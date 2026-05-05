미국 제재에 중국, 전면 대응…'장기전' 돌입하나

미국과 중국 간의 무역 갈등이 심화되는 가운데, 중국이 미국의 제재에 대해 전례 없는 강경 대응에 나섰다. 미국의 이란 제재 회피를 돕는 중국 기업에 대한 제재에 맞서 중국은 국내 기업에 미국 제재를 무시하라는 지침을 내리면서 양국 간 긴장이 고조되고 있다.

미국과 중국 정상회담 을 앞두고 미국이 최대의 이란산 원유 구매국인 중국에 협력을 확보하기 위해 전력을 다하고 있지만, 중국의 강경한 대응으로 인해 불확실성이 커지고 있다. 미국 제재를 무시하도록 국내 기업에 전례 없는 지침을 내리면서 미국의 ‘제재 권력’이 장기적인 시험대에 오르고 있다는 평가가 나오고 있다.

중국 상무부가 지난 2일 발표한 ‘미국 제재 준수 금지 명령’은 2021년에 제정된 ‘외국 법률 및 행위의 부당한 초국가적 적용을 차단하기 위한 조치’를 실제로 처음으로 발동한 것이다. 중국은 유엔 안전보장이사회 결의를 거치지 않은 미국의 일방적인 제재를 ‘패권주의적 행위’라고 비판해 왔지만, 미국 주도의 금융 시스템 접근성을 유지하기 위해 실질적인 행동은 취하지 않았다. 2021년 2월, 러시아-우크라이나 전쟁 직전 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 ‘무한 협력’을 선언했고, 중국은 러시아 시장의 주요 공급국이 되었지만, 협력에는 한계가 있다는 평가도 있었다.

러시아 군수품 자금 세탁에 협력했다는 의혹으로 미국이 중국 금융기관 등에 제재를 고려한다는 언론 보도가 나오자 기업들은 움츠러들었다. 유럽연합(EU)의 경우, 2025년 7월 러시아 군사 자금 지원 회피를 돕는 혐의로 중국 금융기관 두 곳에 제재를 가하자 중국은 맞대응으로 EU 관련 금융기관 두 곳에 제재를 가했다. 미국은 이란 전쟁 휴전 협상이 위기를 맞자 다시 ‘제재 카드’를 꺼내 들었다. 지난달 24일 미국 재무부는 이란산 원유를 수입하는 중국의 정유 대기업 헝리 그룹 등 5개 기업에 제재를 발표했다.

앞서 이란과 연관된 것으로 추정되는 3억 4400만 달러(약 5000억 원) 상당의 암호화폐를 동결하고, 이란과의 거래 징후가 감지된 중국 은행 두 곳에 대한 2차 제재 가능성을 시사했다. 중국은 이에 맞서 기업에 미국 제재를 무시하라는 지침을 내렸다. 중국은 이번 조치가 약 2주 뒤로 예정된 미중 정상회담을 위한 흥정 수단일 뿐만 아니라 ‘장기 전략’이라고 주장한다.

중국 공산당 기관지인 인민일보는 3일 논평에서 “법치주의의 힘을 빌려 미국의 ‘관할권 확장’ 행위에 대한 정밀한 반격을 가하고, 우리 기업의 권익을 보호하며, 패권주의에 반대하는 국제사회의 보편적인 요구에 부응했다”며 “일방주의에 직면하여 중국은 외부 법치 도구를 적극적이고 능숙하게 활용하여 계속 싸워나갈 것”이라고 밝혔다. 블룸버그는 “중국은 이번에 과거 제재 에피소드와 비교하여 훨씬 더 강경한 입장을 취했다”며 “미국이 러시아, 베네수엘라, 이란에 대한 제재를 보류하면서 이미 긴장된 미국의 제재 체제가 시험대에 오를 것”이라고 지적했다.

중국은 과거에도 국내 기업의 외부 제재 노출 이익을 보호하기 위해 소송을 통해 노력해 왔다. 2023년 9월 중국의 해양 엔지니어링 기업은 스위스 장비 회사와 1945만 달러 상당의 탱커 장비 계약을 체결했지만, 스위스 회사는 중국 파트너가 미국의 제재 대상이라는 이유로 1186만 달러의 수수료 지급을 거부하자, 난징 해상법원은 중재를 통해 잔액 회수를 명령했다. 이 판결은 2025년 중국 최고인민법원 판례 데이터베이스에 등재되었고, 국영 언론을 통해 지난 1월에 공개되었다. 미국-이란 전쟁 발발 이후 중국의 제재 대응은 한 단계 더 나아갔다.

이코노미스트 인텔리전스 유닛의 수석 분석가인 쉬톈천은 사우스차이나모닝포스트와의 인터뷰에서 “기업의 규정 준수 문제가 금융 시스템 내 충돌로 이어질 수 있다”고 말했다. 글로벌 기업들은 이제 딜레마에 직면해 있다. 미국의 제재를 따르면 중국 시장 접근을 잃거나 거래를 할 수 없고, 중국 법을 따르면 미국의 제재 대상이 된다. 달러 중심 금융 시스템의 뿌리 깊은 특성을 고려할 때 미국의 제재 구조를 즉시 흔들기는 어려울 수 있지만, 더 많은 기업들이 주저함에 따라 미국의 제재는 이전과 같은 힘을 발휘하지 못할 것이다





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