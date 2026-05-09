미국 샌드위치 제국 저지 마이크스 서브, 16조원 가치로 뉴욕 증시 상장 정조준

미국 내 강력한 팬덤을 보유한 샌드위치 체인 저지 마이크스 서브가 비밀리에 IPO 서류를 제출하며 기업가치 120억 달러의 메가 IPO를 준비하고 있습니다. 블랙스톤의 투자와 함께 글로벌 확장과 프리미엄 전략을 가속화하는 저지 마이크스의 성장 비결과 향후 과제를 분석합니다.

올해 하반기 미국 자본 시장의 최대 관심사는 단연 일론 머스크의 스페이스X가 될 것으로 보이지만, 외식 업계에서는 또 다른 거물급 기업의 움직임이 포착되고 있습니다. 바로 미국 동부 지역의 전폭적인 사랑을 받는 샌드위치 전문 브랜드 저지 마이크스 서브입니다.

최근 이 기업은 공식적인 외부 발표 없이 비밀리에 미국 증권거래위원회(SEC)에 유가증권신고서 초안을 제출하며 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했습니다. 시장 전문가들은 이르면 올해 3분기 말에서 4분기 초 사이 뉴욕 증시 상장이 이루어질 것으로 내다보고 있습니다. 특히 이번 상장의 주관사로 모건스탠리와 JP모건체이스, 제프리스 금융그룹 등 세계적인 투자은행들이 대거 참여했다는 점에서 시장의 기대감은 더욱 고조되는 분위기입니다. 업계에서는 저지 마이크스가 이번 공모를 통해 최소 10억 달러, 한화로 약 1조 3000억 원 이상의 대규모 자금을 조달할 것으로 전망하고 있습니다.

한국 소비자들에게는 다소 생소한 이름일 수 있으나, 저지 마이크스는 이미 미국 내에서 국민 브랜드 수준의 인지도를 확보하고 있습니다. 현재 시장에서 평가하는 이들의 기업 가치는 최소 120억 달러, 우리 돈으로 약 16조 원에 달합니다. 이 규모는 미국 내 레스토랑 기업 시가총액 기준으로 볼 때 텍사스 로드하우스나 최근 시장의 주목을 받은 카바(CAVA) 등을 뛰어넘어 상위 10위권 내에 진입할 수 있는 엄청난 수준입니다. 투자자들이 이토록 높은 가치를 부여하는 핵심 이유는 경이로운 실적 성장세와 공격적인 확장 가능성에 있습니다.

실제로 2019년부터 5년간 저지 마이크스의 연평균 매출 증가율은 20.2%라는 가파른 수치를 기록했습니다. 2019년 13억 달러였던 매출은 2023년 33억 달러로 급증했으며, 2024년 37억 달러를 거쳐 지난해에는 42억 달러를 돌파하는 기염을 토했습니다. 매년 약 300개의 신규 매장을 오픈하며 몸집을 불리고 있는 저지 마이크스의 성장 속도는 미국 F&B 프랜차이즈 업계에서도 손꼽히는 수준입니다.

특히 카바나 레이징 케인스 같은 신생 브랜드들이 빠르게 성장하는 추세 속에서도, 70년의 역사를 지닌 저지 마이크스가 이와 같은 성장률을 기록했다는 점은 매우 이례적이며 강력한 경쟁력을 입증하는 대목입니다. 이번 IPO의 성공 가능성을 높이는 또 다른 핵심 요소는 경영진의 역량과 최대 주주의 존재입니다. 현재 상장 과정을 진두지휘하고 있는 찰리 모리슨 CEO는 과거 치킨 윙 전문 체인인 윙스탑을 성공적으로 상장시키고 기록적인 성장을 이끌었던 인물로 유명합니다. 그는 단순한 음식점 운영을 넘어 시스템화된 프랜차이즈 비즈니스 모델을 구축하는 데 탁월한 능력을 갖췄다는 평가를 받습니다.

또한, 세계 최대 사모펀드인 블랙스톤이 2024년 저지 마이크스의 과반수 지분을 인수하며 든든한 뒷배가 되었습니다. 당시 블랙스톤은 이 기업의 가치를 80억 달러로 평가했는데, 이는 업계 1위인 써브웨이가 로어크 캐피탈에 매각될 당시의 가치와 비교했을 때 매우 효율적인 지표를 보여줍니다. 써브웨이가 미국 내 2만여 개의 매장을 운영하는 반면 저지 마이크스는 3천여 개 매장만으로도 비슷한 수준의 기업 가치를 인정받고 있기 때문입니다. 이는 매장당 창출하는 가치가 저지 마이크스가 훨씬 높다는 것을 의미하며, 양적 팽창보다는 질적 성장에 집중한 전략이 적중했음을 보여줍니다.

저지 마이크스의 성공 비결은 철저하게 차별화된 브랜드 정체성과 고품질 전략에 있습니다. 써브웨이가 낮은 초기 투자 비용을 바탕으로 매장 수를 빠르게 늘리는 박리다매형 전략을 취한다면, 저지 마이크스는 지역 기반의 강점을 유지하며 고품질 제품과 고객 경험을 극대화하는 프리미엄 전략을 구사합니다. 뉴저지라는 발상지의 정체성을 강조하기 위해 뉴저지 출신의 유명 배우 대니 드비토를 광고 모델로 기용하는 등 로컬 브랜드로서의 친근함을 유지하면서도, 재료의 신선함에서는 타협하지 않습니다.

주문 즉시 고기를 얇게 썰어 제공하는 방식은 수제 느낌의 고급스러움을 더하며, 이는 최근 미국 내에서 유행하는 저렴한 럭셔리(Affordable Luxury) 트렌드와 정확히 맞물려 있습니다. 대표 메뉴인 캔크로 스페셜과 같은 시그니처 제품과 전용 소스는 충성 고객층을 형성하는 결정적인 역할을 했습니다. 가격대는 써브웨이보다 다소 높게 책정되어 있지만, 소비자들은 그만큼의 가치가 있는 고품질의 식사라고 인식하고 있습니다.

이 거대한 샌드위치 제국의 시작은 한 14살 소년의 배짱 있는 도전에서 비롯되었습니다. 1956년 뉴저지 해안가의 작은 가게였던 마이크스 서브에서 아르바이트생으로 일하던 피터 캔크로는 가게가 폐업 위기에 처하자 이를 인수하겠다는 야심찬 계획을 세웠습니다. 당시 그는 자신의 축구 코치이자 은행원이었던 로드 스미스를 설득해 12만 5천 달러라는 거액의 대출을 받아 가게를 인수했습니다. 이후 캔크로의 리더십 아래 저지 마이크스는 지역 맛집에서 전국적인 프랜차이즈로 성장했으며, 현재까지도 1호점을 운영하며 신입 점주들을 교육하는 장소로 활용하고 있습니다.

이는 대형 프랜차이즈가 되었음에도 불구하고 동네 친화적인 노포의 감성을 잃지 않으려는 창업주의 철학이 반영된 결과입니다. 이제 저지 마이크스는 상장을 기점으로 더 넓은 세계 시장으로 눈을 돌리고 있습니다. 이미 영국과 아일랜드에 400개 매장을 오픈하는 대규모 계약을 체결했으며, 향후 5년 내 매장 5,000개, 10년 내 캐나다 300개 매장 진출을 포함해 궁극적으로 1만 개 이상의 매장 확보를 목표로 하고 있습니다. 하지만 급격한 규모의 확대가 반드시 성공을 보장하는 것은 아닙니다.

저지 마이크스가 가진 최대 강점인 동네 친화적인 분위기와 고품질의 정체성을 유지하면서 글로벌 스케일업을 달성할 수 있느냐가 향후 성패의 핵심이 될 것입니다. 만약 표준화 과정에서 품질 저하나 브랜드 색깔의 희석이 일어난다면, 기존의 강력한 경쟁자인 써브웨이와 차별점을 잃고 평범한 브랜드로 전락할 위험이 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 블랙스톤의 자본력과 찰리 모리슨의 경영 노하우가 결합된 현재의 행보는 저지 마이크스가 단순한 샌드위치 집을 넘어 글로벌 외식 산업의 새로운 기준을 제시할 가능성을 충분히 보여주고 있습니다





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