미국 중간선거, 트럼프 반대와 물가 불만이 투표 핵심 쟁점으로 부각

미국 중간선거에서 유권자들은 도널드 트럼프 대통령의 경제·이민 정책을 비판하며 물가상승과 연료비 부담을 주요 쟁점으로 꼽았다. 민주당과 공화당 지지층이 나뉜 투표 현장을 분석한다.

미국에서 실시된 중간선거 투표 현장에서는 도널드 트럼프 전 미국 대통령에 대한 찬반 양론이 뚜렷이 드러났다. 3일(현지시간) 전국 각지 투표소는 단순한 의회 구성원 선출을 넘어, 현 행정부의 정책 방향성에 대한 국민적 심판장으로 변모했다. 특히 버지니아주 와 캘리포니아주, 매사추세츠주 유권자들은 경제 부담과 이민 정책 변화를 가장 중요한 투표 동기로 제시하며 정치적 입장을 분명히 했다.

버지니아주, 의회 견제 강화 기대감 고조

버지니아주 페어팩스 카운티의 민주당 지지 성향이 강한 유권자들은 트럼프 대통령의 경제 및 이민 정책을 강력히 비판하며 이번 선거를 계기로 의회 기능이 강화되기를 바랐다. 버지니아주는 현재 연방 상원의원 2석을 모두 민주당이 장악하고 있으며, 연방 하원 의석 11석 중 민주당이 6석, 공화당이 5석을 차지하고 있다. 이번 선거에서는 상원 1석과 하원 11석 전체가 선거 대상이다.

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투표장 인근에서 만난 유권자들은 고공행진 중인 생활비와 휘발유 가격 부담, 그리고 과도한 이민 단속 조치에 대한 불만을 한꺼번에 토로했다. 77세 리처드 아이슬러 씨는 투표 후 트럼프 대통령이 부패하고 법치주의를 훼손했다며 역사상 최악의 대통령이라고 평가했다. 그는 이란 전선이 국민들의 경제적 부담을 가중시켰다고 지적했다.

동행한 딸 칼리아나드라 해리스 씨도 브라질 출신으로서 트럼프 대통령의 이민 정책에 절대적으로 반대한다고 밝혔다. 그녀는 미국이 모든 인종에게 더 개방적이고 친절해지길 바란다고 밝혔다. 한편 70세 공화당원 패트릭 라파니엘로는 전국적으로 트럼프 대통령에 반대하는 분위기가 뚜렷하며, 이란전이 연료비와 물가 상승에 큰 영향을 미쳐 물가 문제가 이번 선거의 핵심 쟁점이 되었다고 분석했다.

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캘리포니아주, 이종교섭제도와 다문화적 요구 반영

캘리포니아주의 '정글 프라이머리' 방식은 정당 선호가 투표에 미치는 영향을 상대적으로 낮추는 경향이 있다. 이 방식은 소속 정당과 무관하게 예비선거를 통해 1, 2위를 뽑고 본 선거에서 최종 승자를 가리는 제도다. 이미 프라이머리를 통과한 1, 2위가 모두 민주당 소속인 경우가 많아, 정당 정체성보다는 개별 후보와 현안에 대한 평가가 중요해졌다.

LA 카운티는 미국 내 이민자 비중이 높은 도시로, 선거 안내가 영어를 포함해 총 19개 언어로 제공된다. 이는 트럼프 행정부의 강력한 이민 단속이 지역 사회에 깊은 영향력을 미치고 있음을 보여준다. LA에 설치된 투표소에서 파란색 티셔츠와 모자를 착용한 멜리사 우야르 씨는 휘발유 가격이 터무니없다며 트럼프 대통령의 전쟁 중단 전에는 해결되지 않을 것이라 비판했다.

강아지와 함께 투표소를 찾은 여성 유권자 소니아는 트럼프 대통령의 이민세관단속국 활동이 LA 경제에 타격을 주었다고 주장했다. 그녀는 이민자들도 우리의 친구이고 동료임을 잊어서는 안 된다고 강조하며, 포용적인 이민 정책의 필요성을 다시 한번 강조했다.

매사추세츠주, 팽팽한 정치 지형과 경제적 갈망

과거 가죽 제조업으로 번성했던 매사추세츠주 산업도시 피바디는 2024년 대선에서 민주당 카멀라 해리스 후보가 공화당 도널드 트럼프 후보를 불과 762표 차이로 앞설 만큼 양당 지지세가 팽팽한 곳이다. 이러한 미묘한 정치 지형은 이번 중간선거에서도 비슷한 양상으로 나타나, 지역 유권자들이 경제 회복과 일자리 창출에 대한 강한 갈망을 드러냈다.

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2024년 사무직 일자리를 잃고 우버 운전으로 생계를 이어가고 있는 한 여성 유권자는 새 의회가 해결해야 할 최우선 과제로 경제 문제를 꼽았다. 그녀는 내야 할 생활비가 많아 어떻게든 버티고 있다며, 나라가 다시 일어서고 일자리가 늘어났으면 좋겠다고 바랐다. 반면 1인 크리에이터라는 한 남성은 트럼프를 정말 좋아하며 국경 문제 해결과 제조업 미국 유치가 트럼프의 주요 성과라고 주장했다.

그는 트럼프를 역대 최고의 대통령 중 한 명으로 평가하며, 진보 성향 신문들이 트럼프의 실제 성과를 왜곡 보도하고 있다고 반발했다. 그는 트럼프가 실제로 이룬 성과들이 정확히 보도된다면 훨씬 많은 사람이 공화당에 투표할 것이라 확신하며, 경제적 안정을 통한 국가 재건을 트럼프 행정부의 주요 공약으로 내세웠다. 이러한 상반된 시각들은 미국 사회가 직면한 깊은 분열과 다양한 가치관의 충돌을 여과 없이 보여준다.