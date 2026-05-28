미국 재무부 장관 '이란 종전 협상' 입장 재확인

미국 재무부 장관 베선트는 이란과의 종전 협상과 관련해 미국은 '나쁜 합의'를 맺지 않을 것이라는 입장을 재확인했다.

미국 재무부 장관 베선트는 이란과의 종전 협상 과 관련해 미국은 '나쁜 합의'를 맺지 않을 것이라는 입장을 재확인했다. 베선트 장관 은 백악관에서 대언론 브리핑을 통해 이란과 잠정 합의에 도달했느냐는 질문에 '모든 것은 (트럼프) 대통령이 무엇을 하길 원하는지에 달려 있다'고 말했다.

미 인터넷매체 악시오스는 이날 이란 양측이 전쟁 종식을 위한 '종전 양해각서(MOU)'에 합의했으나 트럼프 대통령이 아직 최종 승인을 내리지 않은 상태라고 보도했다. 트럼프 대통령은 전날 내각 회의에서 '난 형편 없는 합의를 하려고 이 일을 한 게 아니다'며 미국 입장에서 만족스러운 수준의 합의가 도출돼야 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 그러면서 이란이 이 같은 원칙에 합의할 때까지 대이란 제재 해제는 논의되지 않을 것이라고 밝혔다. 이란이 오만과 함께 해협 통행료를 징수하려는 움직임을 보이자, 미국은 오만을 향해 이란에 협조하지 말라고 강하게 촉구한 바 있다.

베선트 장관은 미국과 이란이 최근 며칠간 산발적인 군사행동을 이어가는 상황에서도 휴전이 유효한 것이냐는 질문에 '지금까지 우리가 취한 모든 조치는 방어적인 성격이었으며 현재로선 그런 기조를 유지할 것'이라고 말했다. 한편 베선트 장관은 이날 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장과 조찬을 함께했다고 밝혔다. 그는 재무장관과 연준 의장이 통상 매주 조찬이나 오찬 회동을 가져왔다고 설명했다. 베선트 장관은 이날 워시 의장에게 '금리 인하'를 요청했느냐는 질문에 '나는 (전임자인) 제롬 파월 전 의장과도 41차례 조찬을 함께 했지만 한 번도 그런 요청을 한 적이 없다'고 선을 그었다.

베선트 장관은 최첨단 인공지능(AI) 모델 출시에 앞서 정부에 사전 공개하도록 하는 내용의 행정명령이 보류된 것과 관련, 미국이 AI 산업 선두 자리를 지켜야 한다면서 '혁신과 안전 사이의 균형점을 찾기 위해 노력하고 있다'고 설명했다. 베선트 장관은 미국 건국 250주년을 기념해 250달러 지폐를 새로 발행하고 여기에 트럼프 대통령의 초상화를 넣는 방안과 관련해, 현직 공직자나 생존 인물을 화폐에 넣을 수 없도록 한 현행법상 한계를 언급하면서도 관련 법 개정 가능성에 대비해 재무부 차원에서 사전 준비를 하고 있다고 밝혔다





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