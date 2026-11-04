미국 중간선거 민주당 상·하원 과반 확보, 트럼프 행정부 견제 본격화

미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원 과반을 확보하며 의회 주도권을 쥐었습니다. 민주당은 트럼프 행정부 견제에 총력을 기울이고 트럼프 대통령은 거부권 행사를 예고해, 미국 정국의 충돌이 한층 가팔라질 전망입니다.

미국 중간선거 개표가 진행 중인 가운데 야당인 민주당 이 상원과 하원에서 과반을 확보하며 의회 정국의 주도권을 쥐었습니다. 민주당 은 트럼프 행정부 에 대한 총력 견제 방침을 밝혔고, 트럼프 대통령은 거부권 을 행사하겠다고 맞서며 의회와의 충돌을 예고했습니다.

민주당은 상원에서 일찌감치 과반을 확보한 데 이어 하원에서도 과반을 넘어서면서 정국 주도권을 완전히 거머쥐었습니다. 미국 중간선거에서 야당이 상원과 하원을 한꺼번에 탈환한 것은 2006년 이후 20년 만의 일입니다.

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미국 중간선거에서 민주당이 과반을 확보한 경위

민주당은 하원에서 전체 435석 가운데 과반인 218석을 넘어 231석을 차지하며 승리를 확정했습니다. CNN 집계 기준으로 공화당은 139석을 확보하는 데 그쳤습니다.

상원에서도 민주당은 선거 막판 경합지로 꼽힌 총 7개 주 가운데 개표가 진행 중인 알래스카를 제외한 6개 주를 휩쓸며 일찌감치 승리를 확정했습니다. 상원 과반 확보 역시 개표 초반부터 가시화된 흐름이었습니다.

이번 결과로 민주당은 상원과 하원을 동시에 되찾았습니다. 야당이 두 원을 한꺼번에 장악한 것이 2006년 이후 처음이라는 점에서 이번 선거의 상징성이 큰 것으로 평가됩니다.

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텍사스와 아이오와, 미시간주 승부가 가른 결과

텍사스에서는 민주당 제임스 탈라리코 후보가 트럼프 대통령이 논란 속에 낙점했던 공화당 켄 팩스턴 후보를 꺾고 38년 만에 민주당 상원 의원이 됐습니다. 텍사스 승리는 공화당 텃밭에서 나온 결과여서 주목을 받았습니다.

다른 경합지인 아이오와주에서는 민주당 조쉬 투렉 후보가 공화당 애슐리 힌슨 후보를 꺾었습니다. 두 후보의 맞대결은 막판까지 주요 격전지로 꼽혔던 지역에서 펼쳐졌습니다.

민주당이 현역으로 지키던 미시간주에서는 민주당 압둘 엘사예드 후보가 트럼프 대통령의 집중 견제를 뚫고 공화당 마이크 로저스 후보를 누르고 승리를 결정지었습니다. 트럼프 대통령이 직접 견제에 나선 지역이었다는 점에서 상징성이 컸습니다.

캔자스에서는 94년 만에 민주당의 승리를 이끈 해밀턴 후보가 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 패배의 원인을 짚었습니다. 해밀턴 후보는 이란 전쟁이 패배 원인 중 하나였다고 언급하며, 미국인들이 단기간의 휘발윳값 인상도 감당할 의향이 없었던 것 같다고 말했습니다.

해밀턴 후보는 또 후보들이 이기고 진 이유에 대해 정치 해설가 역할을 하려 한다고 밝혔습니다. 폭스 뉴스가 민주당 인사들을 출연시켜 문제였다고 탓하기도 했다고 전했습니다.

한편 참석자들은 분위기가 어두웠고 장례식 같았으며 밤 10시가 되기 전에 자리를 뜨기 시작했다고 전했습니다. 트럼프 대통령도 폭스 뉴스와의 전화 인터뷰에서 선거 결과에 대한 입장을 밝혔습니다.

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민주당 승리 요인과 트럼프 정책 부담 분석

민주당 승리의 가장 큰 요인으로는 치솟는 물가와 경제적 고통에 직면한 유권자들의 거센 정권 심판론이 꼽힙니다. 유권자들의 생활 부담이 투표 결과를 좌우했다는 분석입니다.

트럼프 대통령이 2월 말 개시한 이란 전쟁이 유가 급등을 불러오면서 휘발윳값이 마지노선인 갤런당 4달러를 넘은 지 오래입니다. 전쟁 이후 연료비 부담이 가계에 직접 전가됐다는 지적입니다.

'미국 우선주의'를 내세워 밀어붙인 관세 등 핵심 정책들이 오히려 트럼프 대통령의 발등을 찍은 셈이라는 평가도 나옵니다. 정책의 대가가 선거에서 되돌아왔다는 해석입니다.

중간선거 이후 트럼프 행정부 조사와 인사 차질

민주당은 내년 1월 상원과 하원이 임기를 시작하는 대로 트럼프 행정부와 일가에 대한 전방위적 조사에 나설 것으로 보입니다. 의회 조사권을 앞세운 본격적인 압박이 예상되는 대목입니다.

다만 탄핵은 상원에서 2/3의 찬성이 있어야 가능하기 때문에 신중론도 있습니다. 1기 때 2차례 탄핵 시도에 실패한 경험이 있는 민주당 내부에서는 무리한 추진에 대한 우려가 함께 제기되고 있습니다.

상원은 각료와 연방 판사, 대사 인준권을 갖고 있는 만큼 트럼프 대통령의 인사권 행사에도 상당한 차질이 예상됩니다. 행정부 인선이 상원 문턱에서 지연될 가능성이 커졌습니다.

트럼프 대통령이 거부권을 행사하겠다고 밝힌 만큼, 법안 처리 과정에서 행정부와 의회가 정면으로 부딪히는 장면이 이어질 전망입니다. 민주당이 상·하원을 장악한 상황에서 미국 정국의 주도권 다툼이 본격화됐습니다.