미국 중간선거 결과, 한미 안보 협상 구조와 외교 전략에 미치는 영향 분석

도널드 트럼프 미국 대통령의 재선 가능성과 미국 의회의 변화가 원자력 발전 및 전작권 전환 등 핵심 안보 쟁점에 어떤 변수로 작용할지 전문가들이 전망하고 있다.

한국 외교 당국은 도널드 트럼프 미국 대통령과 공화당의 미국 중간선거 결과를 면밀히 분석하며 향후 한미 관계의 방향성을 재설정하기 위한 준비에 나섰다. 2026년 11월 4일 치러진 이번 선거는 단순한 입법부 구성을 넘어, 한국의 원자력 연료 농축·재처리 문제와 핵추진 잠수함 획득 계획, 그리고 전시작전통제권 전환 논의 등 기존에 진행 중이던 민감한 안보 협의 구도에 새로운 변수를 던졌다.

트럼프 정책 지속성과 의회 승인 절차의 복잡화

차두현 아산정책연구원 부원장은 도널드 트럼프 대통령이 선거 패배에도 불구하고 기존 정책을 즉각 중단하거나 후퇴시킬 가능성이 낮다고 진단했다. 그는 트럼프 대통령의 성격적 특성이 선거 결과에 상관없이 자신의 입지를 유지하려는 방향으로 작용할 것으로 예측했으며, 이로 인해 한미관계의 기본 틀은 크게 흔들리지 않겠지만 실무 진척도는 여전히 불투명하다고 평가했다. 특히 중간선거 이전까지 한미 간 안보 현안에 대한 실질적인 합의가 이루어지지 않았다는 점은 향후 협상 동력을 약화시키는 주요인으로 지목되었다.

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이신화 고려대 정치외교학과 교수는 미국 민주당이 전통적으로 핵 비확산 원칙을 엄격하게 적용해 온 점을 강조하며, 의회 차원의 승인 절차가 더욱 까다로워질 것이라고 경고했다. 그는 백악관과의 소통만으로도 부담스러운 상황에서, 이제 의회와의 외교적 마찰까지 감수해야 하는 이중고를 겪게 될 것이라고 지적했으며, 이는 한국의 핵 관련 사안 처리 속도를 늦추는 직접적인 원인이 될 수 있다고 설명했다. 미국의 시스템이 작동하는 방식에서 도널드 트럼프라는 개인적 변수가 있더라도, 궁극적인 결정 과정은 의회를 통과해야 하므로 법적·제도적 장벽이 높아질 수밖에 없다는 분석이다.

동맹 압박 강화와 MAGA 세력의 경제·통상 갈등

국내적으로 정치적 여지가 좁아진 도널드 트럼프 대통령이 대외적으로는 '동맹 쥐어짜기' 전략에 더욱 집중할 것이라는 우려가 제기되고 있다. 차두현 부원장은 의회의 눈치를 보면서도 가장 쉽게 협상할 수 있는 파트너로 한국을 포함한 동맹국들을 선택할 가능성이 높다고 분석했다. 이는 트럼프 대통령이 자신의 정치적 영향력이 퇴색하지 않았음을 과시하기 위해 강경한 태도를 취할 수 있음을 시사하며, 기존에 구축된 신뢰 관계를 훼손할 수 있는 위험 요소를 내포한다.

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쿠팡 사례가 한미 관계 전반에 미친 파장을 상기할 때, 마가(MAGA) 세력이 경제 및 통상 분야에서 한미 간 갈등을 유발하는 목소리를 더욱 키울 것으로 예상된다. 서정건 교수는 현재 한미 간 갈등이나 위기의 대부분이 미국 측에서 기인하고 있으며, 이러한 불협화음이 더 강화될 수 있다고 지적했다. 이는 단순한 외교적 마찰을 넘어, 양국 간의 경제적 상호 의존성에 균열을 일으킬 수 있는 심각한 문제로 부상할 수 있음을 의미하며, 한국 정부가 이에如何应对할 것인지가 중요한 관건이 되었다.

향후 한미 안보 협의의 전략적 대응 방안

전문가들은 미국 중간선거 이후 한미 안보 협의가 더욱 복잡한 양상을 보일 것으로 전망하며, 이에 대비한 전략적 접근이 필요하다고 강조했다. 이신화 교수는 전작권 전환 문제가 미국의 전반적인 전략과 밀접하게 연관되어 있음을 언급하며, 단순한 양자 간 협상을 넘어 미국 전체의 안보 전략 프레임워크 내에서 해결책을 모색해야 한다고 제언했다. 이는 한국이 자국의 안보 요구사항을 명확히 제시하면서도, 미국의 전략적 이해관계와 어떻게 조화를 이룰지 신중한 계산을 필요로 함을 뜻한다.

현재까지 별다른 진전이 없었던 한미 안보 논의가 다음 분기점인 미국 대선까지 이어지기 위해서는, 중간선거를 계기로 실질적인 돌파구를 마련해야 한다는 지적이 나온다. 차두현 부원장은 실무 차원에서의 작은 진적이 없었다면, 향후 큰 그림을 그리는 데 있어 동력을 잃을 수 있다고 우려했다. 따라서 한국 정부는 도널드 트럼프 행정부와 의회 모두를 상대하며 유연하지만 단호한 입장을 유지해야 하며, 특히 핵추진 잠수함 획득과 같은 고부가가치 안보 협력 사안에서는 국제적 규범과 미국 내 정치적 상황을 동시에 고려한 다각도의 외교 노력이 요구된다.