주당 지도부는 앞으로의 의회 조사에서 이민 단속, 트럼프 행정부의 비리, 카리브해 해역에서의 무력 행사까지 폭넓은 국정 문제를 다룰 전략을 준비 중이다. 전문가들은 '헌법상 전쟁 선포 권한은 의회에 있다'는 점을 강조하며, 트럼프 행정부가 의회 승인 없이 행한 이란 전쟁이 헌법적 위법성에 해당한다고 주장한다. 면밀한 조사와 소환을 통해 불법성 여부를 판가름낼 것이며, 이는 트럼프 정권의 부패와 부정행위를 규명하는 첫걸음이 될 전망이다.