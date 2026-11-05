미국 중간선거 결과에 따른 AI 규제 우려로 삼성, SK하이닉스 급락

민주당의 중간선거 승리로 인한 AI 데이터센터 규제 강화 우려가 한국 증시에 타격을 가했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 투자심리 위축으로 급락하며 시장의 불안을 키웠다.

미국 민주당 의 의회 중간선거에서의 압승이 한국 증시의 주요 반도체 기업 주가에 부정적 영향을 미쳤다. 삼성전자 와 SK하이닉스 는 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려에 따라 각각 7%와 9%대의 급격한 하락세를 기록했다.

양대 반도체巨头 주가 급락 양상

삼성전자는 2월 29일 오전 21만3천원에서 거래를 시작했으나, 낙폭을 빠르게 확대했다. 오후 3시경에는 19만9천800원(8.35%)까지 하락하며 20만원 선을 무너뜨렸다.

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SK하이닉스는 132만원(-5.44%)으로 장을 열었다. 이후 주가는 한때 125만원(-10.46%)까지 급락하는 강세 변동성을 보였다. 양사의 급격한 추락은 AI 관련 장비 수요 둔화 전망에 대한 시장의 과잉 반응으로 해석된다.

미국 정치 상황과 투자 심리 영향

뉴욕증권거래소에서 다우존스30 지수는 3.03% 급등했고, S&P 500과 나스닥 지수도 각각 1.58%, 1.44% 상승했다. 민주당의 상·하원 장악은 정치 불확실성 완호와 이란 전쟁 조기 종식 기대를 높였다.

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그러나 민주당 중심의 정책 기조에서 AI 데이터센터 관련 규제가 강화될 수 있다는 우려도 동시에 커졌다. 이는 AI 인프라에 대한 규제 리스크로 작용하며 반도체 섹터에 대한 투자 심리를 위축시키는 요인이 되었다.

미국 내 주요 반도체 및 기술 기업들도 영향을 받았다. 엔비디아(-3.17%), 브로드컴(-2.00%), 마이크론(-7.00%), SK하이닉스 ADR(-5.12%), 샌디스크(-7.91%)는 메모리 수요 증가 속도 둔화 우려로 큰 폭의 하락을 기록했다.

대규모 테크 기업과 한국 증시 동향

반면, 아마존(+6.12%), 마이크로소프트(+6.68%), 알파벳(+3.18%), 메타(+1.44%) 등 빅테크 기업들은 상승세를 보였다. 출혈경쟁에 따른 과잉투자 우려가 완화되고, 기존 AI 인프라 가치 상승 기대감이 작용한 결과다.

시장에서는 데이터센터 건립 지연 시 대체 투자가 가능하므로 AI 설비투자 정점을 통과했다고 보기는 어렵다는 반론도 존재했다. 하지만 현재 시장에서는 규제 우려가 더 우선시되며 이러한 논리는 힘을 얻지 못했다.

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삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기·전자 업종에서는 외국인 투자자의 매도 우위가 두드러졌다. 외국인은 3조1천377억원의 매도 우위를 보였다.

기관도 1천601억원을 순매도한 가운데 개인은 3조105억원의 매수 우위를 기록했다. SK하이닉스와 삼성전자는 이날 외국인 순매도 상위 종목 1위와 2위를 차지하며 시장의 매도 압력을 직접적으로 반영했다.