미국 민주당 과반 확보, 중동 정책 전환점 될 것

미 중간선거 결과 민주당이 의회 과반을 장악하며 이란 전쟁 조기 종식과 이스라엘 지원 재검토 움직임이 강해졌다. 트럼프 행정부의 중동 전략에 대한 견제가 본격화될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령 행정부가 직면한 미 중간선거 결과, 민주당 의 상·하원 과반 탈환이 중동 정책의 향배를 결정할 핵심 변수로 부상하고 있다. 민주당 은 선거 승리를 발판으로 트럼프 행정부의 중동 개입에 대한 강력한 견제를 예고하며, 이란과의 갈등 조기 종식을 관철시키겠다는 입지를 다졌다. 이는 미·이란 전쟁의 최종 결론을 좌우하는 정치적 환경이 근본적으로 바뀌었음을 시사한다.

민주당의 조기 종전 의지와 입법적 공세

민주당은 트럼프 대통령이 추진한 중동 군사 작전의 전략적 실패를 비판하며, 무모하고 불필요한 전쟁을 즉시 끝낼 것이라고 강조했다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 이 전쟁이 무익하고 어리석다고 규정하며, 이미 일부 공화당 의원이 민주당과 협력하여 종전을 추진하고 있다고 밝혔다.

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하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표도 MS나우와의 인터뷰를 통해 전쟁을 종료하기 위해 사용 가능한 모든 입법적 수단을 검토하겠다고 선언했다. 특히 크리스 밴홀런 민주당 상원의원은 12월11일 예산 마감일을 앞두고, 납세자의 돈이 불법적인 전쟁 지속에 쓰이지 않도록 이란 전쟁 지출을 차단할 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 선거 당일인 지난 3일 이스라엘에 대한 연간 38억달러 규모의 원조 중단을 발표했다. 군사정보 공유 중단과 아이언돔 등 핵심 방위 시스템 개발 협력 중단을 포함한 후속 조치가 imminent하다. 이는 이스라엘이 미국의 유일한 우군이라고 믿었던 미국이 지원을 철회할 경우, 이스라엘 안보 전략이 송두리째 흔들릴 수 있음을 의미한다.

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이스라엘의 당혹감과 엘사예드 당선의 파장

이번 선거 결과로 인해 이스라엘 내부와 네타냐후 정부는 큰 당혹감에 휩싸였다. 공화당의 유력 차기 대권 주자인 J D 밴스 미국 부통령까지 미국과 이스라엘의 관계를 '재정립'할 뜻을 비추자, 이스라엘은 외교적 고립을 우려하고 있다.

미국 역사상 첫 무슬림 상원의원이 된 압둘 엘사예드의 당선은 양국 관계에 상당한 변수로 작용할 것으로 보인다. 아시 샤리브 전 주뉴욕 이스라엘 영사는 채널12 기고문에서 엘사예드의 반이스라엘 성향이 극명하게 드러난다고 평가했다. 엘사예드의 당선 확정 후 아랍어 연설과 지지자들의 팔레스타인 해방 구호는 외신의 주목을 받았다.

네타냐후 총리는 선거 전까지 트럼프 대통령과의 친분 관계를 강조해왔으나, 중간선거 이후 침묵으로 일관하고 있다. 이스라엘 연정 구성은 네타냐후 총리 진영과 반네타냐후 진영 간 혼선을 거듭해왔으며, 야당의 외교 실책 비판 공세는 연정 운영에 추가적인 타격을 줄 전망이다.

이란의 승리 선언과 트럼프의 선택지

반면 이란은 미국 내 반전 여론과 민주당의 승리를 군사적·정치적 승리로 해석하며 강경 노선을 유지하고 있다. 모흐센 레자이 이란 최고국가안보회의 사무총장은 트럼프가 벌인 전쟁의 비용이 미국인에게 전가되었다고 지적했다. 모함마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에서 미국인의 전쟁 반대 메시지에 지지를 표명했다.

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모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 중간선거 결과가 미국의 대이란 정책 변화를 가져오지 않을 것이라 단언했다. 그는 패권주의 적에게 조금이라도 항복하면 그동안 거둔 성과가 물거품이 될 것이라고 경고하며, 미국에 대한 양보 의사가 없음을 재확인했다.

하메네이는 침략 행위가 반복될 경우 전쟁 규모가 훨씬 더 광범위해질 것이라고 명시했다. 알리 바에즈 국제위기그룹 분석가는 CNN 인터뷰에서 트럼프 대통령이 체면을 살릴 합의를 찾을지, 아니면 선거 참패를 만회하기 위해 군사적 조치를 강화할지 선택에 직면해 있다고 분석했다. 트럼프 대통령의 최종 결정이 이란 전쟁의 최종 결과를 가를 것이다.