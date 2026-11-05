미국 민주당, 역사적 중간선거 압승…트럼프 행정부 레임덕 확정

미국 민주당이 상하원 모두 다수당을 장악하며 역사적 승리를 거뒀습니다. 반트럼프 정서가 투표 결과를 주도하며 트럼프 대통령의 남은 임기 동안 레임덕이 불가피해진 상황에 대해 분석합니다.

미국 민주당 이 5일 치러진 미국 중간선거 에서 상원과 하원 모두 다수당을 확보하며 역사적인 압승을 거두었습니다. 이번 선거 결과로 트럼프 행정부의 남은 임기 2년 동안 정책 추진에 상당한 제동이 걸릴 것으로 예상됩니다.

민주당, 상하원 동시 탈환의 역사적 쾌거

미국 민주당은 상원 의석 100석 중 35석을 경쟁하는 이번 선거에서 한국시간 5일 오후 10시 기준 54석을 확보해 과반을 달성했습니다. 공화당은 44석을 얻었으며, 미시시피와 알래스카 지역은 아직 개표 중입니다. 민주당은 상원 과반을 유지하며立法 권한을 장악했습니다.

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하원 의석 435석 전체 선거에서도 민주당은 현재 240석을 차지해 과반 기준인 218석을 크게 넘어섰습니다. 반면 공화당은 147석을 얻는 데 그쳤습니다. 민주당이 상·하원 다수당 지위를 동시에 탈환한 것은 20년 만에 처음 있는 일입니다. 이번 선거에서는 공화당 텃밭인 캔자스에서 94년 만에, 텍사스에서 38년 만에 민주당 상원의원이 당선되는 이변이 발생했습니다.

반트럼프 투표, 유권자 불만이 결정적 변수

민주당의 대승은 미국 유권자들이 트럼프 대통령에 대한 반감을 표명한 결과입니다. 출구조사 결과, 트럼프 대통령 반대 의사를 표명하기 위해 투표했다는 응답자가 43%로, 지지 의사를 위해 투표했다는 16%를 크게 앞질렀습니다. 이는 트럼프 대통령이 정치적으로 심각한 위기에 처했음을 보여주는 지표입니다.

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유권자들이 가장 중요하게 고려했던 현안은 경제였습니다. 응답자의 39%가 경제를 최우선으로 꼽았으며, 10명 중 6명은 고물가가 관세와 전쟁 등 트럼프 정책의 탓이라고 답했습니다. 유권자 7명은 미국 경제가 부유층에 유리하게 작동한다고 인식했습니다. 트럼프 대통령이 이끈 흑인·히스패닉 등 다인종 노동계급 연합이 붕괴했으며, 백인 노동계급의 이탈도 심화된 결과입니다.

경제 외에도 민주주의 현황(32%), 이민(14%), 의료 서비스(8%) 등이 중요한 쟁점으로 떠올랐습니다. 응답자 10명 중 9명은 정부의 부정부패가 투표 선택의 결정적 요인이었다고 밝혔습니다. 워싱턴포스트는 공화당 텃밭에서도 트럼프를 정치적 짐으로 여기는 경향이 생길 수 있다고 분석했습니다.

한반도 안보와 대미 투자에 미칠 파장

이번 선거 결과가 한국에 미치는 영향은 복잡합니다. 외교·안보 분야에서는 미국의 자국 우선주의가 당분간 계속될 것으로 전망됩니다. 트럼프 대통령이 남은 임기 동안 해외에서 정치적 성과를 챙기려 동맹국을 더 압박할 가능성도 배제할 수 없습니다.

다만 세부 쟁점에서는 민주당의 견제가 예상됩니다. 핵 비확산과 한·미 동맹 안정성을 중시하는 민주당은 한국의 핵추진잠수함 건조나 전작권 전환을 더 까다롭게 검증할 것입니다. 한국 정부가 신중한 태도로 정세를 지켜봐야 하는 이유입니다.

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통상 마찰과 반도체 규제 우려 제기

통상정책에서도 자국 우선주의는 유지될 가능성이 높습니다. 관세는 대통령 권한이라 조정이 쉽지 않으며, 대미투자 등 통상정책도 행정부 권한이 큽니다. 민주당도 국내 생산 확대 기조에 동의하기 때문입니다. 오히려 국내 입지가 줄어든 트럼프 대통령이 해외에서 정치적 성과를 얻으려 할 우려가 있습니다.

산업적 측면에서는 민주당이 추진하는 AI 데이터센터 규제가 한국 반도체 업계 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 알래스카 LNG 사업 등 세부 정책에서도 민주당의 견제가 예상됩니다. 트럼프 대통령이 민주당 견제에 거부권 행사로 맞서겠다고 밝힌 만큼, 당분간 한미 관계의 불확실성은 피할 수 없는 상황입니다.