미국 빅테크 AI 투자 회의론 확산, 반도체 주가 동반 급락세

알파벳, 아마존, 메타의 잉여현금흐름 적자 확대와 인텔 실적 미달로 미국 빅테크에 대한 AI 투자 지속 가능성에 의구심이 커지면서 반도체주 주가가 급락했다.

인공지능 산업의 선두주자인 미국 빅테크 기업들의 주가가 대폭 하락하는 국면이 이어지면서 국내 반도체 기업들의 전망도 어두워지고 있다. 미국 시애틀과 캘리포니아 등 기술 중심지에서 시작된 이번 조정세는 글로벌 반도체 공급망 전반으로 빠르게 확산되고 있으며, 국내 주요 증권가에서도 투자심리 위축에 경고음을 내고 있다. 지난 30일(현지시간) 기준 미국 나스닥 종합지수는 2.86% 하락했으며, 필라델피아 반도체지수는 무려 7.2%나 떨어지는 등 기술주 전반이 타격을 입었다.

인텔 실적 미달에 30% 폭락세

이번 하락세의 도화선을 제공한 것은 인텔의 실속 없는 성장세에 대한 시장 우려다. 인텔은 지난 30일 3분기 매출이 전년 동기 대비 21% 증가하며 시장 예상치를 상회하는 호조를 보였으나, 주가는 하루 만에 약 30% 가까이 폭락했다. 이는 다음 분기 실적 전망이 시장 기대에 크게 미달했기 때문이다. 인텔은 4분기 매출을 150억 달러에서 160억 달러 사이로, 주당순이익은 0.25달러로 추정된다고 밝혔다. 이는 시장이 기대했던 매출 171억 달러와 EPS 0.43달러를 크게 하회하는 수치다.

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인텔의 주가 급락 배경에는 개인용 컴퓨터 시장 둔화와 이스라엘 공장의 폭발 사고, 그리고 내년 잉여현금흐름이 적자로 전환될 것이라는 전망이 겹쳐 작용했다. 이러한 요소들이 투자심리를 위축시키면서 인텔은 반도체주 중에서도 특히 큰 하락률인 28.58%를 기록해 시장 전체의 불안감을 증폭시켰다. 기술주 중심의 미국 증시는 인텔의 부진으로 인해 전반적인 낙수 효과를 기대하기 어려운 상황으로 전환되었다.

빅테크 잉여현금흐름 적자 확대 우려

인텔만의 문제는 아니다. 인공지능 데이터센터 구축을 위한 막대한 설비투자 비용이 급증하면서, 주요 빅테크 기업들의 재무 건전성에 대한 우려가 깊어지고 있다. 영업 활동으로 창출한 현금에서 설비투자 등 자본적 지출을 차감한 잉여현금흐름의 악화가 지속 가능성이 의문시되는 핵심 원인이다. 아마존은 최근 12개월 기준 잉여현금흐름이 424억 달러의 적자를 기록했다고 밝혔으며, 이는 2분기에 이어 두 분기 연속 적자이고 적자 폭도 확대된 것이다.

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구글 모회사인 알파벳 역시 비슷한 조정을 겪고 있다. 알파벳의 잉여현금흐름 적자 규모는 2분기 58억 5500만 달러에서 3분기 90억 6500만 달러로 크게 불어났다. 메타 또한 같은 기간 7억 8400만 달러의 흑자에서 약 21억 달러의 적자로 전락했다. 구글에서 시작된 이러한 인공지능 투자 회의론은 이제 아마존, 인텔 등으로 빠르게 퍼져나가고 있으며, 투자자들은 빅테크 기업이 막대한 인공지능 투자를 지속적으로 감당할 수 있을지에 대한 의구심을 표출하고 있다.

반도체 수요 감소 우려와 주요 종목 동향

빅테크의 투자 여력 약화는 곧바로 반도체 기업들의 주가 하락으로 이어졌다. 데이터센터를 구축하기 위해 엔비디아의 그래픽처리장치와 고대역폭메모리 등 인공지능 반도체 수요가 필수적이기 때문이다. 삼성전자와 에스케이하이닉스는 실적 발표를 통해 반도체 장기 공급계약이 늘어났다고 밝혔지만, 빅테크 기업의 대규모 투자가 위축될 경우 수요는 급격히 줄어들 수 있다는 우려가 지배적이다. 실제로 지난 30일 미 주식시장에서는 엔비디아가 4.22% 하락하는 등 주요 반도체 기업 주가가 일제히 내려갔다.

TSMC ADR은 5.95%, 브로드컴은 5.48%, 마이크론은 5.30%씩 하락하며 반도체 섹터 전반의 침체를 증명했다. 이는 국내 반도체 기업들에게도 중요한 경고 신호로 작용한다. 올해 3분기 높은 실적을 냈음에도 불구하고, 미국 빅테크의 투자 심리 위축이 장기화될 경우 국내 반도체株의 고공행진은 한계가 있을 것으로 전망된다. 투자자들은 향후 빅테크의资本支出 계획과 실제 수익 창출 속도를 면밀히 관찰하고 있다.

앞으로의 시장 변동성 및 전망

미국 증권사 찰스슈왑 금융연구센터의 네이선 피터슨 파생상품 연구·전략 책임자는 향후 수주에도 시장 변동성이 이어질 수 있다고 경고했다. 그는 주요 빅테크 기업의 추가 실적 발표, 미국 중간선거 결과, 그리고 10월 고용보고서 발표 등 변수가 시장에 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 이러한 거시경제적 변수와 기업별 실적이 맞물리면서 시장은 불안정한 움직임을 보일 가능성이 크다.

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강재구 하나증권 연구원은 향후 인공지능 네트워킹 및 광통신 기업들의 실적에서 수요 증가와 이익 성장이 다시 확인된다면 기술주 투자심리 회복을 기대할 수 있다고 전망했다. 그러나 중동의 군사적 충돌이 확대되고 물가와 금리 상승 우려가 커진다면 주가 반등은 제한될 것이라고 분석했다. 국내投资者들은 미국 빅테크의 인공지능 투자 행보와 글로벌 매크로 경제 지표를 지속적으로 모니터링하며 신중한 투자 전략을 유지해야 할 것이다.