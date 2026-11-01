미국 중간선거 민주당 탈환 가능성 높지만 내분 우려

선거 예측기관이 민주당의 하원 탈환 확률을 83%, 상원 63%로 전망했다. 그러나 당내 진보와 중도파 갈등으로 내분이 깊어지고 있다.

도널드 트럼프 대통령에 대한 중간평가와도 같은 미국 중간선거 가 이틀 앞으로 다가오면서 공화당의 수성과 민주당의 탈환을 위한 치열한 공방이 벌어지고 있다. 주요 선거 예측기관들은 하원은 물론 상원에서도 민주당의 승리가 가능하다는 긍정적 전망을 내놓고 있다.

예측기관 민주당 상·하원 탈환 긍정적

미 선거 예측기관 디시전데스크HQ는 민주당의 하원 탈환 가능성을 83%, 상원 탈환 가능성을 63%로 예상했다. 월스트리트저널도 여러 기관의 전망을 분석해 민주당이 하원에서 과반을 넘어 224석을 확보할 것으로 내다봤다.

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상원의 경우 최대 7개 지역이 접전지로 분류되며, 이 중 4석을 민주당이 가져가면 다수당 자리를 되찾을 수 있다. 특히 접전지 7곳 중 6곳이 예전에는 공화당 지지 성향이 강했던 곳이라는 점이 주목받는다. 이곳에서 공화당 지지자들이 유권자로 다시 표를 줄지가 관건이 될 전망이다.

트럼프 접전지 방문으로 지지층 결집

트럼프 대통령은 1일(현지시간) 상원 접전지 두 곳을 잇따라 방문해 지지층 결집에 나섰다. 이달 초부터 노스캐롤라이나주부터 알래스카주까지 28차례 지원 유세를 하며 공화당 지지를 호소해왔다. 평소라면 가지 않았을 앨라배마주나 오클라호마주 같은 텃밭까지 찾은 것은 심상찮은 상황을 고려한 판단으로 보인다.

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아이오와와 캔자스는 상원 접전지로 농업 비율이 높은 지역이다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 10%포인트 넘는 차이로 승리한 공화당의 텃밭이지만, 이란 전쟁으로 인한 유가 인상 및 비료 수급 차질이 민주당 후보의 추격을 허용하는 요인이 되었다.

민주당 당내 진보와 중도파 극심한 갈등

민주당은 선거 막바지에 강성 진보와 중도 간 당내 세력다툼이 극단적으로 분출하는 악재에 직면했다. 예비선거 과정에서 봉합되었던 갈등이 선거 직전 적나라하게 표출되면서 혼란이 가중되고 있다. 선거 전 마지막 일요일인 1일, 민주당은 미시간주 상원의원 선거에서 화합을 도모하려 했다.

당초 민주당은 강성 진보 성향의 압둘 엘사예드 후보와 중도 성향의 헤일리 스티븐스 하원의원, 그리고 제임스 클라이번 하원의원이 나란히 교회 예배에 참석하며 유권자에게 단결을 보여줄 계획이었다. 하지만 스티븐스 의원은 트럼프 대통령이 지지하는 공화당 후보 마이크 로저스를 공개 지지하며 엘사예드 후보를 저격했다.

트럼프 민주당 내분 치켜세우며 반색

트럼프 대통령은 민주당의 내분에 반색하며 소셜미디어에 스티븐스 의원을 치켜세웠다. 그는 스티븐스가 미시간 주민들에게 엄청나고 전례가 없는 충성심을 보여줬으며, 이를 용기라고 표현했다. 미시간주 상원의원 의석이 공화당에 넘어갈 경우 강성 진보 세력에 큰 타격이 될 전망이다.

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이번 중간선거의 사전투표율은 역대 최고 기록인 2022년의 4,600만 명을 이미 넘어 5,300만 명을 넘어섰다. 경합지를 중심으로 사전투표가 급증했으며, 민주당 지지자가 43%, 공화당 지지자가 31%, 무당층이 25%로 나타났다.

통상적으로 사전투표는 민주당 지지자 참여가 많고, 선거일 본투표에서는 공화당 지지자 참여율이 높았다. 이번에도 이러한 경향이 지속된다면 공화당이 본투표에서 역전할 가능성도 완전히 배제할 수는 없는 상황이다. 두 정당 모두 유권자 확보를 위해 마지막 순간까지 치열한 공방을 이어갈 것으로 보인다.