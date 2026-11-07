미국 중간선거 불확실성, 외국인 7조6천억원 대량 유출

외국인 투자자가 한 주 동안 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 7조6천억원 이상 매도하며 코스피 지수 급락을 주도했다. AI 규제 우려와 미국 중간선거 영향이 주요 원인으로 지목된다.

외국인 투자자들이 미국 중간선거 결과에 따른 인공지능 데이터센터 규제 강화 우려와 글로벌 경제 불확실성에 대응하기 위해 한국 시장에서 대규모 자금 인출에 나섰다. 한국거래소 와 코스콤 데이터 분석 결과, 지난 11월 2일부터 11월 6일까지 일주일 동안 외국인 들은 국내 주식 시장에서 약 10조 4천억 원의 순매도를 기록했다. 특히 반도체 및 전자 산업에 집중된 매도세가 시장을 크게 흔들었고, 이로 인해 코스피 지수는 9개월 만에 5,000선 아래로 추락하는 충격을 겪었다. 이 같은 급격한 시장 변동성은 외국인 투자자들의 심리 위축과 연결되어 국내 증시 전반에 걸쳐 강력한 하락압력으로 작용했다.

외국인 매도 7조6천억 삼성전자 SK하이닉스 집중

외국인의 매도 행위가 가장 두드러지게 나타난 종목은 반도체 및 관련 전자 기업들이었다. 구체적으로 SK하이닉스와 삼성전자의 주식이 외국인들에게 약 7조 6천억 원 넘게 매도된 것으로 집계되었다. 이 중 SK하이닉스의 순매도 규모가 약 5조 3천억 원으로 가장 컸고, 삼성전자도 약 2조 2천억 원의 순매도를 기록했다. 두 회사의 합산 순매도액만 약 7조 6천억 원에 달하여 전체 외국인 순매도액의 상당 부분을 차지했다. 이 외에도 삼성전기(약 7,833억 원), 삼성전자우(약 1,564억 원), 삼성SDI, 그리고 SK스퀘어도 외국인 순매도 상위권에 이름을 올렸다. 이는 외국인 투자자들이 특정 섹터에 집중적으로 자금 이탈을 진행했음을 시사하는 명확한 지표다.

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삼성전자 외국인 보유율 17년 만에 최저 수준

외국인의 지속적인 매도세는 삼성전자 주가 구조에도 중대한 변화를 가져왔다. 11월 6일 기준 삼성전자의 외국인 보유율은 45.95%로 떨어졌다. 이 수치는 글로벌 금융위기 여파로 투자 심리가 극도로 위축되었던 2009년 7월 7일 기록한 45.83% 이후, 약 17년 4개월 만에 가장 낮은 수준이다. 이는 과거 금융위기 당시와 유사한 수준의 외국인 투자위축을 의미하며, 시장 참여자들에게 강한 경고 신호로 작용할 수 있다. 보유율 급락은 외국인들의 포트폴리오 재조정이 단순한 단기 변동이 아니라, 중장기적인 리스크 헤징 차원에서 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 구조적 변화는 향후 삼성전자 주가의 지지선 형성에도 영향을 미칠 전망이다.

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코스피 급락 5천선 붕괴 개인·기관 매수세 한계

외국인의 대량 매도에 힘입어 코스피 지수는 격변의 날을 보냈다. 11월 6일 코스피 지수는 전일 대비 120.54포인트(2.24%) 내린 5,263.26으로 장을 시작했으나, 개장 직후 강력한 매도세에 밀려 8.78% 급락한 4,911.28까지 하락했다. 이는 코스피 지수가 5,000선 아래로 떨어진 것이 지난 2월 6일 이후 9개월 만에 처음인 것이다. 이후 장중 낙폭을 일부 만회하기 위해 장을 마쳤지만, 최종 거래 가격은 전일 대비 6.02% 하락한 5,059.69였다. 코스닥 지수도 5.03% 하락한 644.27로 마감하며 동반 하락세를 보였다. 주가 하락폭도 상당했는데, SK하이닉스는 같은 기간 141만 8천원에서 113만 2천원으로 28만 6천원(20.17%) 급락했다. 이에 비해 개인 투자자들은 SK하이닉스를 2조 2천억 원, 삼성전자를 1조 9천억 원 순매수하며 방어에 나섰다. 기관 역시 SK하이닉스를 1조 4천억 원, 삼성전자를 2,610억 원 순매수했지만, 외국인의 압도적인 매도세에 맞서기에는 한계가 있었다.

증권사 전망 변동성 지속과 저평가 구간 진입

증권가에서는 이번 하락의 주요 원인으로 외국인 수급 악화를 지목했다. 유안타증권은 "가장 큰 부담은 외국인 수급이었다"며, 외국인 투매와 이를 따른 강제매도 우려가 하락세를 확대시켰다고 분석했다. 향후 전망에 대해 서상영 미래에셋증권 상무는 "국내증시의 변동성 확대는 이어질 것으로 판단한다"고 밝혔다. 그는 미국 경제지표 개선과 달러 강세, 그리고 금리 영향에 따른 외국인 수급 부담이 지속될 것이라고 강조했다. 그러나 동시에 "코스피의 실적 대비 주가는 역사적 저평가 영역에 진입했다"며 장기적인 관점에서의 매수 기회를 암시했다. 이는 단기적인 충격이 지속되더라도, 내재 가치 대비 주가가 과도하게 저평가된 상태이므로 장기 투자자들에게는 긍정적 신호로 해석될 수 있음을 의미한다. 다만, 단기적으로는 글로벌 거시경제 리스크가 상존하므로 신중한 접근이 요구된다.