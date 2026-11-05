미국 중간선거 개표 지연과 트럼프 측근 의회 견제력 강화 가능성

미국 중간선거 개표 사흘째인 5일에도 상·하원 의석 50개가 확정되지 않아 치열한 경쟁이 이어지고 있습니다. 민주당의 의석 증가가 트럼프 행정부의 거부권 행사에 대한 견제력을 강화할 전망입니다.

미국 중간선거 개표가 진행 중인 5일(현지시간) 기준, 아직 연방 상원과 하원 의석 50개가 당선자를 확정하지 못해 치열한 승부가 이어지고 있습니다. 이는 선거 사흘째인 현재 시점에서도 개표가 완료되지 않은 주가 상당 수에 달한다는 것을 의미하며, 최종 결과 도출까지 불투명성이 지속되고 있습니다.

미시시피주와 알래스카주의 상원 의석 2곳을 비롯해 캘리포니아주, 애리조나주, 콜로라도주, 플로리다주, 노스캐롤라이나주, 테네시주 등지의 하원 의석 48곳이 아직 개표 완료가 선언되지 않았습니다. 특히 선거 결과의 향방을 가를 핵심 쟁점지역으로 주목받는 곳은 민주당과 공화당 간 접전이 벌어진 미시시피주 상원 선거입니다.

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미시시피 상원 선거 초접전과 미확인 투표지

미시시피주는 1982년 이후 민주당 소속 상원의원이 선출된 적 없는 공화당의 강세 지역이었으나, 일부 언론의 경합지 예측이 적중하며 현재는 극심한 대결 구도를 보이고 있습니다. 현재 민주당 스콧 콜롬 후보가 46만4천926표로 49.0%의 지지율을 기록하고 있고, 공화당 현역 의원인 신디 하이드 스미스가 46만3천788표로 48.9%를 얻어 매우 근소한 격차를 보이고 있습니다.

두 후보 간의 표차이는 불과 1천138표로, 개표율이 95.6%에서 멈춘 상태입니다. NBC는 약 4만5천표가 아직 개표되지 않았다고 추정하며, CNN의 분석에 따르면 이 중 약 1만5천표가 '선서진술 투표지'(affidavit ballots)로 분류됩니다. 이는 신분증 사진이 부착되지 않거나 명부에 없는 비활성 유권자, 서류 미비로 등록이 완료되지 않은 유권자들이 자신의 신분이 유효함을 선서한 후 투표를 진행한 경우를 말합니다.

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이들 투표지에 대해서는 담당 공무원이 신분 증명을 통과하면 유효 투표로 인정하고, 통과하지 못하면 무효 처리하는 절차를 거칩니다. 전문가들은 이러한 검증 과정이 완료되기까지는 최소한 다음 주가 소요될 것으로 전망하며, 예전 같으면 격차가 크지 않더라도 당선인이 빠르게 정해졌겠지만 이번에는 이례적인 지연 현상이 발생하고 있습니다.

알래스카와 캘리포니아, 개표 방식과 변수

알래스카주는 전통적으로 개표가 늦어지는 '거북이 개표지'로 분류됩니다. 광대한 지리적 넓이에 외딴 마을이 다수 존재하고 교통편이 좋지 않아 투표지 수송 자체가 긴 시간을 필요로 하기 때문입니다. 또한 알래스카는 투표 자격 검증을 거친 후, 1순위 후보가 과반 득표자를 배출하지 못할 경우 최하위 후보를 탈락시키고 2순위 선택을 반영하는 순위투표제를 운영하여 결과가 즉시 나오지 않는 구조입니다.

캘리포니아주의 경우 개표 진전이 상대적으로 더디게 나타나고 있습니다. 7개 선거구의 개표율이 41%에서 72% 수준에 머물러 있어, 민주당 강세 지역인 만큼 민주당 소속 하원 의석이 추가로 늘어날 가능성이 점쳐집니다. NBC는 민주당이 하원 의석 수를 총 435석 중 259석으로 늘려 전체의 59.5%를 확보할 것으로 예측하고 있습니다.

플로리다 초접전과 트럼프 행정부 견제력 강화

플로리다주는 개표율이 99%에 가까워질 때까지 후보 간 격차가 소수점 이하인 초접전지가 다수 존재합니다. 이 지역에는 도널드 트럼프 대통령의 측근으로 꼽히는 애나 폴리나 루나 의원이 진출한 플로리다주 13선거구도 포함됩니다. 공화당 소속인 루나 의원의 선거 결과 또한 민주당의 추가 의석 확보 유무와 맞물려 주목받고 있습니다.

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민주당의 하원 의석이 지속적으로 늘어날 경우, 이는 도널드 트럼프 대통령 행정부에 대한 국회의 견제력을 한층 강화하는 결과로 이어질 것입니다. 의회 내에서 트럼프 대통령의 법률안 거부권을 무력화하기 위해서는 재적 의원 전체의 3분의 2가 아닌, 출석하고 투표한 의원의 3분의 2 이상이라는 정족수를 얻어야 하기 때문입니다. 따라서 민주당의 의석 확보가 확대될수록 행정부의 입법 공세에 대한 제동이 더 강력해질 것이란 분석이 지배적입니다.