미 중간선거 결과 민주당이 상하원 모두에서 역사적 최대 의석을 확보하며 36년 만에 최대 야당이 되었다. 이는 트럼프 2기 행정부를 강력히 견제할 수 있는 기반이 마련되었음을 의미하며, 공화당 텃밭에서의 승리도 주목된다.

내년 1월 출범하게 될 미국 제118대 연방의회는 미 정치사에서 유례없이 거대한 야당 세력이 등장하는 새로운 국면을 맞이할 것으로 전망된다. 이는 중간선거 결과를 통해 민주당이 연방의회 하원에서 34년 만에, 상원에서 16년 만에 각각 최대 규모의 의석을 확보했기 때문이다. 22일 현지 시간 기준 중간선거 접전 지역의 개표 작업이 막바지에 이르렀으며, 노스캐롤라이나주 제5선거구에서 민주당 척 허버드 후보가 공화당 현역 의원 버지니아 폭스를 누승하면서 민주당의 하원 의석 수는 공식적으로 258석으로 집계되었다.

민주당, 하원에서 34년 만에 최대 규모 의석 확보

이 수치는 1992년 빌 클린턴 대통령 당선과 함께 치러진 선거 당시 민주당이 확보했던 하원 의석 수와 동일한 규모로, 1990년 중간선거 때 야당으로서 기록했던 하원 의석(267석)보다는 다소 적지만 최근 수십 년간 비교할 때 역사적인 성취로 평가받고 있다. 하원 선거 전체 435석 중 아직 결과가 확정되지 않은 지역은 개표가 진행 중인 미네소타주와 테네시주 각 1곳, 그리고 다음 달 결선 투표를 치르는 루이지애나주 2곳을 포함해 총 4곳에 불과하다. 민주당이 이 남은 선거구들에서 절반 이상의 승리를 거두면 하원 의석 수는 260석을 넘어설 가능성이 높다. 상원 선거에서도 민주당은 강력한 상승세를 보였다.

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개표가 늦게 끝난 미시시피주와 알래스카주 선거에서 모두 승리함으로써 민주당은 상원 전체 의석 100석 중 56석을 확보하는 데 성공했으며, 이는 전체 의석의 과반을 훌쩍 넘기는 수치다. 상원 기준으로는 2010년 당시 58석을 기록한 이후 가장 많은 의석 수이며, 야당 시절 기준으로 보면 1990년 중간선거 때 얻었던 56석과 정확히 같은 규모다. 이러한 성과를 바탕으로 민주당은 역대 중간선거 결과만 볼 때 36년 만에 가장 큰 규모의 야당이 되어 2기 트럼프 행정부를 강력히 견제할 수 있는 입지를 굳혔다.

클린턴 행정부와 오바마 행정부 당시와 유사한 정치적 흐름이 이어짐에 따라 민주당은 2028년 대선을 통해 정권 교체와 또 하나의 의회 장악력을 기대할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 텍사스, 캔자스, 알래스카, 미시시피, 사우스캐롤라이나 등 공화당의 오랜 텃밭으로 간주되던 주들에서의 선전은 미국 정치 지형도가 민주당에 유리한 방향으로 재편될 가능성을 시사한다. 그러나 승리의 기쁨에만 잠기기보다 민주당은 신중한 접근이 필요하다는 경고도 제기된다.

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민주당, 정책 성과 없으면 정치적 역풍 맞을 수 있어

내년부터 상하원 모두를 장악하게 된 민주당이 유권자들의 압도적 지지를 실현해 뚜렷한 성과를 거두지 못한다면 오히려 정치적 역풍을 맞을 수 있다는 분석이다. 실제 제이슨 크로 민주당 하원의원은 민주당 의원들에게 긴장감을 촉구하며, 국민을 위해 실질적인 성과를 내지 못하는 의원은 의사당 돔 아래에 있을 자격이 없다고 강조하여 당내의 책임감을 일깨웠다. 이처럼 민주당은 역사적인 의회 장악력을 확보했으나, 이를 지속 가능한 정치적 성공으로 연결하기 위해서는 내년부터 시작되는 새 회기에서 구체적이고 명백한 정책 성과를 만들어내야 하는 과제를 안게 되었다.

유권자들이 기대하는 실질적인 변화와 성과가 즉시 나타나지 않을 경우, 거대 야당으로서의 위치가 오히려 불리하게 작용할 수도 있다는 점은 민주당이 반드시 명심해야 할 경고 신호이다.