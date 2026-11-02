미국 중간선거 3일 실시, 민주당 하원 탈환 관측 속 상원 판세 주목

3일 치러지는 미국 중간선거에서 연방 상원 35석과 하원 435석 전원이 새로 선출된다. 민주당이 상원 다수당을 되찾을지 여부에 따라 주요 입법 과정의 교착 가능성이 달라진다. 36개 주에서는 주지사 선거도 함께 열린다.

미국 중간선거 가 3일(현지시간) 치러진다. 이번 선거에서는 임기 6년인 연방 상원 의원 100석 가운데 35석과 임기 2년인 연방 하원 의원 435석 전원이 새로 선출된다. 36개 주에서는 주지사와 주의회 의원 선거도 함께 진행되어, 미국 중간선거 는 연방 차원과 주 차원의 권력 지형을 동시에 가를 선거로 주목받고 있다.

투표는 미 동부시간 기준 3일 오전 5시, 한국시간으로는 3일 오후 7시에 버몬트 일부 지역을 시작으로 열린다. 이어 미 동부시간 오전 6시에는 뉴욕, 뉴저지, 버지니아 등 미 동부 지역에서 투표가 시작된다. 투표 개시 시각은 주마다 조금씩 다르다.

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미국 중간선거 투표 마감과 개표 순서

미국 중간선거의 개표는 투표가 마감되는 지역부터 순차적으로 진행된다. 인디애나와 켄터키는 가장 이른 오후 6시에 투표가 끝나는 곳이다.

마지막 투표는 본토 밖 알래스카에서 이루어진다. 알래스카에서는 4일 오전 1시에 마지막 투표용지가 투입될 예정이다.

경합지인 알래스카와 메인은 독특한 방식의 순위투표제(RCV·Ranked-Choice Voting)를 운영하고 있다. 이 때문에 두 지역의 결과가 확정되기까지는 며칠이 걸릴 수도 있다. 주마다 투표 마감 시각과 개표 방식이 다르기 때문에, 같은 선거일이라도 지역별 결과가 발표되는 시점에는 차이가 난다.

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민주당 하원 탈환 관측과 상원 판세

현재 민주당이 하원에서 다수당 지위를 탈환할 것이라는 관측이 지배적이다. 약 230∼240석을 확보할 것이라는 전망이 나온다.

상원에서도 민주당이 다수당 지위를 되찾을 수 있을지가 주요 관심사다. 현재 상원 구도는 공화당 53석, 민주당 47석이다.

이번 선거 대상인 35석은 공화당 현역 22곳과 민주당 현역 13곳으로 구성된다. 민주당이 이 가운데 17석 이상을 확보하면 상원 과반을 차지하게 된다.

경합지로 꼽히는 메인, 미시간, 오하이오, 아이오와, 캔자스, 텍사스, 알래스카의 상원 선거에서 민주당이 몇 석을 가져갈지가 관건이다. 미 언론들은 이들 경합지가 접전 양상을 보이고 있다고 전했다.

미 언론들은 우편투표 합산과 재검표 요구 등의 상황을 감안할 때 상원 다수당의 윤곽이 이르면 4일 드러날 것으로 관측하고 있다.

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트럼프 대통령의 거부권 발언과 입법 교착 우려

도널드 트럼프 대통령은 민주당의 의회 장악에 어떻게 대응할지를 묻는 질문에 자신이 '미스터 비토(거부권)'가 될 것이라고 답했다.

트럼프 대통령은 전날 언론 인터뷰에서 이 같은 답변을 내놓았다. 해당 발언은 의회 권력 구도가 바뀔 경우의 대응 방향을 보여주는 대목으로 거론되고 있다.

민주당이 하원을 차지하더라도 상원 장악에 실패하면 주요 입법 과정에서 교착 상태에 빠질 수 있다. 즉 하원과 상원의 다수당이 서로 다르게 나타날 경우, 법안 처리 과정에서 양당의 대립이 길어질 수 있다는 점이 이번 선거의 핵심 쟁점으로 꼽힌다.

한국계 후보 출마와 신디 먼슨의 주지사 도전

하원 선거에는 데이브 민, 매릴린 스트리클런드, 댄 고, 영 김 등 한국계 후보가 출마해 활약 여부가 관심을 끌고 있다.

데이브 민 후보는 캘리포니아에서, 매릴린 스트리클런드 후보는 워싱턴에서, 댄 고 후보는 매사추세츠에서 민주당 소속으로 하원의원 선거에 나섰다. 영 김 후보는 캘리포니아에서 공화당 소속으로 출마했다.

오클라호마주 주지사 선거에 출마한 민주당 신디 먼슨 후보는 미국 역사상 첫 한국계 주지사 탄생에 도전한다. 이번 미국 중간선거에서 한국계 후보들의 성적표가 어떻게 나올지에 따라 한인 사회의 관심도 한층 높아질 전망이다.