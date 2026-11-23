미국 민주당이 중도층과 진보층의 협력을 통해 압승한 반면, 한국 민주당은 정체성 정치와 공천 쟁투에 매진하고 있어 차기 총선에서 위기가 예상된다. 어포더빌리티 경제 정책의 교훈을 돌아봐야 한다.

김민석 더불어민주당 대표는 23일 국회에서 열린 최고위원회를 주재하며 당의 향후 방향성을 모색하고 있다. 이 자리에서는 최민희 최고위원이 중간에 퇴장하며 자리가 빈채로 의정이 진행된 정황이 포착되었다. 이러한 국면은 당 내부의 불협화음과 외부적 분석가들의 날카로운 지적이 동시에 존재함을 보여준다.

미 민주당 승리 요인과 어포더빌리티 전략

미국의 민주당은 텍사스를 포함한 딥 사우스와 경합주에서 승리하며 중도층과 진보층의 협력적 승리를 입증했다. 이 승리의 핵심 키워드는 어포더빌리티, 즉 감당 가능한 비용이다. 주거와 집세, 의료비, 대중교통, 교육 등 민생 경제 문제에 집중하여 유권자의 지지를 얻었다. 이는 트럼프 행정부의 문화전쟁 정책과 대비되는 명확한 경제 전쟁의 결과이다.

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텍사스에서 33년 만에 연방 상원의원에 당선된 제임스 탤러리코는 기독교적 가치를 앞세웠다. 미시시피에서는 150년 만에 흑인 상원의원이자 44년 만에 민주당 상원의원이 된 스콧 컬럼이 등장했다. 컬럼은 중도파 법조인으로 트랜스젠더 권리와 여성 스포츠 공정성에서 conservative 입장을 표명하며 중도층을 끌어안았다.

2024년 대선에서 선전한 민주당 후보들은 군인, 의사, 농민 등 직업 정치인의 틀을 벗어난 인물들이었다. 진보 인사들은 기존 민주당 지역에서 진보적 유권자를 동원했고, 중도파는 공화당 지역이나 경합지에서 중도층을 불러내는 쌍끌이 효과를 거뒀다. 이는 진보와 중도가 제로섬 게임이 아님을 보여준 사례이다.

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한국 민주당의 정체성 정치와 공천 쟁투

반면 한국의 민주당은 차기 총선에서의 공천 문제를 중심으로 내부분열과 정치적 공방이 격화되고 있다. 김민석 대표를 둘러싼 정치적 움직임 속에서 정당 내 세력 투쟁이 표면화되며 당의 통합력이 약화되고 있다는 비판이 제기된다. 이는 선거 전략보다 당 내부의 권력 구조가 우선시되는 양상을 보인다.

당내에서는 상대의 흠집을 잡아내어 지지자들을 동원하는 도덕주의적 수법이 사용되고 있다. 다수가 느끼는 불편함이나 민생의 고충은 뒷전으로 미루고, 당의 옳음만을 강요하는 정체성 정치의 함정에 빠졌다는 지적이 나온다. 대중의 정서와 불편함을 무시하는 이러한 행태는 정치적 자살 행위에 비유되기도 한다.

미국의 알렉산드리아 오카시오코르테스 하원의원은 지난 8월 에이비시 방송과의 회견에서 워크 1.0 시절의 정치 수사가 제정신이 아니었다고 반성했다. 이는 진보 진영이 정체성 정치의 덫에서 벗어나야 함을 시사한다. 한국 민주당도 이러한 미국 민주당의 반성적 시각에서 교훈을 얻어야 한다.

향후 전망과 정치 생태계의 변화

미국 민주당의 중간선거 승리는 여전히 절반의 승리에 불과하다. 엔비시 여론조사에 따르면 민주당 의회 다수당 선호도는 52%로 공화당보다 높았으나, 정당 자체 호감도는 29%로 공화당 38%보다 크게 뒤졌다. 이는 당의 정책에 대한 기대와 당 자체에 대한 불신이 공존하는 복잡한 상황을 반영한다.

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미국 민주당이 어포더빌리티 정책을 통해 실질적인 개선을 이루지 못한다면, 트럼프가 대표하는 극우 포퓰리즘 세력이 다시 등장할 가능성이 크다. 이는 미국政治 생태계에서 진보와 중도의 균형이 깨질 경우 나타날 수 있는 극단적 반응이다.

한국 민주당도 현재 민생 경제 문제를 제대로 내세우지 못하고 있어 위기에 직면했다. 내란, 검찰, 법원 등 이슈성 논쟁에 매진하며 당의 정체성이 흐려지고 있다는 우려가 크다. 차기 총선에서 한국 민주당이 실패할 경우, 트럼프나 윤석열과 같은 포퓰리즘 지도자가 다시 등장할 수 있다.

결국 양국 민주당이 직면한 가장 큰 도전은 민생 경제 문제인 어포더빌리티를 어떻게 해결하느냐이다. 한국 민주당은 당 내 부분쟁투를 멈추고 유권자가 체감할 수 있는 경제 정책을 제시해야 한다. 그렇지 않다면 정치적 자멸을 막기 어려울 전망이다.