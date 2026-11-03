미국 중간선거, 히스패닉·청년 유권자의 민주당 재편성

2024년 대선에서 도널드 트럼프 대통령 지지율을 높였던 히스패닉과 흑인, 20대 유권자 층이 미국 중간선거에서 민주당 후보 지지를 강화하며 공화당에 반격하고 있습니다. 물가와 이민 정책이 주요 쟁점으로 작용했습니다.

미국 3일 치러진 중간선거에서 2024년 대선 도널드 트럼프 대통령 지지율을 높였던 핵심 유권자 층인 히스패닉(라틴계), 흑인, 20대 청년 세대가 민주당 후보 지지를 강화하며 공화당에 대한 불만을 표출했습니다. 뉴욕타임스 등 주요 외신의 최근 여론조사 분석 결과, 이 집단들은 물가 상승 과 강경한 이민 단속 정책, 그리고 제트세대 의 경우 관세 및 대이란 정책 등에 실망하며 민주당 편으로 선회한 것으로 나타났습니다.

히스패닉 유권자, 트럼프 지지율 급락과 민주당 우위 확대

2024년 대선 당시 도널드 트럼프 대통령의 지지 기반을 넓히며 정치 지형 재편을 예고했던 라틴계 유권자들이 이번 중간선거에서 다시 민주당 후보 쪽으로 크게 기울었습니다. 텍사스주 웨슬라코에서 지난달 25일 열린 라틴계 유권자 단체 보토 라티노의 투표 독려 집회 참석자들이 환호하는 모습은 이러한 흐름의 단적인 예입니다. 이 집회에는 지나 이노호사 텍사스 주지사 선거 민주당 후보와 제임스 탤러리코 연방 상원의원 선거 민주당 후보, 연방하원의원 후보 바비 풀리도가 참석해 지지 기반을 다졌습니다.

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최근 실시된 전국 여론조사에서 히스패닉 유권자의 연방하원 선거 민주당 후보 지지율은 61%로 공화당 후보 31%를 크게 앞섰습니다. 이는 지난 2024년 대선에서 민주당 후보가 11%포인트 더 지지를 받았던 것과 비교해 격차가 30%포인트로 훨씬 벌어진 것입니다. 이러한 급격한 지지율 변화에는 높은 물가와 강경한 이민 단속 정책이 주요 원인으로 지목되고 있습니다. 트럼프 대통령이 다인종 연합의 토대를 구축한 것처럼 보였지만, 이러한 변화는 일시적이었을 가능성이 크다는 분석이 나오고 있습니다.

흑인과 청년 유권자, 경제 불안에 민주당 재집결

흑인 유권자 또한 2024년 대선에서 도널드 트럼프 대통령에게 투표한 비율이 13%로 2020년보다 9%포인트 늘었으나, 이번 중간선거에서는 민주당 후보에 대한 지지가 압도적입니다. 뉴욕타임스의 유권자 추세 분석에 따르면, 흑인 유권자 중 민주당 후보를 지지하는 비율은 86%에 달하는 반면, 공화당 후보 지지는 8%에 그쳤습니다. 이는 트럼프 대통령이 일부 표심을 얻는 데 성공했음에도 불구하고, 주요 쟁점인 경제적 안정과 사회 보장 측면에서 민주당에 대한 기대가 여전히 높음을 시사합니다.

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18세에서 29세 사이의 청년 유권자들도 비슷한 양상을 보였습니다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령 지지율이 44%에 이르렀던 청년 세대도 이번 조사에서는 공화당 후보 지지 의향이 24%로 급감했습니다. 폴리티코는 최근 제트세대를 인터뷰하며 트럼프 대통령이 물가 안정을 약속하며 표를 모았지만, 관세 정책과 대이란 정책 등에서 약속을 지키지 못해 실망했다고 전했습니다. 이로 인해 청년들은 중간선거에서 공화당에 등을 돌리고 민주당에 힘을 실어줄 가능성이 높습니다.

정책 불만과 선거 결과, 차기 정치 지형에 미칠 영향

히스패닉과 흑인, 20대 유권자들의 민주당 재편성은 차기 정부와 민주당의 정책 방향에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 특히 물가 안정과 이민 정책 개혁은 이들을 확보하기 위한 민주당의 핵심 공약이 될 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령이 구축했다고 평가받던 다인종 연합은 이번 중간선거를 기점으로 분열되거나 약화될 수 있으며, 이는 미국 정치의 미래 지형을 다시금 재편하는 계기가 될 것입니다.

이번 중간선거 결과는 단순한 의석 수 경쟁을 넘어, 미국 사회 내부의 세대 간, 인종 간 가치관 충돌과 경제적 불만이 어떻게 정치적 선택으로 이어지는지를 보여주는 지표입니다. 특히 청년 세대의 높은 정치 참여와 그들의 정책 비판적 시각은 향후 미국 정당이 어떻게 젊은 유권자들의 요구를 수용할 것인지에 대한 중요한 교훈을 제공합니다. 민주당은 이러한 지지층을 어떻게 유지하고 확장할지가 주요 과제로 부상했습니다.