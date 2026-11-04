미국 중간선거 한국계 후보들, 스트리클런드·댄 고 당선으로 하원 진출 확대

미국 중간선거에서 메릴린 스트리클런드와 댄 고 등 한국계 민주당 후보들이 연방 하원의원 선거에서 승리했다. 오클라호마주에서는 신디 먼슨 후보가 패배하며 최초의 한국계 주지사 도전이 무산됐다.

3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거 에서 한국계 후보들의 행보가 주목받고 있다. 워싱턴 제10선거구에서 재선에 성공한 메릴린 스트리클런드 연방 하원의원과 매사추세츠주 제6선거구에서 첫 하원 입성에 성공한 댄 고 후보의 당선이 확정됐다.

스트리클런드 의원, 워싱턴 제10선거구 4선 재패

워싱턴 제10선거구 연방 하원의원 선거에서 민주당 소속 메릴린 스트리클런드 의원이 공화당 소속 크리스 정 후보를 누르고 4선에 성공했다. 이 지역구는 민주당 지지세가 강한 곳으로 분류된다.

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스트리클런드 의원은 1950년 6·25 전쟁에 참전한 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났다. 그는 2021년 1월 하원에 처음 입성했을 때 한복을 입고 선서해 화제가 된 바 있다.

그는 워싱턴주 타코마 시장으로 8년간 재임했으며, 2020년 연방 하원의원 선거에서 당선되어 워싱턴주 최초의 흑인 하원의원이 되었다. 당선 확정 직후 그는 더 안전하고 물가 부담이 적으며 정의로운 국가에 대한 비전을 함께 해준 모든 분께 감사드린다고 밝혔다.

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댄 고, 매사추세츠주 제6선거구서 첫 하원 입성

매사추세츠주 제6선거구 연방 하원의원 선거에서 민주당 소속 댄 고 후보가 승리했다. 고 후보는 2018년 다른 선거구의 민주당 경선에서 패배한 뒤, 이번 선거에서 마침내 하원 입성에 성공했다.

이 지역구도 민주당 지지세가 강해 애초 당선 가능성이 클 것으로 전망되었다. 고 후보는 미리 준비한 승리 연설에서 오늘 밤 기뻐할 일이 정말 많지만 솔직히 말해서 지금은 불안한 시기라고 언급했다.

그는 우리는 헌법을 매일같이 짓밟는 대통령을 두고 있다고 비판하며 발언을 이어갔다. 고 후보는 과거 민주당 소속 보스턴 시장실과 조 바이든 전 대통령 시절 백악관에서 근무한 경력을 보유하고 있다.

캘리포니아주 데이브 민 승세, 오클라호마 신디 먼슨 패배

캘리포니아주 47번 선거구에서 재선에 도전하는 민주당 소속 데이브 민 하원의원은 개표율 47.2%를 기록하는 상황에서 59.5%를 득표해 상대 후보 제니 레이 르루 후보(40.5%)를 크게 앞서고 있다.

민 의원은 한국 이민자 1세대 가정 출신으로, 하버드대학교 로스쿨을 졸업하여 변호사와 로스쿨 교수로 재직했다. 이후 2020년 캘리포니아주 상원의원에, 2024년 연방 하원의원에 당선된 바 있다.

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반면 오클라호마주 주지사 선거에서는 신디 먼슨 민주당 후보가 공화당 소속 마이크 마제이 후보에게 패배했다. 마제이 후보는 52.0%를 득표해 먼슨 후보(45.9%)를 제쳤다.

오클라호마주는 2010년 이후 민주당 소속 주지사가 당선된 적 없는 공화당 우세 지역이다. 먼슨 후보는 패배를 인정하면서 선거에서는 졌을지 모르지만, 오클라호마를 변화시킬 힘까지 잃은 것은 아니라고 밝혔다.

영 킴 vs 켄 캘버트, 캘리포니아 40번 선거구 접전

캘리포니아주 40번 선거구에서 공화당 소속 영 킴 하원의원이 같은 당 17선 중진 켄 캘버트 의원과 맞붙고 있다. 캘버트 의원은 선거구 재조정으로 인해 기존 지역구가 민주당에 유리해지면서 인접한 킴 의원 선거구에서 도전했다.

현재 개표율 35.9%를 기록하는 상황에서 켄 캘버트 의원이 54.1%, 영 킴 의원이 45.9%를 보이고 있다. 다만 예비선거에서는 캘버트 의원이 34.9%의 득표율로 킴 의원(20.6%)을 앞섰다.