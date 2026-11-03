미국 중간선거 베팅 19억 달러 기록, 칼시 시장 장악

미국 중간선거를 앞두고 주요 예측시장에서 거래된 금액이 19억 달러를 기록했다. 칼시가 13억 달러로 과반을 차지하며 시장을 주도하고 있다.

미국 중간선거를 앞두고 온라인 선거 예측 시장(베팅 시장)에 거대한 자금이 유입되어 주목받고 있다. 현지 시간 기준 주요 예측시장 에서 중간선거 관련 거래된 금액은 총 19억 달러로 집계되었으며, 이는 약 2조 5000억 원에 달하는 규모이다. 이러한 급격한 자금 유입은 미국 선거 결과에 대한 투자자들의 높은 관심과 예측시장 의 대중화를 동시에 보여준다.

3일(현지시간) 미국 워싱턴포스트의 보도에 따르면, 전날 오후 8시 기준 거래량은 명확히 측정되었다. 플랫폼별로는 예측시장 서비스인 칼시가 13억 달러의 거래량을 기록하며 압도적인 점유율을 보였다. 반면 나머지 6억 달러는 경쟁 플랫폼인 폴리마켓에서 거래된 것으로 나타났다. 이는 선거 결과 예측이 단순한 오락을 넘어 주요 금융 활동으로 자리 잡고 있음을 시사한다.

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예측시장의 다양한 베팅 주제와 역사

예측시장은 특정 사건의 발생 여부나 결과에 돈을 거는 거래 플랫폼으로 정의된다. 이번 미 중간선거에서는 개별 후보의 유세 발언 내용부터 의회 다수당 여부까지 총 7000개 이상의 다양한 주제가 베팅 대상에 포함되었다. 이는 선거의 미세한 변수까지도 금융 상품화되는 현상을 보여준다. 최근 수년간 선거를 둘러싼 예측시장 거래는 급격히 증가해 왔으며, 이러한 추세는 이전 선거에서도 명확히 나타났다.

2024년 미국 대통령 선거 당시 폴리마켓에서는 도널드 트럼프 전 대통령과 카멀라 해리스 민주당 후보의 당선 여부를 놓고 36억 달러가 넘는 자금이 거래된 바 있다. 이러한 기록들은 예측시장이 미 선거 기간 동안 핵심적인 정보 제공 통로이자 자금 흐름의 중심지로 부상하고 있음을 입증한다. 워싱턴포스트는 예측시장이 대중화된 지 약 4년 만에 미국 사회 깊숙이 침투했다고 분석했다.

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익명성과 내부자 거래 논란 확대

예측시장의 급성장과 함께 규제 필요성에 대한 우려가 커지고 있다. 현재 거래 플랫폼이 여러 곳으로 나뉘어 있고, 이용자 신원이 익명으로 처리되어 실제 베팅 참여자와 자금 규모를 정확히 파악하기 어려운 실정이다. 이러한 구조적 한계는 선거 공정성을 해칠 수 있는 내부자 거래의 가능성을 높이고 있다. 익명성으로 인해 책임 소재를 분명히 하기 어렵다는 점이 주요 쟁점으로 대두되었다.

올해 칼시는 노스캐롤라이나주 하원 후보 등 자신이 출마한 선거구에 직접 베팅하는 것을 금지했다. 이는 내부자 거래 가능성을 차단하기 위한 플랫폼 차원의 자정 노력으로 평가된다. 그러나 선거 캠페인 컨설턴트들이 자신이 관여하는 선거에 돈을 걸었다는 언론 보도가 나와, 여전히 규제 공백이 존재함을 드러냈다. 이러한 사례들은 플랫폼 내부의 윤리 기준 강화를 요구하는 목소리를 더욱 키웠다.

의회 규제 움직임과 향후 전망

미 의회에서는 예측시장 규제 강화를 위한 움직임이 본격화되고 있다. 일부 의원들은 예측시장에서 선거뿐 아니라 테러와 전쟁 관련 거래까지 금지하는 법안을 발의했다. 이는 예측시장이 단순한 시장 활동을 넘어 안보와 민주주의 절차에 미치는 영향을 우려했기 때문이다. 의회의 이러한 움직임은 향후 예측시장의 운영 방식에 중대한 변화를 가져올 수 있다.

예측시장은 선거 결과 예측을 넘어 정치적 이해관계와 금융 투자가 결합된 새로운 영역으로 진화하고 있다. 그러나 익명성과 규제 부재로 인한 부작용이 상존하는 만큼, 명확한 법적 틀 마련이 시급한 상황이다. 의회의 규제 법안 처리 결과는 미 선거 시스템의 투명성과 시장 안정성에 영향을 미칠 것이다. 향후 추가적인 거래 규모와 정책 변화가 지속적으로 주목될 전망이다.