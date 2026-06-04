미국 자유대학 교수인 뭉스탄(한글 이름:단현명) 교수가 이재명 대통령을 비난한 혐의로 경찰 조사 중인 교수가 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청을 냈지만 법원은 이를 거부했다. 법원은 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청을 기각한 이유를 설명하면서 "출국금지 조치로 인해 발생하는 손해를 회복하기 어려운 긴급한 필요성이 인정되며, 출국금지 조치의 효력을 중단할 경우 공공의 이익에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로"라고 말했다.

미국 자유대학 교수 , 이재명 대통령 을 비난한 혐의로 경찰 조사 중인 뭉스탄(한글 이름:단현명) 교수는 출국금지 조치 의 효력을 중단하는 법원 신청을 받았지만 법원은 이를 거부했다. 법원은 출국금지 조치 의 법률성에 대한 판결이 내려질 때까지 출국금지 조치 의 효력은 유지될 것이다.

서울행정법원 행정처분부(일인판결) 위지현 부장판이 4일 Tan의 출국금지 조치의 효력을 중단하는 Ministry of Justice에 대한 Tan의 신청을 기각했다. 위 부장판은 Tan의 신청을 기각하는 이유를 설명하면서 "출국금지 조치로 인해 발생하는 손해를 회복하기 어려운 긴급한 필요성이 인정되며, 출국금지 조치의 효력을 중단할 경우 공공의 이익에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로"이라고 말했다. 또한 "이 사건의 처분효력 중단이 발생할 경우 공공의 이익을 달성할 수 없으므로"라고도 말했다.

위 부장판은 Tan을 조사하기 위해 경찰이 조사 중인 동안 출국금지 조치를 유지해야 한다고 판결했다. 위 부장판은 "출국금지 조치의 본질상, 주체가 국가의 영토를 벗어나 해외로 이주하는 경우 처분의 의미가 상실되며, 공공의 이익을 추구하는 출국금지 조치의 효과가 중단되면 공공의 이익을 달성할 수 없기 때문이다"고 말했다. 그러나 "조사에 대한 필요성이 과도하게 연장되지 않도록"해야 한다고 덧붙였다. Tan의 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청에 대한 청문회는 2일 위 부장판 앞에서 열렸다.

청문회에서는 Tan의 변호인이 "일반적인 행동의 자유는 헌법으로 보장된 권리이다"고 주장하며 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청을 냈지만 법원은 이를 거부했다. 그 때 Ministry of Justice는 출국금지 조치를 유지해야 한다고 강조하며 Tan이 경찰의 질문에 응하지 않은 이유를 설명했다. Ministry of Justice는 "Tan의 대표자들은 조사기관과 협력하고 있다고 하지만, 합리적인 이유없이 출국금지 조치를 거부하는 것처럼 보이는 것처럼 보인다"고 말했다. 또한 "신청을 기각해야 한다"고 말했다.

지난해 6월 미국 워싱턴에서 열린 기자 회견에서 Tan은 이재명 대통령이 어린 시절에 폭력적인 범죄에 연루되어 청소년 수용소에 수용된 것으로 알려진 거짓 정보를 퍼뜨린 혐의로 한국 경찰에 조사 받고 있다. 지난해 7월 Tan은 경찰에 체포되었고, 지난달 28일 Tan이 입국할 때 경찰은 Tan이 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청을 냈지만 법원은 이를 거부했다. 출국금지 조치는 1일부터 30일까지 유지될 예정이다. 출국금지 조치는 국적을 가진 사람에게도 동일한 조치인 출국금지 조치와 같다.

Tan은 출국금지 조치를 취소하기 위한 부적법성 판결을 구하는 소송과 출국금지 조치의 효력을 중단하는 신청을 냈다. 부적법성 판결을 구하는 소송의 첫 청문회는 10일 예정되어 있다





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