미국 중간선거 최초 기록 잇따라, 키샤 랜스 보텀스 조지아 주지사 당선

미국 중간선거에서 키샤 랜스 보텀스 조지아 주지사 당선인 등 사회적 약자 출신 후보들이 최초 기록을 세우며 민주당 압승의 의미를 더했다. 소수자 연대와 돌봄·주거·노동 가치의 정치 진입이 핵심 변화로 주목된다.

지난 3일(현지시간) 실시된 미국 중간선거 에서 키샤 랜스 보텀스 조지아주 주지사 당선인이 공화당 주지사 후보 릭 잭슨을 누르고 미국 최초의 흑인 여성 주지사가 됐다. 보텀스 당선인은 애틀랜타 메리어트 마퀴스 호텔에서 열린 개표 발표 무대에 올라 연설했다. 이번 선거는 민주당이 압승한 ' 블루 쓰나미'로 요약되지만, 사회적 약자와 소수자들이 세운 '최초' 기록도 그만큼 주목받고 있다.

미국 중간선거 결과는 그동안 알려졌던 미국의 모습이 달라지고 있음을 보여준다는 평가가 나온다. 보텀스 당선인의 승리는 흑인 여성이 주지사직에 오른 첫 사례라는 점에서 상징성이 크다.

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중간선거가 세운 최초의 기록들

이번 선거에서 가장 두드러진 것은 여러 분야에서 처음으로 기록이 세워졌다는 점이다. 뉴멕시코주에서는 뎁 할랜드가 원주민 여성으로서 처음으로 주지사에 올랐다. 뉴햄프셔주에서는 크리스 패퍼스가 주 최초의 공개 성소수자 상원의원이 됐다.

무슬림 출신인 압둘 엘사예드는 미시간주 연방 상원의원에 당선됐고, 텍사스주 주지사 당선인 지나 히노호사도 이름을 올렸다. 이들의 당선은 흑인과 원주민에 대한 혐오 정치, 성차별, 반이민주의에 대한 반대의 목소리로 읽힌다.

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민주당이 압승하면서 하원 민주당 원내대표인 하킴 제프리스가 미국 역사상 첫 흑인 하원의장에 오를 것도 확실시된다. 텍사스에서는 제임스 탈라리코가 민주당 상원의원에 당선됐다.

트럼프 시대에 균열을 낸 약자들의 연대

이번 선거의 정수는 '미국 우선주의'를 앞세워 사회적 약자에 대한 차별과 배제를 심화해 온 트럼프 시대에 균열을 냈다는 데 있다. 이민자 커뮤니티, 여성 인권단체, 노동자 네트워크처럼 서로 다른 위치에 있던 약자들의 다층적 연대가 승리의 힘이 됐다.

약자들이 국정의 주체로 진입하면서 그동안 기득권이 외면해 온 돌봄, 주거, 노동의 가치가 미국 정치의 중심부로 들어오게 됐다. 이 때문에 이들이 만든 '최초'의 역사는 미국 사회의 거대한 변화의 출발점일 수 있다는 해석이 나온다.

탈라리코 당선인은 당선 연설에서 미국의 진짜 대립은 좌파와 우파가 아니라 위에 있는 사람들과 아래에 있는 사람들 사이의 싸움이라고 말했다. 그는 우리를 하나로 묶는 관계를 회복해야 한다고 강조했다.

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기득권 정치의 분열과 연대의 과제

탈라리코 당선인의 발언은 기득권 정치가 약자들을 갈라쳐 온 공포와 분열이 미국 정치의 근본 문제라는 진단으로 이어진다. 그가 제시한 해법은 약자들 사이의 연대와 공존이다.

다만 '최초'라는 이름이 곧바로 새로운 정치로 이어지지 않을 수도 있다는 우려도 함께 제기된다. 트럼프식 강경 정치가 단숨에 해소되기도 어렵다는 점에서 과제는 여전히 남아 있다.

그럼에도 서로 다른 위치의 약자들이 연대하고 공존할 때 '낡은 정치는 죽어간다'는 탈라리코 당선인의 메시지는 무게를 잃지 않을 것이라는 평가다. 이 메시지는 심각한 위아래 격차를 외면한 채 좌우 진영 대결에 매달리는 한국 정치가 눈여겨봐야 할 대목으로 꼽힌다.