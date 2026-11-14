미국 전역 항공기 이륙 중단 장기화, 추수감사절 앞두고 항공 혼란 확산

미국 항공기 이륙이 4시간 넘게 전면 중단된 여파로 4천여 편이 결항했다. 미 당국은 항공교통관제 통신 장비 과부하를 원인으로 보고 FAA가 조사에 나섰다.

뉴욕 연합뉴스 김연숙 특파원에 따르면, 지난 13일(현지시간) 미국 전역에서 발생한 대규모 항공기 이륙 중단 여파가 14일 토요일에도 이어지면서 미국 전국 공항이 극심한 혼란을 겪고 있다. 특히 항공 수요가 집중되는 금요일 오후 이륙이 전면 중단되면서 항공사의 항공기와 승무원 배치 일정이 꼬였고, 연쇄 차질은 14일까지 계속되고 있다.

이번 이륙 중단은 13일 오후 3시 53분부터 오후 8시 16분까지 약 4시간 23분간 전국 공항에서 이어졌다. 미 연방항공청(FAA)이 이 장애의 원인을 조사하고 있으며, 미국 당국은 항공교통관제 통신 장비와 관련된 문제로 보고 있다.

Also read 미국 연방항공청 시스템 이상···미 전역 항공기 이륙 한시적 중단

항공교통관제 통신 장비 과부하가 원인

미 당국은 이번 장애가 항공교통관제 통신 장비에 새로운 기술을 적용하는 과정에서 발생한 과부하와 관련이 있는 것으로 보고 있다. 당국은 테러나 인공지능(AI) 시스템과의 관련성은 없다고 선을 그었다.

통신망 교체 작업을 맡았던 계약업체 L3해리스 측은 FAA의 조사에 협조하고 있다고 밝혔다. 현재로서는 장비 교체 과정에서 어떤 기술적 문제가 어떻게 과부하를 일으켰는지에 대한 세부 내용은 공개되지 않았다.

뉴욕타임스(NYT)는 이번 사태를 미 항공 관제 체계의 고질적인 취약성이 드러난 사례로 지적했다. 이번 장애가 단순한 일시적 사고가 아니라 구조적 문제와 맞물려 있다는 진단이다.

Advertisement

항공사 결항 규모와 승무원 배치 차질

항공기 추적사이트 플라이트어웨어(FlightAware)에 따르면 14일 오전 11시 5분 기준 미국 내 항공기 약 4천100편이 결항했다. 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공 등 주요 항공사는 이날 운항 스케줄의 약 20%를 취소했다.

저비용 항공사인 제트블루의 취소율은 40%에 달했다. 항공사들은 항공기와 승무원의 위치가 어긋나면서 운항 일정을 정상화하기 어려운 상황에 놓였다.

브라이언 베드퍼드 FAA 청장은 이날 예정된 항공편 약 4만1천편 가운데 4천편에서 5천편이 취소될 가능성이 크다고 밝혔다. 다만 실제 정상화까지는 시간이 더 걸릴 가능성도 함께 제기됐다.

승무원은 안전 규정에 따라 최대 근무 시간과 의무 휴식 시간을 적용받는다. 앞선 지연으로 근무 한도에 도달한 승무원은 추가 운항에 투입될 수 없고, 대체 승무원도 다른 공항에 있거나 이미 운항 일정이 잡혀 있어 후속 항공편에까지 영향이 번지고 있다.

승객 불편과 국제선 운항 차질 확산

이번 사태는 미국 국내선에만 그치지 않았다. 유럽 주요 공항에서도 미국행 항공편의 지연이 발생했고, 화물 항공 운송에도 차질이 빚어졌다.

Advertisement

뉴욕 JFK 공항과 라과디아 공항, 시카고, 로스앤젤레스(LA), 애틀랜타 등 주요 허브 공항에는 전날 밤부터 바닥에 누워 밤을 지새운 승객들로 가득 찼다. 오하이오주 콜럼버스로 가려던 브라운씨의 딸은 공항에서 눈물을 흘리며 전화를 걸어야 했다고 한다.

대체 교통편을 찾는 승객이 몰리면서 공항 렌터카 업체도 혼잡을 빚었다. 그러나 대여 차량은 동이 났고, 일부 업체는 편도 대여를 제한하기도 했다.

대학 스포츠 일정에도 불똥이 튀었다. 오번대와 퍼듀대는 버스로 각각 미시시피주와 아이오와주로 이동했다. 유타주립대와 애리조나대의 경기는 3시간 미뤄졌다.

추수감사절 여행 수요 앞둔 항공 안전 우려

미시시피대 미식축구팀 올레 미스는 오클라호마주 노먼으로 이동할 교통편을 찾지 못해 결국 14일 예정이던 오클라호마대와의 경기를 오는 15일로 연기했다. 항공편 차질이 대학 스포츠 일정까지 바꿔 놓은 셈이다.

AP 통신은 이번 중단이 2001년 9·11 테러 공격 이후 25년 만에 가장 긴 전국적 운항 중단이라고 전했다. 이 같은 기록은 이번 사태의 규모가 이례적임을 보여준다.

오는 26일 미국 최대 명절인 추수감사절을 앞두고 대규모 여행 수요가 몰릴 것으로 예상되면서 항공 안전에 대한 불안감도 커지고 있다. 여행객과 항공사 모두 연휴 이전에 운항 체계가 안정될지 주목하고 있다.