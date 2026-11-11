미국 물가 우려에도 코스피 2%대 상승, 코스닥 5% 급등

11일 국내 증시는 미국의 물가·금리 부담 속에서도 반등했다. 코스피는 5375선, 코스닥은 700선을 회복하며 강세를 보였고 원달러 환율은 하락했다.

11일 국내 증시는 미국의 물가 상승과 금리 인상 가능성이라는 거친 외부 여건 속에서도 강력한 반등세를 기록했다. 코스피 지수는 전 거래일 대비 136.23포인트(2.60%) 오른 5375.36에 장을 마감했다. 이는 전날 0.56% 하락했던 흐름을 완전히 뒤집는 결과다. 코스닥 지수는 더 큰 폭인 37.49포인트(5.62%) 상승한 705.10으로 거래를 마쳤다.

미국 물가 지표와 연준 경계감

장 초반 증시는 미국 경제 데이터의 악재로 인해 약세로 출발했다. 현지 시간 10일 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전월 대비 0.4%로 집계됐다. 이 수치는 시장 예상치를 상회하는 수준으로, 미 연방준비제도(연준)의 기준금리 인상 가능성을 높이는 요인으로 작용했다. 특히 크리스토퍼 월러 연준 이사가 기준금리를 한꺼번에 0.50%포인트 올리는 '빅스텝' 가능성을 언급하며 시장의 경계심을 고조시켰다.

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뉴욕증시 마감 후 공개된 인공지능(AI) 기업 코어위브의 실적도 초기 불안감을 가중시키는 요소였다. 그러나 이후 시장 분위기는 급변했다. 코어위브의 3분기 매출이 전년 동기 대비 168% 급증한 36억6100만달러를 기록하며 시장 전망치인 35억5천만달러를 넘어섰다. 이 같은 깜짝 실적이 AI 투자 지속성에 대한 우려를 일부 해소시키며 매수 심리를 자극했다.

반도체주 일제 반등과 코스닥 사이드카

삼성전자를 중심으로 한 반도체株들이 하락세에서 상승세로 전환하며 지수를 견인했다. 삼성전자 주가는 3.57% 상승했고, 에스케이(SK)하이닉스는 5.36% 뛰었다. 에스케이스퀘어도 4.74%, 삼성전기도 4.65% 오르며 동반 상승했다. 코스닥 지수는 오전 0.87포인트(0.13%) 오름세로 시작해 상승 폭을 키웠다. 지수가 4% 이상 급등하자 오전 11시28분께 매수 사이드카가 발동됐다. 이는 전날에 이어 이틀 연속으로 발동된 조치다.

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코스닥시장에서는 2차전지와 반도체 소재·부품·장비 종목들이 폭발적인 상승세를 보였다. 에코프로는 10.03%, 에코프로비엠은 11.39% 상승했다. 주성엔지니어링은 17.14%, 피에스케이홀딩스는 17.75% 뛰며 지수 상승에 기여했다. 코어위브의 실적 호조에 힘입어 데이터센터 투자 기대감이 재점화되면서 개별 업종 호재와 반발 매수세가 결합된 형태로 나타났다.

외국인 수급과 환율 변동성 분석

코스피 시장은 금리·물가 및 외국인 수급에 민감한 대형주 중심의 움직임이었다. 반면 코스닥 시장은 개별 업종의 호재에 더 강하게 반응하는 양상을 보였다. 이러한 구조적 차이는 두 지수의 등락폭 차이로 이어졌다. 원-달러 환율은 이날 3.9원 내린 1333.6원에 주간거래를 마쳤다. 환율은 6.0원 오른 1343.5원으로 시작했으나 하락세를 이어갔다.

환율 하락의 배경에는 경상수지 흑자기조와 국내 수출업체들의 달러 매도(네고 물량), 그리고 국내 증시의 강세가 복합적으로 작용했다. 증시 강세가 외국인 투자자들의 자금 유입을 유도하고, 이는 다시 환율 안정화에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 시장 참여자들은 향후 미국의 금리 정책 기조와 국내 기업의 실적 개선 여부를 면밀히 관찰할 예정이다.