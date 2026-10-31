미국 중간선거 앞두고 공화당 강세 지역 흔들려...

미국 중간선거를 이틀 앞둔 현재, 공화당의 전통적 텃밭인 남부 주들을 중심으로 지지도가 급락하며 공화당 내에서 심각한 위기감이 고조되고 있다. 트럼프 대통령의 지지를 받는 후보들보다 민주당 후보들이 접전을 벌이거나 앞서 나가는 사례가 잇따르고 있으며, 선거구 재획정의 기대 효과 또한 낮게 평가된다. 유권자들의 투표 의욕 차이와 트럼프 행정부에 대한 불만 등이 공화당의 하원 다수당 지위 유지를 위협하는 주요 요인으로 지목되고 있어 이번 선거 결과가 미국 정치 지형을 어떻게 바꿀지 관심이 집중되고 있다.

미국 중간선거 가 이틀 앞으로 다가온 현재, 공화당이 전통적으로 장악해 온 남부 지역을 중심으로 지지도가 불안정해지고 있는 것으로 나타나 미국 정치권에 심각한 우려가 확산되고 있다. 플로리다주에서 열린 도널드 트럼프 대통령 의 중간선거 지원 유세 현장에서도 이러한 긴장감이 감돌고 있다.

공화당 남부 지역 지지율 불안정성 심화

텍사스주 연방 상원의원 선거에 출마한 민주당 후보 제임스 탈라리코의 영상이 상영되는 이 순간, 공화당 소속 연방하원의원 보좌관 제이슨은 자신의 지역구에서 실시된 자체 여론조사 결과를 접하고 크게 놀랐다고 밝혔다. 그가 소속된 의원은 남부 대표 공화당 강세 지역구로 과거에는 공화당 후보가 압도적인 차이로 승리해 왔지만, 이번 조사에서는 핵심 지지층의 냉각 현상과 트럼프 대통령에 대한 비호감도가 예상치를 훨씬 상회하는 수준으로 드러난 것이다.

Also read '직장에서 쓰러지고 나서야 비타민 D가 부족하다는 걸 알았어요' - BBC News 코리아

제이슨은 한겨레와의 통화에서 이번 선거에서도 승리할 것으로 보이나 승리 격차가 과거에 비해 현저히 줄어들 것이라고 전망하며, 산꼭대기라 불리는 안방에서도 지지율이 낮다면 경합 지역인 아이오와주 상황은 더 암울할 것이라고 진단했다. 그는 의회 내 공화당 분위기 자체가 상당히 비관적이고, 중간선거라는 특수성을 감안하더라도 지지층의 열기가 이례적으로 낮다고 강조했다. 여론조사 지표들은 공화당의 전통적 텃밭인 미시시피주, 네브래스카주, 캔자스주, 알래스카주 등에서도 민주당 후보들이 공화당 현역 의원들과 치열한 접전을 벌이고 있음을 보여준다.

특히 1982년 이후 단 한 번도 민주당 상원의원을 배출하지 않은 미시시피주에서는 현직 흑인 지방검사장인 스콧 콜롬 민주당 후보가 쇠고기 등 식료품 물가 급등에 대한 민감한 발언으로 민심을 잃은 공화당 신디 하이드스미스 의원을 바짝 추격하고 있어 정치권이 주목하고 있다. 비당파 선거분석기관 쿡 폴리티컬 리포트는 이 선거를 공화당 안전에서 공화당 우세로 하향 조정했으며, 민주당 측은 이 지역에 120만 달러의 광고비를 긴급 투입했다. 트럼프 대통령조차 지난 26일 직접 미시시피주 코린트를 방문하는 등 대응에 나섰다.

Advertisement

사우스캐롤라이나주에서는 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 약 18%포인트 차이로 승리한 곳임에도 불구하고, 고 린지 그레이엄 의원의 여동생인 달린 그레이엄 공화당 상원의원과 민주당 애니 앤드루스 후보의 지지율이 동률을 이루고 있다. 캔자스주와 텍사스주에서도 민주당 후보들이 공화당 현역 의원들을 각각 4%포인트, 6%포인트 앞서는 등 공화당 재선의 위기가 두드러진다. 하원 선거에서도 공화당의 위기감은 여전하다. 트럼프 대통령이 주정부를 장악한 지역에서 선거구 재획정을 통해 유리한 선거지형을 만들려 했으나, 그 효과가 당초 기대에 미치지 못할 것이라는 분석이 나온다.

선거구 재획정의 역효과와 민주당 대응

쿡 폴리티컬 리포트는 선거구 재획정만으로 공화당이 순증 의석을 얻는 것이 약 4석에 그칠 것이라고 전망했다. 반면 민주당은 우세 주의 맞대응 등으로 자금을 대규모로 투입하고 있다. 노스캐롤라이나주 1선거구에서는 트럼프가 11%포인트 이상 이기도록 새로 설계된 지역이지만 민주당 현역 의원이 공화당 후보와 초박빙 승부를 벌이며 양당이 9월 이후 4200만 달러 이상의 광고비를 쏟아붓고 있다. 민주당 선거전략가는 이러한 재획정이 게리맨더링이 아니라 역효과를 낳는 더미맨더링이 될 수 있다고 지적했다.

공화당은 이제 자신들의 안전 의석으로 여겨지던 곳들까지 방어전에 나서는 형국이 되었고, 이는 사실상 하원 다수당 지위 유지를 어려워하는 움직임으로 해석된다. 미 정치권은 이번 선거를 민주당의 일방적 약진이 아닌 공화당 텃밭 유권자들이 트럼프 행정부에 등을 돌리는 레드 언더토 현상으로 규정하며, 트럼프 대통령에 대한 심판의 날이 될 것이라고 진단하고 있다.