미국 주도 안보 질서의 균열과 유럽의 독자적 방위 체제 구축을 향한 전략적 전환

트럼프 행정부 이후 불안정해진 대서양 동맹 속에서 영국과 프랑스가 중동에 군함을 파견하고 유럽 내에서 새로운 방위 동맹 창설 논의가 구체화되며 유럽의 안보 자립 움직임이 본격화되고 있습니다.

도널드 트럼프 미 대통령의 집권 이후 오랜 기간 유지되어 온 대서양 동맹 의 미래가 극심한 불투명성에 휩싸이면서 유럽의 주요 강대국들이 더 이상 미국에만 안보를 의존할 수 없다는 판단 아래 실전적인 안보 자립 행보에 박차를 가하고 있다.

최근 영국과 프랑스가 중동 지역에 군함을 급파하며 미국과 별개로 움직이는 독자적인 안보 구상을 구체화하고 있는 점은 매우 상징적이다. 특히 유럽 내부에서는 기존의 나토 체제를 보완하거나 대체할 수 있는 새로운 방위 동맹의 창설을 촉구하는 급진적인 제안까지 등장하고 있다. 러시아의 우크라이나 침공이라는 실존적 위협과 더불어 미국의 그린란드 편입 압박과 같은 예측 불가능한 행보를 겪으며, 과거에는 단순한 담론 수준에서 제기되었던 미국 없는 유럽 방위라는 개념이 최근 이란 관련 전쟁 위기를 계기로 실제적인 행동 단계로 진입했다는 분석이 지배적이다.

구체적인 군사적 움직임을 살펴보면, 영국 해군은 최근 구축함 HMS 드래곤을 중동 해역에 배치하기로 결정했다. 영국 국방부는 이번 배치가 호르무즈해협의 상선 통항을 보호하기 위한 다국적 임무에 대비하는 차원이라고 설명했으나, 이는 사실상 미국의 전략적 판단과 무관하게 유럽의 이익을 지키겠다는 의지의 표명으로 읽힌다. HMS 드래곤은 이란 전쟁 발발 이후 키프로스 방어 지원을 위해 동부 지중해에 투입되었으며, 이제는 중동의 핵심 해역으로 이동하여 작전을 수행하게 된다. 프랑스 역시 항공모함 샤를드골함 전단을 홍해로 이동시키며 독자적인 대응 능력을 과시했다.

프랑스의 전략은 이란 선박의 통행을 무조건 막기보다는 미국의 봉쇄 완화를 유도함으로써 해상 대치 상황을 협상 국면으로 전환하려는 고도의 계산이 깔려 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 프랑스와 영국이 주도하는 다국적 임무가 선주와 보험사들의 신뢰를 회복시켜 유럽의 경제적 실익을 보호할 것이라고 강조했다. 실제로 런던에서 개최된 군 관계자 회의에서 영국과 프랑스가 미국을 배제한 채 다국적 해상 임무의 실무를 협의한 것은 매우 이례적인 사건으로, 에너지 공급망과 주요 교통로를 미국 주도의 질서에만 맡길 수 없다는 유럽의 절박함이 반영된 결과이다.

이러한 작전적 움직임과 병행하여 정치적 차원에서도 기존의 안보 틀을 완전히 재편하려는 시도가 이어지고 있다. 과거 나토 사무총장을 지낸 아네르스 포그 라스무센은 최근 독일 언론을 통해 현재 우리가 위험한 나토의 해체 과정을 목격하고 있다고 경고하며, 새로운 유럽 방위 동맹의 필요성을 강력하게 주장했다. 그는 트럼프 대통령의 태도로 볼 때 유럽이 스스로 자립하는 것 외에는 다른 선택지가 없다고 단언했다. 라스무센 전 총장이 제안한 의지의 연합은 우크라이나의 안전 보장을 위해 고안된 임시 모델을 전 유럽으로 확대 개편하는 방안이다.

그는 이 연합의 가입 조건으로 국내총생산 대비 국방비 지출을 5%까지 확대하고, 나토 5조에 준하는 상호방위 약속을 이행하며, 개별 국가가 거부권을 행사해 공동 군사 행동을 막을 수 없는 효율적인 의사결정 구조를 구축할 것을 제시했다. 특히 평생 대서양 동맹을 신봉해온 그가 유럽이 너무 오랫동안 러시아의 저렴한 에너지, 중국의 값싼 상품, 그리고 미국의 저렴한 안보에 의존해왔다는 점을 지적하며 미국 없는 안보 구상의 고통스러운 현실을 토로한 점은 유럽 내 안보 불안이 임계점에 도달했음을 시사한다. 유럽의회와 일반 여론 역시 이러한 독자 노선 구축에 전폭적인 지지를 보내고 있다.

유럽의회 내부의 초당파 의원들은 유럽 방위를 미국에 전적으로 의존하는 것은 위험한 도박이라며, 비상 상황에서 나토 없이도 유럽이 독자적으로 행동할 수 있는 지휘 체계와 신속대응군의 창설을 촉구했다. 최근 유럽연합 집행위원회가 실시한 설문조사 결과, 응답자의 81%가 회원국 간 공동 방위 및 안보 정책을 지지하는 것으로 나타났는데, 이는 지난 20년 사이 최고 수준의 수치이다. 트럼프 행정부가 독일 주둔 미군을 철수시킨 사례처럼 미국이 동맹의 가치를 비용과 효율의 관점에서만 바라보기 시작하면서, 유럽 국가들은 안보 책임의 무게를 스스로 짊어져야 한다는 사실을 뼈저리게 깨닫고 있다.

키어 스타머 영국 총리가 나토 내부에서 더 강한 유럽 축이 필요하다고 언급한 것처럼, 이제 유럽은 미국의 보조자 역할에서 벗어나 스스로를 보호할 수 있는 전략적 자율성을 확보하기 위한 거대한 전환점에 서 있다





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