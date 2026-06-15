미국 이란 전쟁 휴전 합의에 전 세계 지도자들 환영… 핵 프로그램 제재 해제와 호르무즈 해협 안전 항행 복원 촉구

미국과 이란 간 106일 간의 전쟁이 휴전 합의로 중단되자 영국 프랑스 독일 이탈리아 등 유럽 국가들과 유엔 터키 카타르 일본 등 국제사회가 일제히 환영의 입장을 표명했다. 주요국 지도자들은 이란이 핵 프로그램과 관련해 명확하고 검증 가능한 조치를 취할 경우 제재 해제를 준비하고 있으며 호르무즈 해협의 자유로운 항행 복원을 강조했다. G7 정상들은 해협 장기 재개방 방안을 논의할 예정이며 모든 당사자들에게 긴장 고조 행위를 자제하고 최종적 외교적 해결을 위해 노력할 것을 촉구했다.

14일 현지시간 이란 테헤란 중심부 엥헬라브 광장에서 한 여성이 이란과 미국 간의 협상을 묘사한 벽화를 지나가고 있다. 106일 만에 멈춰선 미 이란 전쟁에 전 세계 각국 지도자들의 지지와 환영이 쏟아졌다.

영국 프랑스 독일 이탈리아는 14일 낸 성명에서 우리는 이란이 핵 프로그램과 관련해 명확하고 검증 가능한 조치를 취할 경우 관련 제재를 해제할 준비가 돼 있다며 미국 이란 그리고 지역 파트너들과 긴밀히 협력해 이 기회를 포착하고 추진력을 유지하며 장기적인 외교적 해결책을 달성할 것이라고 밝혔다. 키어 스타머 영국 총리는 호르무즈 해협에서 통행료 없는 자유로운 항행이 반드시 복원돼야 한다며 이란은 절대로 핵무기를 보유해서는 안 된다고 했다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 G7 정상들이 15일 해협의 장기적인 재개방 방안을 논의할 것이라고 했다.

안토니오 구테레스 유엔 사무총장은 미 이란의 협상 타결을 중요한 진전이라고 평가하면서 당사자들이 새로운 동력을 바탕으로 분쟁의 최종 해결을 위해 더욱 노력하기를 희망한다고 밝혔다. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 엑스에 올린 글에서 전 세계가 오랫동안 기다려온 소식이 우리 지역에 지속적 평화와 안보 환경을 조성하는 길을 열어주기를 진심으로 바란다며 서명에 이르는 기간 동안 긴장을 고조시킬 수 있는 수사적 발언 도발 및 행동을 삼가하고 가능한 방해 행위에 대해 경계를 늦추지 말라고 촉구했다.

셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알 타니 카타르 총리 겸 외교장관은 합의에 도달할 수 있는 여건을 조성하는 데 기여해 주신 파키스탄의 형제들과 모든 지역 및 국제 당사자들에게 감사를 표한다며 카타르는 앞으로도 이러한 노력과 대화를 통해 지역 및 국제적 차원의 안보와 안정을 증진하는 모든 활동을 지지할 것이라고 했다. 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에서 이번 각서의 합의는 사태 수습을 향한 큰 걸음으로서 환영한다며 이는 당사국들이 외교적 해결을 지향하고 끈기 있게 협상을 진행한 결과라고 평가했다.

다카이치 총리는 종전 합의가 실현돼 호르무즈 해협에서 자유롭고 안전한 항해가 하루빨리 확보돼야 하며 이란의 핵 문제 등에서 최종적인 합의가 하루빨리 실현될 것을 강하게 기대한다고 덧붙였다





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