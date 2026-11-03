미국 중간선거 블루웨이브 우려로 코스피 급락, 반도체 주가 동반 하락

4일 예정된 미국 중간선거 결과에 대한 불확실성으로 코스피가 3.59% 급락했다. 민주당의 상·하원 장악 시 인공지능 규제 강화 우려가 투자 심리를 위축시켰다.

한국시간 4일 공개될 미국 중간선거 결과에 대한 경계감이 국내 증시에 강한 부담으로 작용하고 있다. 민주당이 상원과 하원을 모두 장악하는 이른바 블루웨이브 가 실현될 경우, 인공지능 산업에 대한 규제가 강화될 것이라는 전망이 투자자들의 심리를 위축시켰다. 이러한 우려 속에서 3일 코스피 지수는 전交易日보다 3.59% 하락한 5648.79에 거래를 마쳤다. 이는 지난 주말 빅테크 기업들의 실적 악화로 미국 증시에서 인공지능 관련주 전반이 약세를 보인 것과 대조되는 양상이었다.

인공지능 규제 우려와 시장 심리

월가 주요 증권사들은 시나리오별 시장 영향을 분석하며 민주당의 승리 가능성이 시장 변동성에 미치는 영향을 예의주시하고 있다. 제이피모건은 지난 1일 블룸버그 예측시장 지표를 기반으로 한 리포트에서, 민주당이 상하원을 모두 장악할 경우 인공지능 규제 강화로 인해 매도 압력이 발생할 수 있다고 지적했다. 다만 트럼프 전 대통령이 인공지능 확장 제한 법안에 서명하지 않겠다고 밝혔고, 민주당이 상원에서 거부권을 무력화할 의석을 확보하기 어려워 실제 입法是 어려울 것이라는 복합적인 전망도 제시했다.

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골드만삭스의 데이터센터 세제 전망

골드만삭스 역시 의회가 데이터센터에 대한 세제를 제한할 가능성을 언급하면서도, 중간선거 이후 시장 관심이 다소 줄어들 것으로 내다봤다. 현재 국내 증시는 인공지능 데이터센터 확대로 인한 반도체 초호황에 힘입어 상승세를 이어왔으나, 선거 결과가 이 같은 수혜 흐름에 어떤 영향을 줄지 촉각을 곤두세우고 있다. 특히 민주당이 데이터센터 관련 입장에서 어떤 정책을 취할지가 국내 증시 전망에 중요한 변수로 작용하고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스의 주가 급락

3일 대형주 중심의 급격한 하락세는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 하락으로 명확하게 나타났다. 삼성전자는 전交易日 대비 4.15% 하락한 21만9500원에, SK하이닉스는 5.03% 떨어진 139만8000원에 거래를 마감했다. 이는 전날 코스피가 반도체 대형주 중심으로 2.24% 상승하며 시장 분위기를 전환시켰음에도 불구하고, 하루 상승분을 모두 반납한 결과를 의미한다. 인공지능 투자 수익률에 대한 논쟁이 지속되는 가운데, 선거 결과 앞둔 투자심리 위축이 주가 하락을 가속화한 것으로 분석된다.

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증권가 연구원의 입법 불확실성 분석

SK증권 조준기 연구원은 일반적으로 선거 결과와 무관하게 시장이 불확실성 해소를 긍정적으로 받아들이던 과거와 달리, 최근 민주당의 미국 데이터센터 관련 입장을 면밀히 관찰할 필요가 있다고 조언했다. 미래에셋증권 서상영 연구원은 민주당이 하원을 장악할 경우 인공지능 산업에 대한 의회 감독이 강화될 것이라고 설명하며, 시장이 주목하는 조사 대상이 데이터센터 전력요금 부담과 빅테크의 자본조달 구조, 반도체 수출 통제 등으로 확대되고 있다고 덧붙였다.

데이터센터 전력 및 기업 관계 감시

미국 의회가 인공지능 생태계의 핵심인 데이터센터의 전력 요금 부담과 빅테크 기업의 투자 및 자본조달 구조를 집중적으로 조사할 가능성이 제기되고 있다. 또한 인공지능 모델의 안전성 검증과 기업 및 트럼프 행정부와의 관계도 주요 감시 대상에 포함될 것으로 예상된다. 이러한 규제 우려가 실제 입법으로 이어지지 않을 가능성을 고려하더라도, 선거 결과 발표 전까지 시장 참여자들의谨慎한 자세가 유지될 것으로 보인다. 국내 증권가 역시 미국 의회의 행보를 주시하며 추가적인 시장 변동성에 대비하고 있다.