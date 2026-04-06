미국 브라이스 캐니언 여행기: 낯선 세상, 경이로운 자연과의 조우

2026년 3월, 미국 중서부 브라이스 캐니언을 방문하여 경험한 경이로운 자연의 풍경과 밤하늘의 아름다움을 담아낸 여행기. 후두(Hoodoo)라고 불리는 바위 기둥, 퀸즈 가든 트레일 탐방, 밤하늘 별 관측 등 잊을 수 없는 경험을 생생하게 전달한다. 도시의 삶에 지친 현대인들에게 자연의 소중함과 밤하늘의 아름다움을 다시금 일깨워주는 글.

낯선 세상에 대한 동경은 인간의 보편적인 정서일지도 모른다. 인공의 흔적이 덜 묻은 원시 자연을 갈망하며, 2026년 3월 3일부터 10일까지 미국 중서부 지역의 협곡(canyon)들을 방문했다. 현지에서 보고 느낀 점들을 바탕으로 여러 차례에 걸쳐 소개하려 한다. 브라이스 캐니언 (Bryce Canyon)은 유타주 남부에 위치한 국립공원 으로, 해발 2000미터가 넘는 고도에 자리 잡고 있다. 낮과 밤의 기온 차가 커서 영상과 영하를 오가는 날씨가 1년 중 절반 이상을 차지한다고 한다. 건조한 날씨와 빛 공해로부터 자유로운 환경 덕분에 밤하늘 의 별과 은하수를 선명하게 관측할 수 있는 곳으로 유명하다. 이 협곡은 후기 성도교회로 알려진 모르몬교(Mormonism)와 깊은 연관성을 지닌다. 브라이스라는 지명은 스코틀랜드 출신 모르몬교 개척자 에벤에져 브라이스(Ebenezer Bryce)의 이름에서 유래했다. 그는 이곳에 정착하여 교회를 세우고 농장을 일궜다고 전해진다.

현재 유타 주민의 상당수가 모르몬교 신자라는 사실 또한 이를 뒷받침한다. 이제껏 한 번도 본 적 없는 풍경을 마주하다 해발 2530미터 높이의 브라이스 캐니언 전망대에 도착했을 때, 3월 초의 날씨가 무색할 만큼 강한 칼바람이 불어왔다. 잠시 숨을 고르려는 찰나, 눈앞에는 그 어떤 순간에도 경험하지 못한 경이로운 풍경이 펼쳐졌다. 헤아릴 수 없이 많은 돌기둥들이 협곡을 가득 메우고 있는 모습은 그야말로 장관이었다. 이곳을 '돌기둥으로 가득 찬 고원(plateau)'이라고 부르는 이유를 즉시 깨달았다. 이 기둥들은 오랜 세월에 걸쳐 형성되었다. 토사가 쌓여 굳어진 해저 퇴적층이 융기하며 고원을 이루고, 빗물이 바위 틈새로 스며들어 얼었다 녹기를 반복하면서 돌을 부수고, 부서진 흙을 바람이 깎아내는 과정이 수없이 반복되어 수천 개의 바위 기둥이 탄생했다. 넓은 협곡에 빼곡히 들어선 기둥들의 모습은 보는 이의 감탄을 자아낸다. 이 바위 기둥들을 '후두(Hoodoo)'라고 부르는데, 이는 원주민 말로 '무섭고 두려운 존재'를 의미한다. 이 지역 원주민인 파이우트(Southern Paiute)족은 이곳을 '붉은 바위들이 숲처럼 서 있는 곳'이라고 묘사했다. 전해지는 이야기에 따르면, 원래 이 기둥들은 인간이었으나, 악행을 저지르다 신의 노여움을 사 바위로 변했다고 한다. 브라이스 캐니언에는 13개의 전망대가 있는데, 그중 원형극장(Amphitheater)을 가장 잘 조망할 수 있는 브라이스 포인트(Bryce Point)가 으뜸으로 꼽힌다. 해가 뜰 때 잠에서 깨어나는 후두들의 모습은 잊을 수 없는 장관을 연출한다. 돌기둥들이 밀집되어 있어 '침묵의 도시(The Silent City)'라는 별칭으로도 불린다. 기둥들이 마치 광장에 모여 회합을 갖는 듯한 인상을 준다. 브라이스 캐니언은 그랜드 캐니언과는 달리 골이 깊지 않아 탐방로를 따라 걷는 데 어려움이 없다. 비교적 완만한 경사로로 이루어진 퀸즈 가든 트레일(Queen's Garden Trail)을 선택하여 협곡 내부를 탐험하기로 했다. 경사진 길을 따라 내려가면서 바라본 협곡의 모습은 위에서 내려다볼 때와는 전혀 다른 감동을 선사했다. 기둥들의 형태와 질감이 살아 움직이는 듯했다. 기둥마다 색깔과 모양, 질감이 다채로웠고, 손으로 만져보니 매우 단단했다. 이 기둥들이 지금의 모습을 갖추기까지 얼마나 오랜 시간이 흘렀을까 생각하니 경외심이 느껴졌다. 바람은 보이지 않는 손으로 자연을 조각하는 예술가와 같다. 침식 작용으로 흙이 깎여나가 뿌리가 드러난 나무들이 많았는데, 마치 흙을 붙잡고 서 있는 듯한 모습이었다. 척박한 환경에서도 생명은 굳건히 뿌리내리고 있었다. 이곳을 방문할 기회가 생긴다면, 꼭 협곡 아래를 직접 걸어보기를 권한다. 자연이 빚어낸 예술 작품들을 가까이에서 감상할 수 있을 것이다. 2시간 남짓한 탐방을 마치고 서쪽으로 해가 지기 시작했다. 마치 공연이 끝나고 무대 가림막이 내려오는 것처럼, 돌기둥들이 서서히 어둠 속으로 잠겨 들어갔다. 바람의 온도가 달라지고 추위가 밀려오는 것을 느끼며 아쉬움을 뒤로하고 전망대를 내려왔다. 밤하늘의 경이로움을 만끽하다 늦은 저녁, 별을 관찰하기 위해 공원 방문자 센터(visitor center)를 찾았다. 공원 직원들이 퇴근한 후라 주차장은 칠흑같이 어두웠다. 차에서 내려 밖으로 나오자 믿을 수 없는 광경이 눈앞에 펼쳐졌다. 캄캄한 밤하늘에 수많은 별들이 찬란하게 빛나고 있었다. 일행 모두 감탄사를 연발했다. 마치 검은 도화지에 하얀 물감을 흩뿌려놓은 듯했다. 아, 이것이 바로 밤하늘의 진짜 모습이구나. 이토록 영롱한 별빛을 가까이에서 본 적이 있던가. 황홀한 순간이었다. 추운 날씨에도 아랑곳하지 않고 일행은 한동안 별빛에 취해 있다가 밤늦게 숙소로 돌아왔다. 북반구에서 가장 밝게 빛나는 별은 지구로부터 8.6광년 떨어진 곳에 있는 시리우스(Sirius)라고 한다. 우리가 본 빛은 8.6년 전에 우리가 살고 있는 행성으로부터 수십 조 킬로미터나 떨어진 곳에 있는 별이 보낸 인사였던 셈이다. 도시에 사는 우리는 이제 별을 보기 어렵다. 서울의 밤하늘에서는 별을 찾아보기 힘들다. 현대인들은 하늘을 올려다보며 별을 관찰하기보다는 고개를 숙여 휴대전화를 바라본다. 어린 왕자의 이야기처럼, 밤하늘의 별을 바라보면 마치 별들이 웃고 있는 것처럼 보인다는 이야기는 이제 새로운 시각으로 쓰여져야 할지도 모른다. 별은 영원히 인간의 곁으로 돌아오지 못할지도 모른다





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