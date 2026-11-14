미국 항공기 이륙 전면 중단, 3300편 이상 취소 및 공항 혼란 가중

미국 연방항공청(FAA)이 13일 전 항공편 이륙을 중단시키며 대규모 운항 차질이 빚어졌다. 3300편 이상이 취소되고 스포츠 일정도 위태로워진 상황을 전한다.

미국 연방항공청 ( FAA)이 금요일인 13일(현지시간) 미국 전역 모든 항공편의 이륙을 일시적으로 중단시키면서 주요 공항에서 큰 혼란이 발생했다. 이 결정으로 인해 주말을 앞두고 여행객들이 큰 불편을 겪었으며, 항공사들은 수천 편의 운항을 취소하거나 지연시키ざる 못하게 되었다. 소셜미디어를 통해 지상에서 기다리던 항공기들이 탑승구로 되돌아가고 승객들이 하차하는 상황이 실시간으로 공유되기도 했다.

미국 연방항공청(FAA)의 이륙 중단 조치

미국 연방항공청(FAA)은 동부시간 오후 3시 53분, 즉 한국시간 14일 오전 5시 53분부터 모든 항공편 이륙을 중단했다. 이 조치는 예기치 않게 이루어져 공항 현장에는 즉각적인 혼란이 닥쳤다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이날 오후부터 소셜미디어에는 항공기들이 지상 이동 중이던 상황에서 탑승구로 후퇴하고 승객들이 내리는 영상들이 잇따라 올라오고 있다. 이러한 상황은 전 세계 항공 네트워크에 즉각적인 영향을 미쳤다.

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운항 중단 이후 공항 시설의 수용 능력 부족으로 인해 발생하는 문제들도 속출하고 있다. 항공기가 도착하더라도 이를 받아들일 여유 공간이나 절차가 부족해지면서, 목적지 공항에 착륙하지 못하고 다시 출발지로 회항하거나 인근 다른 공항으로 방향을 튜는 사례가 증가했다. 이로 인해 공항 라인이 길어지고 승객들의 대기가 극도로 길어지는 부작용이 나타났으며, 전체 항공 운영 시스템의 효율성이 크게 떨어졌다.

항공편 취소 및 지연 현황 분석

항공편 추적 사이트 '플라이트어웨어'의 자료에 따르면, 13일 오후 6시 40분(한국시간 14일 오전 8시 40분) 시점에서 3천 300여 편 이상의 미국 항공편이 취소된 것으로 확인되었다. 또한 지연된 운항 사례는 1만 2천여 건에 달하여, 전체 항공 운송량 중 상당 부분이 마비 상태에 빠졌다. 이는 FAA의 긴급 조치 이후 비교적 짧은 시간 내에 발생한 대규모 차질로, 미국 항공 산업에 막대한 영향을 미치고 있다.

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항공 데이터 분석 업체 시리엄(Cirium)의 분석 결과, 오후 5시 50분(한국시간 오전 7시 50분) 기준 약 500편 가까운 항공편이 출발지 공항으로 되돌아가는 회항 사례가 발생했다. 또한 목적지 변경을 위한 다른 공항으로의 회항 사례도 100여 편에 이르렀다. 이러한 수치들은 이륙 중단 조치가 단순한 지연을 넘어, 항공기 위치와 스케줄을 완전히 재편해야 할 정도로 심각한 수준임을 보여준다.

실시간 피해 사례 및 경제 영향

공항에 머물고 있던 승객들의 피해는 직접적인经济损失으로 이어졌다. 뉴저지주 라과디아 공항에서 줄을 서서 환불 처리를 기다리고 있던 드럼 연주자 존 스투리노는 항공편 지연으로 인해 인디애나폴리스에서 열리는 타악기 행사 참석이 무산되었다고 WSJ 기자에게 밝혔다. 그는 30분 이상 대기하면서도 해결책을 찾기 어려워하는 등, 개별 승객들의 일정이 무너지고 있는 현실을 체감하고 있었다. 이는 단순한 여행 지연을 넘어 전문적인 직업 활동에까지 영향을 미치고 있음을 시사한다.

항공운항 중단은 물류 및 스포츠 분야에도 연쇄적인 충격을 주고 있다. 페덱스나 UPS 등 화물기편을 활용하는 택배 업체들의 배송 일정도 지연될 것으로 예상되며, 이는 주말 소비 시즌에 물류 공급 차질을 빚을 수 있다. 특히 미국프로농구(NBA), 북미아이스하키리그(NHL), 미국 프로미식축구(NFL) 등의 프로스포츠 팀들이 경기장으로 이동하는 데 어려움을 겪으면서, 주말 주요 경기의 개최 여부가 불투명해졌다. 경기 심판들의 도착 지연 가능성까지 제기되면서, 스포츠 일정 관리도 차질이 빚어지고 있다.