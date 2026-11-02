미국 중간선거 사전투표, 민주당 우세 신호…상원 쟁점주 양상

미국 중간선거 사전투표에서 민주당 유권자 참여율이 공화당보다 높아 승패에 변수가 예상된다. 주요 경합주별 투표 동향과 인구학적 변화가 미치는 영향을 분석한다.

미국 중간선거 의 승패는 여전히 예측이 어렵지만, 사전투표 데이터는 민주당 의 승리 가능성을 점치는 근거를 제공하고 있다. 현지 시간으로 2일까지 집계된 사전투표 참여자는 총 5,634만 명으로, 역대 최대 규모를 넘어선 높은 투표率が 민주당 에게 유리한 신호로 작용하고 있다. 우편 투표와 현장 투표를 합친 이 수치는 유권자의 정치 참여도가 폭발적으로 증가했음을 보여준다.

사전투표 분석과 정당 지지율 차이

CNN과 AP통신이 캐털리스트에 의뢰해 분석한 결과, 사전투표에 참여한 유권자 중 민주당 지지자 비중은 공화당 지지자보다 13%포인트(p) 높다. 이는 2022년 중간선거 당시 양당 간 격차였던 3%p에서 3%p 더 벌어진 수치로, 민주당 유권자의 사전투표 참여가 더욱 활발했음을 입증한다. 하지만 등록된 유권자가 반드시 소속 정당 후보를 선택한다고 보장할 수는 없으며, 무당층 유권자의 투표 행보는 아직 명확하지 않다.

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주요 경합주별 민주당 우세 현황

상원의원 선거 승부처인 주요 경합주에서도 민주당 유권자의 사전투표 참여가 두드러진다. 메인주에서는 민주당 유권자 비율이 47%, 공화당은 23%로 나타나며 기타 30%를 기록했다. 아이오와주도 민주당 47%, 공화당 34%, 기타 19%로 민주당 우세가 뚜렷하다. 미시간주의 경우NBC가 타겟스마트에 의뢰한 추정 모델값으로 민주당 51%, 공화당 39%, 기타 10%를 보여준다. 반면 알래스카주에서는 공화당 유권자(28%)가 민주당 유권자(19%)보다 사전투표에 더 많이 참여했으나, 등록되지 않은 유권자가 53%로 절반을 넘어 큰 의미로 보기는 어렵다.

공화당 아성인 캔자주의 투표 동향 변화

공화당의 기성지로 알려졌던 캔자주에서는 민주당 유권자의 사전투표가 4년 전 대비 두 배 이상 증가했으며, 무당층 유권자도 90% 가까이 늘어났다. 공화당 유권자의 사전투표는 약 40% 증가했으나, 민주당과 무당층의 급증은 이 지역을 경합지로 변모시킨 요인으로 지목된다. NBC 분석에 따르면 오하이주는 민주당 47%, 공화당 44%로, 텍사스는 민주당 43%, 공화당 45%로 양당 간 격차가 미미했다. CNN은 오하이주(민주당 29%, 공화당 25%)와 캔자주(민주당 42%, 공화당 43%)를 추정치로 제시했다.

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인구학적 구성 변화와 유권자 이동

사전투표자의 인종 구성 변화 또한 민주당에 유리한 방향으로 작용하고 있다. CNN과 AP통신의 분석에 따르면, 40개 주 사전투표 유권자 중 백인 비율은 71%로 4년 전보다 5%p 감소했다. 반면 흑인과 라틴계 유권자 비율은 각각 2%p 증가했다. 흑인 표심은 전통적으로 민주당에 우호적이며, 라틴계 역시 이번 선거에서 공화당으로부터 등을 돌렸다는 평가가 나온다. 라틴계 사전투표자가 40% 이상 증가한 텍사스에서는 공화당 켄 팩스턴 후보가 민주당 제임스 탈라리코 후보에 고전하는 이유로 이러한 인구학적 변화가 꼽힌다.

선거 결과 전망과 향후 변수

이러한 사전투표 지표는 7개 경합주 중 미시간, 텍사스, 캔자스, 메인, 오하이오, 알래스카에서 민주당 후보가 공화당 후보를 근소하게 앞서거나, 아이오와주에서 동률을 기록한 뉴욕타임스(NYT)와 시에나대의 전날 여론조사 결과를 뒷받침한다. 다만, CNN은 사전투표에서의 민주당 우위가 극복할 수 없는 차이는 아니며, 과거 선거에서 공화당 유권자들이 선거 당일 투표를 선호해왔음을 간과해서는 안 된다고 지적했다. 상원의원 선거 결과에 따라 연정 구도가 바뀔 수 있는 만큼, 남은 기간 최종 투표 행보에 주목해야 한다.