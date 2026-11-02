미국 주식 연계 무기한 선물 수익에 11% 세금 부과

정부가 해외 가상자산거래소를 통한 미국 주식 연계 무기한 선물 수익에 양도소득세 11%를 매기기로 했다. 현물 해외 주식 22%의 절반 수준이다.

정부가 내년부터 해외 가상자산거래소 를 통해 미국 주식 연계 무기한 선물 에 투자해 수익을 내면 세율 11%의 세금을 매기기로 했다. 2일 관가에 따르면 세제당국인 재정경제부 는 이 상품을 해외주식 파생상품으로 분류해 양도소득세 과세 대상에 올리기로 결정했다. 미국 주식 연계 무기한 선물 은 올해부터 본격적으로 등장한 상품으로, 그동안 뚜렷한 과세 방침이 없었다.

미국 주식 연계 무기한 선물의 구조

미국 주식 연계 무기한 선물은 바이낸스 등 해외 가상자산거래소를 통해 엔비디아, 애플, 테슬라 등 미국 주식을 추종하는 선물지수에 투자하는 파생상품이다. 투자자는 실제 주식을 사지 않고 선물지수의 등락에 따라 수익을 노린다.

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예를 들어 현물 시장에서 엔비디아 주식 1주를 200달러에 산 투자자는 주가가 10% 오르면 20달러를 벌고, 10% 내리면 20달러를 잃는다. 무기한 선물도 같은 원리로 손익이 정해지지만 투자 방식은 다르다.

무기한 선물은 일정 금액을 증거금으로 맡기고 주가 상승이나 하락에 베팅하는 방식이다. 매수 포지션을 잡은 투자자와 매도 포지션을 잡은 투자자의 계약을 붙여 손익을 정산하는 구조로 거래가 이뤄진다.

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거래에는 달러화 같은 법정화폐 대신 미국 달러와 가치가 같도록 설계된 스테이블코인이 주로 쓰인다. 일반 선물과 달리 만기가 없고, 가상자산거래소를 통해 거래되어 24시간 거래가 가능한 것도 특징이다.

과세 방침과 11% 세율의 적용 방식

정부는 미국 주식 연계 무기한 선물의 기초자산이 현재 과세 대상인 해외 주식이라는 점에 주목했다. 이 점을 근거로 과세 방침을 정했다. 그동안 가상자산 파생상품은 과세 사각지대로 꼽혀 왔다.

세율은 해외 현물 주식에 적용되는 22%의 절반인 11%다. 연간 수익에서 250만원을 기본공제한 금액에 세금을 매긴다. 국내 법체계에서 국내외를 구분하지 않고 과세 대상 파생상품에 11% 공통 세율을 적용하고 있다는 점을 고려한 것으로 보인다.

정부는 향후 해외 거래소를 통한 무기한 선물 투자 내역을 파악해 과세에 나설 방침이다. 국내 가상자산거래소는 금융위원회가 무기한 선물을 허용하지 않아 이 상품을 취급하지 않으며, 국내 투자자는 해외 거래소로 코인을 옮겨야 투자할 수 있다.

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시장 규모 확대와 현물 주식 대비 세금 부담

미국 주식 연계 무기한 선물은 올해 시작됐지만 투자 규모가 빠르게 커지고 있다. 업계에 따르면 지난 1~8월 전 세계 19개 거래소를 통해 거래된 금액은 1조달러(약 1343조원)에 달한다.

세계 최대 가상자산거래소 바이낸스는 지난 1월 테슬라를 시작으로 미국 증시 상장 기업 150곳을 대상으로 무기한 선물 상품을 내놓았다. 메타와 알파벳 등 대형주뿐 아니라 시가총액 1억달러 미만의 액스컴퓨트 같은 초소형주도 거래할 수 있다.

미국 현물 주식을 매매해 연간 1억원의 수익을 냈다면 22% 세율이 적용돼 약 2150만원을 세금으로 내야 한다. 같은 돈을 미국 주식 연계 무기한 선물로 벌었다면 약 1070만원을 납부하게 된다.

이 계산은 다른 손익이 없다는 가정에서 각각 기본공제 250만원을 적용하고 지방소득세를 포함한 금액이다. 무기한 선물은 용어 그대로 종전 선물과 달리 계약 만기가 없고 24시간 거래되는 상품으로, 주가 등락에 따른 수익을 목표로 한다는 점을 기억할 필요가 있다.