미국 앤트로픽과 한국 정부 업무협약 체결

미국 앤트로픽이 한국 정부와 업무협약을 체결했다. 앤트로픽은 미 정부와의 소통을 통해 미토스 수출 통제 문제를 풀어나가겠다는 뜻을 한국 정부에 전달했다.

미국 앤트로픽 이 한국 정부 와 업무협약 을 체결했다. 앤트로픽 은 미 정부와의 소통을 통해 미토스 수출 통제 문제를 풀어나가겠다는 뜻을 한국 정부 에 전달했다. 크리스 차우리 앤트로픽 글로벌 총괄은 '미 정부 관계자에게 적극 접촉해 잘 설명하고 있다'며 페이블5 재개를 위한 노력을 직접 밝혔다.

과학기술정보통신부는 이날 앤트로픽과 AI 안전성 확보 및 사이버보안 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약은 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 지난 2월 '2026 인도 AI 영향 정상회의'에서 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 만나 논의했던 협력 방안의 실질적인 후속 조치다. 양측은 AI가 사이버 공격과 방어에 미치는 영향을 분석하고, 한국어 환경에서의 AI 모델 안전성 및 오남용 위험 평가, 자율형 AI 에이전트 레드팀 평가 등을 추진하기로 했다.

사이버보안 분야에서는 금융계를 포함한 다양한 영역에서의 AI 취약점 발굴과 사이버 위협에 대한 전문 지식, 관련 정보 등을 신속하게 공유하는 체계를 구축한다. 이로써 정부는 AI 인프라의 핵심인 엔비디아, 프론티어 모델의 오픈AI, 연구 역량을 갖춘 구글 딥마인드에 이어 안전·신뢰 중심의 AI를 강조하는 앤트로픽까지 글로벌 AI 빅테크들과의 협력망을 다졌다.

이도규 정보통신정책실장은 '글로벌 AI 시장에서 향후 2∼3년은 패권을 가할 거대한 승부처이자 골든타임'이라며 '앤트로픽과의 이번 협력은 안전과 보안이라는 단단한 기반 위에서 한국의 AI 혁신의 지평을 넓히고 역동성을 더하는 강력한 추동력이 될 것'이라고 강조했다. 크리스 차우리 앤트로픽 글로벌 총괄은 '한국은 아시아태평양 지역에서 앤트로픽의 중요한 시장 중 하나'라며 '안전하고 책임감 있는 AI 개발이라는 가치를 공유하는 정부 기관과 함께하는 것은 앤트로픽의 운영방식에 있어 핵심'이라고 말했다





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