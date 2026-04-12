미국 중서부 협곡 여행기: 자이언 캐니언, 자연의 웅장함을 마주하다

2026년 3월 미국 중서부 협곡 여행을 통해 자이언 캐니언을 방문하고 느낀 점을 기록했습니다. 웅장한 자연 경관과 탐방 코스, 그리고 그 속에서 만난 사람들의 이야기를 담았습니다. 자이언 캐니언의 아름다움과 그곳에서 얻는 위로와 치유의 경험을 공유합니다.

낯선 세상에 대한 동경은 인간의 보편적인 감정일지도 모릅니다. 인공의 흔적이 덜 묻은 원시 자연을 느끼고 싶어 2026년 3월 3일부터 10일까지 미국 중서부 지역의 협곡(canyon) 여러 곳을 방문했습니다. 현지에서 보고 관찰한 것들을 바탕으로 여러 차례 나누어 소개하려 합니다. 브라이스를 출발해 1시간쯤 달리자, 직선으로 뻗은 길이 끝나고 편도 1차선 좁은 산길이 시작되었습니다. 도로에 깔린 아스팔트가 붉은색으로 포장되어 있었는데, 공원 지역임을 알리기 위함인 듯했습니다. 앞서 가던 차들이 속도를 줄이는 모습이 보였습니다. 구불구불한 산길을 20분 정도 지나니 자이언 캐니언 (Zion Canyon) 국립공원 을 알리는 표지판이 눈에 들어왔습니다. '자이언'은 요새를 뜻하는 히브리어이며, 약속의 땅이라는 의미도 담고 있습니다. '시온'이라고도 불립니다. 유타주에는 총 5개의 국립공원 이 있는데, 입장객이 가장 많은 곳이 바로 자이언 캐니언 입니다.

원래 이름은 '무큰투윕(Mukuntuweap)'이었는데, 모르몬교도들이 자이언으로 변경했다고 합니다. 무큰투윕은 원주민 언어로 '곧은 화살'을 의미합니다. 하늘로 곧게 뻗은 바위들의 모습을 보고 지은 이름일 것입니다. 그랜드 캐니언과 마찬가지로 이 지역도 한때 바다였던 곳이 솟아오르면서 고원을 이루었고, 수천만 년 동안 강물에 의한 침식 작용으로 오늘날의 협곡이 형성되었습니다. 그랜드 캐니언을 조각한 강이 콜로라도 강이라면, 자이언 캐니언을 설계한 것은 버진 강(Virgin River)입니다. 브라이스 캐니언과 인접해 있어 두 지역을 함께 여행하는 사람들이 많습니다. 자이언에 들어가려면 1.8킬로미터 길이의 어둡고 긴 터널(Carmel Tunnel)을 통과해야 합니다. 1920년대 후반에 착공하여 1930년에 개통되었다고 합니다. 터널을 지나면 협곡 아래로 내려가는 길이 이어집니다. 자이언 캐니언을 넓게 조망할 수 있는 곳은 두 곳, 엔젤스 랜딩(Angels Landing)과 오버룩 트레일(Canyon Overlook Trail)입니다. 엔젤스 랜딩은 길이 험난해 접근이 어렵고, 오버룩 트레일은 비교적 수월합니다. 동쪽 입구에서 진입한 경우 터널 통과 전 오른편에서, 반대쪽 입구에서는 터널 통과 후 왼편에서 탐방로와 주차장을 찾을 수 있습니다. 이 탐방로를 따라 오르면 높은 지점에서 협곡을 관찰할 수 있습니다. 주차 공간이 부족하다는 이야기가 많았지만, 다행히 자리가 있어 주차할 수 있었습니다. 좁은 탐방로를 30분 정도 오르자 협곡 전체가 한눈에 들어오는 전망대가 나타났습니다. 협곡 사이로 가느다란 길이 뱀처럼 굽이쳐 흐르고, 길 양편에는 근육질의 바위들이 위용을 뽐내며 하늘로 솟아 있었습니다. 바위인지 산인지 구분하기 어려울 정도였습니다. 브라이스를 여성에, 자이언을 남성에 비유하는 이유를 알 것 같았습니다. 바위와 협곡이 어우러져 만들어내는 풍경이 장관이었습니다. 탐방객들은 협곡을 배경으로 기념사진을 찍고, 다람쥐들은 바위를 뛰어다니며 즐겁게 놀았습니다. 사람을 경계하지 않는 다람쥐들의 모습이 신기했습니다. 전망대 근처에서는 특이한 형태의 바위도 발견했습니다. 대부분의 바위가 붉은색을 띠는 것과 달리, 짙은 회색을 띠는 바위가 있었는데, 바둑판 모양과 같아 체커보드 메사(Checkerboard Mesa)라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 표면에 격자 무늬가 새겨져 있는 모습이 인상적이었습니다. 탐방로에서 내려와 어둡고 긴 터널을 지나자 풍경이 바뀌었습니다. 백두대간의 험준한 고갯길을 내려갈 때가 연상되었습니다. 주차장에 차를 세우고 순환 버스를 타기로 했습니다. 주말이라 그런지 주차장은 만차였습니다. 쾌청한 날씨에 봄을 만끽하려는 사람들로 공원은 활기가 넘쳤습니다. 그랜드와 브라이스는 주로 위에서 아래를 내려다보는 경관이지만, 자이언은 아래에서 위를 올려다보는 독특한 매력이 있습니다. 공원에는 다양한 탐방로(trail)가 조성되어 있는데, 가장 인기 있는 곳은 천사만이 내려갈 수 있다는 엔젤스 랜딩입니다. 협곡 전체를 한눈에 볼 수 있는 최고의 장소이지만, 가파른 능선을 따라 위험한 절벽을 타야 합니다. 방수 신발을 신고 강을 거슬러 올라가는 경로인 더 내로우스(The Narrows)도 있습니다. 협곡 양쪽에 솟아 있는 붉은 기암괴석들이 연출하는 풍경이 신비로움을 자아낸다고 합니다. 미 중서부 최고의 탐방로 중 하나로 꼽히는 명소이기에, 방문할 기회가 생긴다면 미리 계획을 세워 아름다운 비경을 감상하시길 바랍니다. 물이 얼음처럼 차갑고, 바지와 신발이 흠뻑 젖으며, 상당한 시간을 투자해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 아쉬움이 컸지만, 일행은 나이와 체력을 고려하여 상대적으로 쉬운 경로인 에메랄드 풀/리버사이드 워크(Emerald Pool/Riverside Walk)를 선택했습니다. 탐방 전에 점심을 먹기 위해 공원 내 식당을 찾았지만, 전기 시설 고장으로 인해 조리가 불가능하다는 소식을 들었습니다. 결국 간단한 간식으로 끼니를 때워야 했습니다. 이런 상황에서는 당분이 많은 고열량 식품을 섭취하는 것이 좋습니다. 식사를 거의 마칠 즈음, 수리가 끝나 식당 영업이 재개된다는 소식이 들려왔습니다. 여기저기서 유쾌한 탄성이 터져 나왔습니다. 짜증보다는 여유로움이 느껴졌습니다. 공원 한쪽, 키 큰 떡갈나무가 서 있는 잔디밭에서는 결혼식이 한창 준비 중이었습니다. 국립공원에서의 결혼식이라니, 영화의 한 장면 같았습니다. 볕 좋은 곳에 자리를 잡고 일광욕을 즐기는 사람들 곁으로 공작새 한 마리가 유유히 걸어가는 모습도 보였습니다. 내로우스 탐방을 가는 듯한 젊은이들이 장화를 신고 활기차게 오가는 모습도 인상적이었습니다. 파란 하늘과 맑은 공기, 따스한 햇살이 대지를 비추는 평화로운 풍경이었습니다. 전쟁은 먼 나라 이야기처럼 느껴졌습니다. 다양한 색깔의 바위를 감상할 수 있는 에메랄드 풀 경로를 따라 탐방을 시작했습니다. 거대한 바위 덩어리들이 병풍처럼 협곡을 둘러싸고 있었는데, 바위 높이가 600~900미터에 달했습니다. 뉴욕의 세계무역센터(541미터), 서울의 롯데월드타워(555미터)보다 높은 바위들이 즐비하다는 사실에 놀라움을 금치 못했습니다. 바위 겉면이 날카롭게 깎인 이유는 수백만 년 동안 강물이 바위 밑동을 깎아내면서 벽이 무너져 내렸기 때문이라고 합니다. 가족 단위의 탐방객들이 많았는데, 빼어난 경치를 감상하기보다는 자연이 허락한 공간을 즐기는 듯했습니다. 봄꽃이 만발하거나 단풍이 물들 때의 자이언은 어떤 모습일지 궁금했습니다. 산과 강이 어우러져 만들어내는 섬세한 풍경은 우리나라가 더 아름답지 않을까 하는 생각도 들었습니다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이라는 말처럼 말입니다. 탐방을 마치고 숙소 근처 식당에서 저녁 식사를 하며 '가장 인상 깊었던 협곡'에 대해 이야기를 나누었습니다. 그랜드 캐니언의 웅장함이 좋았다는 사람도 있었고, 브라이스 캐니언의 별빛이 인상적이었다는 사람도 있었습니다. 하지만 '다시 방문하고 싶은 곳'을 묻는 질문에는 모두 자이언을 꼽았습니다. 특별한 경험은 한 번으로 충분하지만, 아름다운 장소는 다시 찾고 싶다는 의미일 것입니다. 미국의 해양 생물학자 레이첼 카슨(Rachel Carson)은 환경의 중요성을 강조한 저서 에서, 지구의 아름다움을 깨닫는 사람들은 생명이 지속되는 한 힘을 얻는다고 했습니다. 자연과의 교감은 정신적인 회복력을 가져다준다는 것입니다. 자연은 삶에 지친 사람들에게 위로와 치유를 선사하는 경이로운 존재입니다. 덧붙여, 7일 생명의 땅 제주에 치유의 길을 열었던 서명숙 님의 별세 소식을 접하고 삼가 고인의 명복을 빕니다





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