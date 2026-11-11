미국 중간선거, 민주당 상하원 다수 확보 노인형 한미 관계 강화

2024년 미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원 모두 승리해 트럼프 행정부에 견제권을 확대, 한국계 4명의 정치인이 연방 의회에 입성했다. 한미 동맹에 미치는 영향과 앞으로의 정책 변화가 주목된다

2024년 11월 3일 미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원 모두 다수당을 확보해 트럼프 행정부에 대한 견제력이 크게 강화됐다. 이번 선거에서는 한국계 정치인 4명이 연방 의회에 입성해 한국과 미국 간의 외교·안보 협력에 새로운 장을 열었다.

민주당 다수 확보, 정책 위상 변화

민주당은 상원과 하원에서 각각 200석이상, 230석이상 다수당을 확보해 새로 발족하는 제120대 의회에 트럼프 행정부에 대한 견제 기관이 됐다. 이들 의원은 법안 심의, 예산 검토, 청문회 개최 등에서 적극적으로 진압 활동을 할 예정이며, 특히 한미 관계에 관한 정책에도 큰 영향을 미칠 전망이다.

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한국계 의원 4명, 동맹 강화에 기여

메릴린 스트릭랜드(민주·워싱턴), 데이브 민(민주·캘리포니아), 댄 고(민주·매사추세츠), 앤디 김(민주·뉴저지) 삼 의원이 주요 참여로서 한미 동맹에 대한 관심과 지원을 확대했다. 특히 스트릭랜드 의원은 트럼프 행정부가 북한과의 관계를 강화하면서 미국 안보 전략에 부정적 영향을 미친다고 비판했다. 이 의원은 '트럼프 행정부의 예측 불가능한 리더십이 한미 동맹에 가장 큰 도전'이라며 우려를 표명했다.

데이브 민 의원 역시 미국과 한국 간의 무역 합의가 불안정하며 관세 정책과 이민 단속이 양국 관계를 악화시킨다고 주장했다. 그는 '트럼프 행정부의 관세 정책이 일관성 없고 전략적이지 않다'라며 한국 기업과 근로자에게 비용 부담을 가중시켰다고 비판했다.

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댄 고 의원은 잦은 정중앙 연합훈련 축소 지시가 한미 국방 협력을 위협하고, 고위 트럼프 인사들이 발언에 대해 무조언성접근을 보인다고 지적했다. 그는 한미 관계를 강화하기 위해 인공지능, 우주안보 등 첨단기술 분야에서 협력을 확대할 계획이라고 밝혔다.

트럼프 행정부와 민주당 갈등, 한미 관계에 미치는 영향

트럼프 대통령은 8월에 한미 연합훈련을 대폭 축소하겠다고 지시했고, 이후에도 미국과 한국 간의 협력에 대한 궁금증이 커졌다. 민주당 의원들은 지난 1월 3일에 출범하는 새 의회가 트럼프 행정부에 대한 감독권을 강화할 것이라며 이러한 정책을 견제할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

스트릭랜드와 민 의원은 미국 내부에서 트럼프 행정부의 고위 인사들이 위험한 발언을 조용히 반대하고 있는 경향이 있다고 언급하며, 그들은 왼쪽과 오른쪽 모두 동료 의원들이 한국에 지지적 의미를 가지고 있다고 강조했다.

한미 관계에 대한 최종적 영향은 다수의 기구와 입법 절차가 형성된 새로운 의회에서 결정될 것이며, 그에 따라 미국과 한국은 협력 강화와 잠재적 갈등 해결을 위한 새로운 전략을 모색할 전망이다.