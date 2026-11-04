미국 중간선거, 흑인 여성 첫 주지사 탄생 등 역사적 다양성 실현

미국 중간선거에서 케이샤 랜스 보텀스 조지아주 흑인 여성 주지사 당선 등 유색인종과 성소수자의 정치 진출이 폭발적으로 증가하며 미국 정치 지형의 구조적 변화를 이끌고 있다.

지난 3일(현지시간) 치러진 미국 중간선거 결과, 여성과 유색인종, 성소수자 후보들이 잇따라 정치적 역사를 새로 썼다. 이 선거는 단순한 정당 간 승패를 넘어 미국 정치권의 오랜 장벽을 깨는 다양성의 순간이 되었다. 주요 선거구에서 백인 남성 중심이었던 정치 지도부 자리에 다양한 배경을 가진 인물들이 자리 잡음으로써, 미국 사회의 인구 통계학적 변화가 의회와 주 정부로 빠르게 확산되고 있음을 보여주었다.

공화당의 강한 기세를 보이는 조지아주에서 민주당의 케이샤 랜스 보텀스 후보가 당선되었다. 보텀스 당선자는 공화당 릭 잭슨 후보를 누르고 미국 역사상 첫 흑인 여성 주지사가 되었다. 전통적으로 공화당 우세 지역인 조지아주에서 주지사 자리에 흑인이나 유색인종이 오른 사례는 이번이 처음이다. 보텀스 당선자는 조지아주립대 로스쿨을 졸업한 후 2018년부터 4년 동안 애틀란타 시장으로 재임했으며, 바이든 행정부에서 백악관 선임고문을 역임한 경력을 보유하고 있다.

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공화당 소속 첫 흑인 주지사 등장

공화당 진영에서도 역사적인 변화가 나타났다. 플로리다주에서 바이런 도널즈 연방 하원의원이 당선되면서 주 역사상 첫 흑인 주지사가 탄생했다. 도널즈는 공화당 소속 흑인 남성이 주지사에 당선된 최초의 사례이기도 하다. 그는 친트럼프 성향의 강경 우파로 분류되는 금융인 출신 정치인으로, 2016년 플로리다주 의회에 진출한 후 2020년 연방 하원의원에 당선된 바 있다. 또한 2024년 대선 당시 부통령 후보로 거론될 만큼 공화당 내 영향력이 큰 인물로 평가받는다.

뉴멕시코주에서는 민주당의 뎁 할랜드 후보가 주지사 선거에서 승리하여 미국 최초의 원주민 여성 주지사가 되었다. 할랜드는 2018년 연방 하원의원에 당선된 최초의 아메리카 원주민 여성 의원 중 한 명으로, 2021년 바이든 행정부에서 내무부 장관을 역임하며 미국 역사상 첫 원주민 출신 장관의 영예를 안았다. 내무부는 연방 토지와 자연자원 관리 및 약 600개 연방 인가 원주민 부족과의 관계를 관장하는 부처이다.

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성소수자 및 다인종 여성 정치인 활약

연방 의회에서도 다양성이 극대화되었다. 민주당의 크리스 파파스 뉴햄프셔주 상원의원 당선자는 미국 최초의 공개 성소수자 남성 상원의원이 되었다. 그는 2018년 뉴햄프셔주에서 공개적으로 동성애자임을 밝힌 첫 연방 하원의원으로 당선된 경력이 있다. 파파스 당선자는 선거운동 기간 중 자신의 성적 지향이 유권자들에게 큰 논란을 일으키지 않았다고 평가하며, 역사 창조보다는 현실적 정치를 지향했다고 밝혔다.

일리노이주에서는 민주당의 줄리아나 스트래턴 부주지사가 연방 상원의원에 당선되었다. 스트래턴 당선자의 당선으로 미국 상원에는 흑인 여성 의원이 동시에 3명으로 늘어나게 되며, 이는 상원 역사상 처음 있는 일이다. 태국계인 태미 덕워스 의원과 함께 일리노이주를 대표하게 됨으로써, 한 주에서 두 명의 유색인종 여성이 동시에 상원의원을 맡는 기록도 새롭게 수립되었다.

다양성 확대의 의미와 향후 전망

시민 참여와 민주주의 형평성을 옹호하는 단체 스테이트 보이스의 알렉시스 앤더스리드 회장은 이러한 '최초' 사례들이 미국 사회의 변화상을 명확히 보여준다고 평가했다. 그는 유색인종과 성소수자 공동체가 오랫동안 조직을 만들고 가정 방문을 통해 유권자와 대화하며 민주주의를 지켜온 노력이 이번 승리로 이어졌다고 설명했다. 이러한 정치적 다양성의 증대는 앞으로 미국 정책의 우선순위와 입법 방향에도 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.